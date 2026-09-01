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Защитник ЦСКА Мойзес перенес операцию

Сергей Филин
Мойзес Барбоза.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза был успешно прооперирован, сообщила пресс-служба армейцев.

15 августа 31-летний бразилец получил травму в матче с «Факелом» (1:0) в 4-м туре РПЛ. 16 августа стало известно, что у футболиста диагностировали повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава.

«Ближайшие несколько дней Мойзес проведет в клинике, а о дальнейших этапах реабилитации мы обязательно расскажем дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Мойзес выступает за ЦСКА с лета 2022 года. В этом сезоне бразилец провел три матча в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Защитник ЦСКА Мойзес.«Здоровья, машина». У Мойзеса — «кресты», защитник вернется не раньше 2027 года

ЦСКА с 12 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ПФК ЦСКА
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Мойзес Барбоза
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Максим Глушенков
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 5
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П
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Юрий Горшков

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 3
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Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
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Рубин

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 2 1 0
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