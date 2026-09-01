Защитник ЦСКА Мойзес перенес операцию

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза был успешно прооперирован, сообщила пресс-служба армейцев.

15 августа 31-летний бразилец получил травму в матче с «Факелом» (1:0) в 4-м туре РПЛ. 16 августа стало известно, что у футболиста диагностировали повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава.

«Ближайшие несколько дней Мойзес проведет в клинике, а о дальнейших этапах реабилитации мы обязательно расскажем дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Мойзес выступает за ЦСКА с лета 2022 года. В этом сезоне бразилец провел три матча в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

ЦСКА с 12 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.