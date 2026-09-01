Суд запретил фанатам «Факела», бросавшим бутылки в игроков «Зенита», посещать матчи сроком на 3 года

В Воронеже суд вынес приговор болельщикам «Факела», бросавшим предметы в игроков «Зенита» в матче 6-го тура РПЛ.

Игра прошла 29 августа в Воронеже и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 1:0. После назначения пенальти в ворота хозяев в конце матча в сторону игроков «Зенита» были брошены две пластиковые бутылки.

«Сотрудники УМВД России по городу Воронежу в кратчайшие сроки установили и задержали правонарушителей. Ими оказались 33-летняя женщина и 37-летний мужчина. В отношении задержанных были составлены протоколы по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Советский районный суд признал граждан виновными и назначил каждому наказание в виде 2 суток административного ареста с запретом на посещение официальных спортивных соревнований сроком на 3 года», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

«Зенит» с 12 очками находится на 3-м месте турнирной таблицы РПЛ. «Факел» (2 очка) занимает 16-е место.