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Факел — Зенит: суд вынес наказание фанатам Факела за нарушение правил поведения на матче 6 тура РПЛ 29 августа 2026

Суд запретил фанатам «Факела», бросавшим бутылки в игроков «Зенита», посещать матчи сроком на 3 года

Сергей Филин

В Воронеже суд вынес приговор болельщикам «Факела», бросавшим предметы в игроков «Зенита» в матче 6-го тура РПЛ.

Игра прошла 29 августа в Воронеже и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 1:0. После назначения пенальти в ворота хозяев в конце матча в сторону игроков «Зенита» были брошены две пластиковые бутылки.

&laquo;Зенит&raquo; обыграл &laquo;Факел&raquo; в&nbsp;матче 6-го тура РПЛ 29&nbsp;августа.«Зенит» вдесятером выгрыз победу в Воронеже — Соболев реализовал пенальти в добавленное время

«Сотрудники УМВД России по городу Воронежу в кратчайшие сроки установили и задержали правонарушителей. Ими оказались 33-летняя женщина и 37-летний мужчина. В отношении задержанных были составлены протоколы по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Советский районный суд признал граждан виновными и назначил каждому наказание в виде 2 суток административного ареста с запретом на посещение официальных спортивных соревнований сроком на 3 года», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

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«Зенит» с 12 очками находится на 3-м месте турнирной таблицы РПЛ. «Факел» (2 очка) занимает 16-е место.

Источник: Официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Воронежской области
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Александр Соболев
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П
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Рубин

 5 1 1
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 2 1 0
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Ахмат

 4 1 0
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