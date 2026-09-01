Глава Альфа-Банка Сысуев отметил развитие РПЛ в условиях международной изоляции

Председатель совета директоров и президент «Альфа-Банка» (титульный спонсор Российской премьер-лиги) Олег Сысуев считает, что РПЛ продолжает развиваться, несмотря на международное отстранение российских клубов и сборной.

«Мне кажется, что хуже не стало. Мне очень нравится, что на многие стадионы стали приходить с детьми, семьями, женщины — раньше этого вообще приходилось опасаться. Сейчас это возможно. Многие люди ходят с удовольствием.

Мне кажется, безусловно, заслуга РФС в том, что они очень много работают над этим: приглашают музыкантов, артистов, задействуют ресурсы светотехники и звуковой техники. Промоушен, маркетинговые ходы, привлечение солидных спонсоров в лице, например, «Альфа-Банка».

Мне кажется, что в этих условиях, несмотря на то что нас закрыли в международном смысле, успехи скорее есть», — приводит ИС «Вести» слова Сысуева из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России».