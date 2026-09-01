Зырянов: «В «Зените» есть футболисты, которые могут заменить Вендела»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал травму полузащитника сине-бело-голубых Вендела.

29-летний бразилец получил травму в матче со «Спартаком» (0:2) в 5-м туре РПЛ. Его заменили по ходу встречи. Ранее сообщалось, что его возвращение на поле ожидается не ранее октября 2026 года.

«Конечно, когда выпадает футболист команды, неважно, основной или игрок обоймы, который выходит на замену и помогает, это всегда проблема. Но у нас есть футболисты, которые могут заменить Вендела. Относимся к этому спокойно», — приводит слова Зырянова ТАСС.

В этом сезоне Вендел провел за «Зенит» 6 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.