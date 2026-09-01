Игнашевич считает, что судья правильно поставил пенальти в матче «Факел» — «Зенит»

Бывший игрок ЦСКА и сборной России в шоу «Кто здесь Царь?» от БЕТСИТИ оценил эпизод, произошедший в концовке матча в Воронеже.

29 августа «Зенит» победил «Факел» со счетом 1:0 благодаря назначенному пенальти на 91-й минуте, который реализовал Александр Соболев. В борьбе за мяч столкнулись Даниил Кондаков и Равиль Нетфуллин.

«Считаю, что это пенальти. У Нетфуллина нет попытки сыграть в мяч в этой ситуации. А вот движение левой ногой в сторону игрока есть. Он мог поставить корпус и сыграть ему в плечо — вопросов бы не было», — сказал Игнашевич.

При этом другой постоянный эксперт шоу Александр Мостовой назвал данный пенальти «натянутым».

«Я делал так в штрафной, когда атаковал. Я понимал, что защитник бежит, и я левую или правую ногу выставлял вперед, чтобы защитник по ней ударил. А он левую ножку поднимал. По мне, это натянутый пенальти», — сказал Мостовой.

Во вторник стартовал второй сезон шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?». В его рамках Игнашевич и Мостовой обсуждают пять самых горячих футбольных тем последних недель, а приглашенный гость решает, чьи аргументы были убедительнее. Гостем в первом выпуске второго сезона стал известный актер и брат футболиста ЦСКА Матвея Лукина — Алексей Лукин.

Полный выпуск шоу «Кто здесь Царь?» можно посмотреть на VK Видео и YouTube.