Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин подарил серебряную медаль чемпионата России-2019/20 юному болельщику. Тренеру вручили ее перед матчем железнодорожников с «Галатасараем» в Лиге Европы.

??? Перед матчем «Локо» — «Галатасарай» Юрию Сёмину вручили серебряную медаль чемпионата России сезона-2019/20, а он бросил ее болельщикам pic.twitter.com/eEmUYRfi0k — Руслан Абушкин (@abushkin2) October 21, 2021

Напомним, что в марте 2020 года чемпионат России был приостановлен на три месяца из-за коронавирусной инфекции. Контракт Семина с «Локомотивом» действовал до 31 мая, и руководство клуба приняло решение его не продлевать. В концовке сезона команду тренировал Марко Николич.