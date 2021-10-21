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Юрий Семин подарил серебряную медаль чемпионата России-2019/20 юному болельщику

21:53
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин подарил серебряную медаль чемпионата России-2019/20 юному болельщику. Тренеру вручили ее перед матчем железнодорожников с «Галатасараем» в Лиге Европы.

Напомним, что в марте 2020 года чемпионат России был приостановлен на три месяца из-за коронавирусной инфекции. Контракт Семина с «Локомотивом» действовал до 31 мая, и руководство клуба приняло решение его не продлевать. В концовке сезона команду тренировал Марко Николич.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»