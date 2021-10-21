Юрий Семин подарил серебряную медаль чемпионата России-2019/20 юному болельщику
21:53
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин подарил серебряную медаль чемпионата России-2019/20 юному болельщику. Тренеру вручили ее перед матчем железнодорожников с «Галатасараем» в Лиге Европы.
??? Перед матчем «Локо» — «Галатасарай» Юрию Сёмину вручили серебряную медаль чемпионата России сезона-2019/20, а он бросил ее болельщикам pic.twitter.com/eEmUYRfi0k— Руслан Абушкин (@abushkin2) October 21, 2021
Напомним, что в марте 2020 года чемпионат России был приостановлен на три месяца из-за коронавирусной инфекции. Контракт Семина с «Локомотивом» действовал до 31 мая, и руководство клуба приняло решение его не продлевать. В концовке сезона команду тренировал Марко Николич.
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