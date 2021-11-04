Глебов отметил день рождения во время локдауна: пели, играли в рулетку, а Карпин плясал под советский хит

Яркая вечеринка по случаю 22-летия игрока.

3 ноября полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову исполнилось 22 года. Талантливый по российским меркам футболист находится на прицеле у топ-клубов, особенно после крутого гола в ворота «Спартака» в 13-м туре, который спас для ростовчан ничью и вызвал очередную бурю негодования среди спартаковских болельщиков.

На свой день рождения Данил вместе с женой Полиной собрали всех близких друзей, приехал даже главный тренер сборной России Валерий Карпин. Дамы выложили много сторис с мероприятия.

Вечеринка по случаю дня рождения футболиста «Ростова» Данила Глебова pic.twitter.com/UNxiNAAGut — Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) November 4, 2021

Все это произошло во время ковидного локдауна и хочется надеяться, что все участники сдали ПЦР-тесты прежде чем отправиться отдыхать в одно из ростовских заведений.

У жены Данила Полины есть музыкальные таланты. Поэтому для любимого она исполнила романтичную песню. Футболист оценил и «по-мужски» подвигался в такт музыке.

Вечеринка по случаю дня рождения футболиста «Ростова» Данила Глебова pic.twitter.com/Ed5pDbah7o — Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) November 4, 2021

Во время музыкального номера Павел Мамаев ворковал со своей девушкой Надеждой Санько.

Вечеринка по случаю дня рождения футболиста «Ростова» Данила Глебова pic.twitter.com/r009Mu4dvK — Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) November 4, 2021

Все желающие могли пощекотать нервишки и проверить удачу за игрой в рулетку.

Вечеринка по случаю дня рождения футболиста «Ростова» Данила Глебова pic.twitter.com/1IhY5VOUFK — Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) November 4, 2021

Главным звездой вечера назначается Валерий Карпин, который зажигательно танцевал под знаменитую песню из советского блокбастера «Иван Васильевич меняет профессию».

Вечеринка по случаю дня рождения футболиста «Ростова» Данила Глебова pic.twitter.com/AouxcqWZWk — Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) November 4, 2021

Виновник торжества Данил Глебов задувает свечи за джентльменском праздничном торте.

Вечеринка по случаю дня рождения футболиста «Ростова» Данила Глебова pic.twitter.com/LpN3HVgwuS — Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) November 4, 2021

Куда же без импровизированного караоке под хиты русской поп-сцены? Жены вратарей «Ростова» Песьякова и Рудакова «поют» под Artik & Asti.