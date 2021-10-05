Хачатурянц заменит Прядкина в РПЛ. Подробности смены власти

«СЭ» рассказывает об итогах собрания лиги.

Сергей Прядкин покинул пост президента РПЛ — это случилось сегодня на общем собрании лиги, в ходе которого менеджер сам заявил о желании уйти.

Прядкина временно заменит Хачатурянц. Выборы состоятся 22 ноября

Обсуждения на тему ухода Прядкина с поста президента РПЛ шли последние недели, а сегодня менеджер сам заявил о желании освободить пост. Клубы были недовольны его работой и выразили желание сменить президента лиги. Хотя формально Прядкин ушел сам. Об этом рассказал и исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц.

«Все 16 клубов выразили мне доверие и проголосовали за то, чтобы я выполнял обязанности президента премьер-лиги. Сергей Геннадьевич Прядкин сам подал в отставку. Никакого недоверия. Почему подал? На этой части заседания меня не было», — отметил Хачатурянц в беседе с журналистами.

Кандидатура Хачатурянца предложена руководителями клубов, и, как отмечает пресс-служба РПЛ, за него единогласно проголосовали все 16 представителей команд. Он будет временно исполнять функции президента до выборов, которые пройдут 22 ноября. Заявки от других кандидатов на пост президента РПЛ будут приниматься еще три дня — до 8 октября.

Пока не сообщается, выдвинут ли кто-то, кроме Хачатурянца, на должность президента РПЛ. При этом не исключено, что кандидатов больше не будет.

Сергей Прядкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Неустойка Прядкина — 12 миллионов рублей. Хачатурянц готов работать два года без зарплаты

В связи с уходом из РПЛ Прядкин получит неустойку от лиги в размере 12 миллионов рублей. Как сообщает журналист Иван Карпов, это зарплата Прядкина за два года (500 тысяч рублей в месяц). В случае победы на выборах Хачатурянц готов работать без зарплаты два года.

«Думаю, что контракт с Прядкиным будет прерван, потому что нет оснований на то, чтобы получать какие-либо средства. Я буду работать на общественных началах, это правда. Моя мотивационная часть будет связана с KPI, которые проставят передо мной клубы», — сказал он после заседания.

Функционер с 2019 года занимал должность руководителя судейского комитета РФС, теперь он ее покинет.

Напомним, что до прихода в РФС Хачатурянц 11 лет занимал пост гендиректора компании «Сбербанк Капитал» — дочерней компании банка, в 2001 году был советником Германа Грефа, в 2003-м стал руководителем департамента инвестиционной политики Минэкономразвития. Хачатурянц успел поработать даже в ФСБ: с 2004 по 2008 год он был начальником Управления федеральной целевой программы «Госграница». В РФС Хачатурянц с 2018 года и входил в судейский комитет. За три года он может пройти путь до нового босса РПЛ.

Многие футбольные функционеры хвалят Хачатурянца за судейские реформы и кадровые решения по судьям. Поэтому его приход к правлению в РПЛ во многом ожидаемый.

РПЛ отдаст права на показ «Матч ТВ». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

РПЛ не будет изменять формат и отдаст права на показ «Матч ТВ»

Два знаковых решения при новом руководителе РПЛ — по формату лиги и медиаправам. Как отмечает пресс-служба РПЛ, формат чемпионата не будет изменен. Сезон - 2022/23 также будет сыгран с 16 командами в 30 туров. « Решение связано с неопределенностью вокруг сроков введения новых форматов клубных турниров УЕФА, а также возможными изменениями в международном календаре ФИФА», — говорится в заявлении.

Также клубы лиги единогласно проголосовали за сохранение прав на освещение РПЛ с сезона-2022/23 у «Газпром-медиа Холдинга» — то есть трансляции остаются на каналах субхолдинга «Матч!».

«На заседании отметили максимально улучшенное предложение по цене за медиаправа в совокупности с беспрецедентными условиями по производству и доставке сигнала, а также инвестициями в продвижение продукта РПЛ. Рабочая группа РПЛ по медиаправам сохраняет свой состав и продолжит работу по реализации коммерческих прав», — сообщает пресс-служба лиги.

По словам генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, лига получит за права более 400 миллионов долларов за четыре года. Речь идет о 6 миллиардах рублей в год, хотя по текущему контракту РПЛ получает за права 1,7 миллиарда.

Сергей Прядкин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что говорят об уходе Прядкина?

Роман Бабаев отметил, что Прядкин ушел добровольно : «Сергей Геннадьевич ушел добровольно. Меняются обстоятельства, определенные требования. Год назад была иная ситуация. Только сегодня стало известно, что он покидает свой пост. Рады, что Ашот Рафаилович согласился пока возглавить лигу. Рассматривались ли другие кандидатуры? Некорректно об этом сейчас говорить. Хотят ли клубы, чтобы он и в дальнейшем был президентом? Естественно. Выборы президента — 22 ноября», — сказал гендиректор ЦСКА.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не удивлен уходу Прядкина и считает, что он поступил разумно: «Все к этому шло. Для него это не новость, слухи давно ходили. Но он все-таки продержался, его недавно переизбрали на новый срок. Казалось, что все стабилизировалось. В итоге 12 клубов из 16 оказались за то, чтобы Прядкина поменяли. В этой ситуации лучше снять с себя полномочия добровольно, чем быть уволенным за недоверие клубов. Он разумно поступил», — отметил Колосков.