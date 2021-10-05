Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг высказался о правах на трансляцию игр премьер-лиги.

Ранее глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, назначенный исполняющим обязанности президента РПЛ, заявил, что «Матч ТВ», значительно улучшив предложение, согласовал основные условия соглашения.

«Предложение «Матч ТВ» позор? Мне так не кажется, у вас предвзятое отношение», — сказал Хашиг.

За телеправа собирались бороться «Матч ТВ», «Яндекс», Start и Okko. Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» сделал лиге предложение на 4 миллиарда рублей.

РПЛ получит 100 миллионов долларов за сезон по контракту с «Матч ТВ». Соответственно, более 400 миллионов долларов по новому четырехлетнему контракту.