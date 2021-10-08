В среду тренерский штаб «Спартака» пополнился еще одним специалистом: новым тренером по физподготовке стала Ольга Смирнова, завоевавшая титул победительницы конкурса «Мисс «Спартак» — 2019.

Отметим, что у Ольги уже есть опыт работы с командой, ведь ранее она занимала аналогичную должность в академии красно-белых. В клубе девушка заменит предыдущего тренера по физической подготовке Рамиля Шарипова, который решил покинуть коллектив в сентябре.

В 2019 году Ольга стала обладательницей короны «Мисс «Спартак», опередив десять соперниц по финалу. Участницы показали свои лучшие качества не только в традиционных конкурсах купальников и вечерних платьев, но и отвечали на вопросы об истории клуба и демонстрировали свои таланты. Выступление девушек оценивало строгое жюри, в составе которого были Артем Ребров, Александр Максименко и Александр Ташаев.

— Если честно, не верится в происходящее, — призналась победительницв после церемонии награждения. — Обычно предчувствия меня не обманывают: например, когда «Спартак» — 2002 отправлялся на турнир в Китае, не сомневалась, что едем за титулом. Но в этот раз ощущения, что ждет победа, не было.

Ольга — не только отличный тренер, но и сама является двукратной чемпионкой России и мастером спорта по легкой атлетике. Девушка поддерживает модные тренды и выкладывает на своей странице снимки рабочих моментов, путешествий и ярких фотосессий.