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Сегодня, 11:00

Команда Березуцких — главное открытие весны в РПЛ. В отличном дерби Языджи и компания наиграли на победу

ЦСКА обыграл «Локомотив» в добавленное время благодаря голу Фернандеса
Игорь Рабинер
Обозреватель
Алексей Березуцкий и Игорь Акинфеев после матча «Локомотив» — ЦСКА (1:2).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» — о матче ЦСКА и «Локомотива».
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
12 мар, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:2
ЦСКА
Голы
Юсуф Языджи, 39 (0:1), Изидор, 42 (1:1), Марио Фернандес, 90+1 (1:2)
Локомотив
Худяков Живоглядов (Ненахов, 84) Едвай Мампасси Рыбус (Тикнизян, 46) Баринов Жемалетдинов (Марадишвили, 84) Бабкин Керк (Петров, 73) Кухта Изидор
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Дивеев Мухин (Фукс, 58) Карраскаль (Эджуке, 84) Зайнутдинов (Дзагоев, 68) Гбамен Медина (Заболотный, 84) Бийол Юсуф Языджи Обляков
Предупреждения
Жемалетдинов 77’  -  Зайнутдинов 30’, Гбамен 40’, Дзагоев 88’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Болотенков (Москва) Чельцов (Москва)
ВАР
Казарцев (Санкт-Петербург) Кобзев (Москва) Пустовойтова (Москва)

ЦСКА: и характер, и игра

После дерби с «Локомотивом» журналисты допытывались у генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, какая задача стоит перед командой в сезоне. Он отбивался традиционным: «Побеждать в каждом матче, а таблица покажет». Настойчивый репортер безо всякого намека на юмор уточнил: «Можно сказать, что хотя бы попадание в еврокубки?»

Бабаев сориентировался быстро и смягчил ситуацию, ответив с улыбкой: «Грустная шутка».

В кои-то веки весной 2022 года у красно-синих и правда подобралась классная, играющая команда самого что ни на есть европейского уровня. Четвертая победа в четвертом матче после возобновления сезона при яркой атакующей игре. 17 ударов по воротам, восемь из которых — в створ (показатели «Локомотива» — девять и два соответственно). Очередная блестящая игра новых лидеров Языджи и Карраскаля. Отличные возможности для ротации и замен, дающие команде преимущество в концовках матчей, когда у нее на поле — более свежие и классные игроки. Наконец, победный гол в компенсированное время во втором туре подряд, что, как верно заметил главный тренер Алексей Березуцкий, «говорит о характере, что для меня самое главное».

12&nbsp;марта. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:2. Антон Заболотный и&nbsp;Марио Фернандес. В каком же порядке ЦСКА! Снова вырвал победу в концовке и прервал кошмарную серию с «Локо»

Но важно ведь и то, что наряду с характером у этого ЦСКА есть игра. Как и когда братьям Березуцким удалось ее поставить с учетом четырех новичков в стартовом составе — непонятно, но эта история подтверждает вечную теорию Александра Мостового о том, что главное для любой команды — отличный подбор игроков. Далеко не все согласны с Царем, и многим тренерам удается выжимать максимум из минимума. Но когда у ЦСКА по осени был средний состав, команда и была почти середняком, а с приходом Языджи, Карраскаля, Медины и Гбамена ее невозможно узнать.

И единство, чувство коллектива у нее тоже откуда-то возникло — иначе не было бы этих голов на последних минутах «Локомотиву» и «Нижнему Новгороду», волевой победы в Сочи. И Языджи после финального свистка не запрыгивал бы на плечи Василию Березуцкому, будто первый играет у второго уже сто лет. Хотя еще в декабре один выступал за «Лилль», а второй ассистировал Виктору Гончаренко в «Краснодаре». И не говорил бы турок во флеш-интервью о «невероятных чувствах» — видя на его лице жестикуляцию, слыша дыхание, в это верилось безоговорочно.

И ведь «Локомотив» тоже был хорош. Лучше, чем в предыдущих матчах этого отрезка сезона. Игра вообще захватила — нет, не с первой минуты, а где-то с двадцатой, но уже до финального свистка. И те и другие играли только вперед; ЦСКА наступал, «Локо» контратаковал, на эффектный дриблинг Карраскаля своими финтами отвечал Керк...

Право, если бы я не знал, что на поле — матч РПЛ, то не поверил бы в это. По мне, игра соответствовала уровню крепких команд, допустим, ла лиги. Почему именно ее? Из-за обилия классных индивидуальных действий. Чтобы у нас в чемпионате так часто играли один в один — большая редкость. Но тут соперники не боялись это делать, а главное — у них это получалось. Разве что ближе к концу игры, когда у главных заводил по этой части, Карраскаля и Керка, ноги подсели, защитники стали худо-бедно с ними справляться.

Юсуф Языджи. Языджи — лучший зимний новичок РПЛ. Забивает в каждом матче и преобразил ЦСКА

Языджи в роли чистого форварда? Да пожалуйста! Смена схемы по ходу матча? Не проблема!

Эксперты нужны не для того, чтобы давать общие оценки, которые может сделать любой, а чтобы подмечать детали. И мне очень понравилось то, что сказал после дерби экс-капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов. Он обратил внимание: перед первым голом Языджи, подправив пас Карраскалю на ход Зайнутдинову (и, добавлю, находясь в этот момент спиной к воротам), не остановился и побежал на возможное добивание. И получил его. Когда-то солидный игрок ла лиги, Кузнецов верно заметил, что большинство в РПЛ так бы не поступило.

Языджи же сработал как настоящий форвард, каковым он не является. Турок в этом матче был признан лучшим игроком и своим футболом четко ответил на вопрос, способен ли он играть чистым нападающим. Березуцкий еще после матча с «Нижним» (когда Юсуф, напомню, стал автором победного мяча на шестой добавленной минуте) подчеркивал, что он не раз за карьеру играл в нападении, так что никаких опасений его сдвижка по позиции не вызывает. И оказался на сто процентов прав. Языджи забил в третьем матче подряд, и никакого времени на адаптацию к новой стране ему, как и колумбийцу Карраскалю, не потребовалось. А теперь и Антон Заболотный восстановился, вышел на замену в концовке — что, впрочем, совсем не гарантирует ему место в стартовом составе на следующую встречу.

У защитника Бруно Фукса, который из-за нескончаемых травм превратился в мем, совсем другая история, чем у Языджи с Карраскалем, — но весной он регулярно приносит пользу. Сейчас сделал скидку с ближней штанги на дальнюю в эпизоде с победным голом. С «Локомотивом» Березуцкие решили начать матч в два центральных защитника, что отправило олимпийского чемпиона на скамейку, но по ходу второго тайма снова перешли на три. Безболезненная смена схемы, то есть большая непредсказуемость действий, — еще одна фишка этого ЦСКА.

Как и большая скамейка. В этом матче с нее вышли Фукс, Дзагоев и Заболотный; в резерве остались полноценные игроки основной обоймы: Набабкин, Магнуссон, Щенников, Ахметов, уже забивавший в РПЛ молодой форвард Яковлев. Восемь (ну, семь с половиной) футболистов, которых легко представить в стартовом составе! Учитывая, что из-за крайне спорной подготовки тренера-беглеца Маркуса Гисдоля «Локомотива» не хватает на весь матч, несложно было предположить, что ЦСКА задавит железнодорожников в концовке. Что и произошло — если первая половина второго тайма вышла равной, то перед голом Марио Фернандеса команда Березуцких создала три момента подряд.

Да и в самом голевом эпизоде сначала не попал по мячу Бийол, потом Марио попал в Мампасси, и лишь с третьей попытки почти с линии ворот российский бразилец вогнал мяч в сетку. У «Локо» не было сил всему этому порыву сопротивляться. 18-летний Даниил Худяков в отчаянии упал на траву, но ему винить себя за этот матч было не в чем. Обессиленные партнеры оставили его на растерзание свежего и готового нагнетать темп все 90 минут оппонента.

Тин Едвай (слева) и&nbsp;Жан-Филипп Гбамен.

Почему тренировать «Локо» должен Комппер, у которого даже нет лицензии?

У «Локомотива» во флеш-зону пришел отчитываться Дмитрий Лоськов, и видно было, как легенде клуба неудобно: формально он и. о. главного тренера, но реально-то команду возглавляет Марвин Комппер. Такие интервью и пресс-конференции представляются мне самыми бессмысленными.

Но еще бессмысленнее то, что «Локомотивом» с его возможностями руководит иностранец без тренерской лицензии соответствующего уровня! Этим совершенно правильно возмутился Дмитрий Сычев. На каком основании Комппер получил от Александра Плутника этот шанс после побега Гисдоля? Ну хорошо, к «Енисею» никого не успели взять взамен. Но как он мог остаться после кубковых 0:4 от клуба ФНЛ?

Сейчас ситуацию надо разрешать немедленно. И на это очень прозрачно намекали фанаты «Локомотива», весь матч скандировавшие: «Только Семин Юрий Палыч!» А если почему-то не Семин, то кто-то из тандема его помощников Олег Пашинин — Дмитрий Лоськов. Но продолжение сотрудничества с 36-летним никогда никого не тренировавшим на профессиональном уровне Комппером со стороны выглядит абсурдом. Если же в реальности это таковым не является, то Плутник с Владимиром Леонченко должны четко и подробно объяснить почему.

Юсуф Языджи и&nbsp;Алексей Березуцкий. «Задачу попасть в еврокубки не снимаем. Будем отстаивать свои права». Бабаев — о ЦСКА, легионерах и санкциях

«Локомотив» был слабее в первом тайме, но воспользовался расслабленностью ЦСКА после долгожданного первого гола и быстро сравнял счет. Тут, помимо поочередно махнувших мимо мяча Бийола и Дивеева после прострела Живоглядова, отмечу классную «стенку» в центре поля двух центральных полузащитников «Локо» — 19-летнего Бабкина и Баринова, с помощью которой красно-зеленые перешли от обороны к атаке. Ну и уверенное завершение Изидора, конечно. Двух форвардов команда зимой приобрела определенно качественных. Но у ЦСКА приобретения все равно лучше, не говоря уже о составе в целом.

Могла ли эта игра закончиться по-другому? Отвечу так: сюжет мог сложиться иначе, забей, допустим, Жемалетдинов, когда в начале второго тайма получил классный разрезающий пас от Кухты, вышел один на один, обвел Игоря Акинфеева, но с острого угла промахнулся по пустым воротам.

Но, во-первых, по нынешнему «Локомотиву» не скажешь, что в случае 2:1 он был бы способен сесть в оборону, закрыться и не позволить ЦСКА создать что-либо еще. А во-вторых, слишком уж большим оказалось преимущество красно-синих в концовке, когда и Гбамен после штрафного не попал в створ с линии вратарской, и Заболотный, оказавшись абсолютно один в убойной позиции, подстраивался под мяч целую вечность и в итоге пробил в Худякова.

13.03.2022 | Спартак — Краснодар

Но ЦСКА добился своего и продолжает гонку. За чем? Не буду, как гендиректор Бабаев, говорить округлостями и соглашусь с Дмитрием Кузнецовым: за золотом. Понятно, что ее фаворит — «Зенит», а «Динамо», хоть и не находится сейчас на подъеме, по-прежнему в порядке. Однако не только результаты, но и качество игры ЦСКА, и футбол его лидеров говорят за то, что команда Березуцких способна на очень многое.

...Футболисты команды-победительницы, собравшись после игры перед фанатами, слышали их рык: «Мы ЦСКА!» — отвечали: «Мы победим!» Крупным планом при этом показывали Игоря Дивеева, но отвечали трибуне и многие другие. А верят в эту формулу у красно-синих сейчас абсолютно все.

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П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
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ЦСКА 2
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П2

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1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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Уфа – Н. Новгород
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12.03 16:30
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12.03 19:00
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13.03 12:00
Урал – Ахмат
 - : -
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