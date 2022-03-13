Обозреватель «СЭ» — о матче ЦСКА и «Локомотива».

ЦСКА: и характер, и игра

После дерби с «Локомотивом» журналисты допытывались у генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, какая задача стоит перед командой в сезоне. Он отбивался традиционным: «Побеждать в каждом матче, а таблица покажет». Настойчивый репортер безо всякого намека на юмор уточнил: «Можно сказать, что хотя бы попадание в еврокубки?»

Бабаев сориентировался быстро и смягчил ситуацию, ответив с улыбкой: «Грустная шутка».

В кои-то веки весной 2022 года у красно-синих и правда подобралась классная, играющая команда самого что ни на есть европейского уровня. Четвертая победа в четвертом матче после возобновления сезона при яркой атакующей игре. 17 ударов по воротам, восемь из которых — в створ (показатели «Локомотива» — девять и два соответственно). Очередная блестящая игра новых лидеров Языджи и Карраскаля. Отличные возможности для ротации и замен, дающие команде преимущество в концовках матчей, когда у нее на поле — более свежие и классные игроки. Наконец, победный гол в компенсированное время во втором туре подряд, что, как верно заметил главный тренер Алексей Березуцкий, «говорит о характере, что для меня самое главное».

Но важно ведь и то, что наряду с характером у этого ЦСКА есть игра. Как и когда братьям Березуцким удалось ее поставить с учетом четырех новичков в стартовом составе — непонятно, но эта история подтверждает вечную теорию Александра Мостового о том, что главное для любой команды — отличный подбор игроков. Далеко не все согласны с Царем, и многим тренерам удается выжимать максимум из минимума. Но когда у ЦСКА по осени был средний состав, команда и была почти середняком, а с приходом Языджи, Карраскаля, Медины и Гбамена ее невозможно узнать.

И единство, чувство коллектива у нее тоже откуда-то возникло — иначе не было бы этих голов на последних минутах «Локомотиву» и «Нижнему Новгороду», волевой победы в Сочи. И Языджи после финального свистка не запрыгивал бы на плечи Василию Березуцкому, будто первый играет у второго уже сто лет. Хотя еще в декабре один выступал за «Лилль», а второй ассистировал Виктору Гончаренко в «Краснодаре». И не говорил бы турок во флеш-интервью о «невероятных чувствах» — видя на его лице жестикуляцию, слыша дыхание, в это верилось безоговорочно.

И ведь «Локомотив» тоже был хорош. Лучше, чем в предыдущих матчах этого отрезка сезона. Игра вообще захватила — нет, не с первой минуты, а где-то с двадцатой, но уже до финального свистка. И те и другие играли только вперед; ЦСКА наступал, «Локо» контратаковал, на эффектный дриблинг Карраскаля своими финтами отвечал Керк...

Право, если бы я не знал, что на поле — матч РПЛ, то не поверил бы в это. По мне, игра соответствовала уровню крепких команд, допустим, ла лиги. Почему именно ее? Из-за обилия классных индивидуальных действий. Чтобы у нас в чемпионате так часто играли один в один — большая редкость. Но тут соперники не боялись это делать, а главное — у них это получалось. Разве что ближе к концу игры, когда у главных заводил по этой части, Карраскаля и Керка, ноги подсели, защитники стали худо-бедно с ними справляться.

Языджи в роли чистого форварда? Да пожалуйста! Смена схемы по ходу матча? Не проблема!

Эксперты нужны не для того, чтобы давать общие оценки, которые может сделать любой, а чтобы подмечать детали. И мне очень понравилось то, что сказал после дерби экс-капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов. Он обратил внимание: перед первым голом Языджи, подправив пас Карраскалю на ход Зайнутдинову (и, добавлю, находясь в этот момент спиной к воротам), не остановился и побежал на возможное добивание. И получил его. Когда-то солидный игрок ла лиги, Кузнецов верно заметил, что большинство в РПЛ так бы не поступило.

Языджи же сработал как настоящий форвард, каковым он не является. Турок в этом матче был признан лучшим игроком и своим футболом четко ответил на вопрос, способен ли он играть чистым нападающим. Березуцкий еще после матча с «Нижним» (когда Юсуф, напомню, стал автором победного мяча на шестой добавленной минуте) подчеркивал, что он не раз за карьеру играл в нападении, так что никаких опасений его сдвижка по позиции не вызывает. И оказался на сто процентов прав. Языджи забил в третьем матче подряд, и никакого времени на адаптацию к новой стране ему, как и колумбийцу Карраскалю, не потребовалось. А теперь и Антон Заболотный восстановился, вышел на замену в концовке — что, впрочем, совсем не гарантирует ему место в стартовом составе на следующую встречу.

У защитника Бруно Фукса, который из-за нескончаемых травм превратился в мем, совсем другая история, чем у Языджи с Карраскалем, — но весной он регулярно приносит пользу. Сейчас сделал скидку с ближней штанги на дальнюю в эпизоде с победным голом. С «Локомотивом» Березуцкие решили начать матч в два центральных защитника, что отправило олимпийского чемпиона на скамейку, но по ходу второго тайма снова перешли на три. Безболезненная смена схемы, то есть большая непредсказуемость действий, — еще одна фишка этого ЦСКА.

Как и большая скамейка. В этом матче с нее вышли Фукс, Дзагоев и Заболотный; в резерве остались полноценные игроки основной обоймы: Набабкин, Магнуссон, Щенников, Ахметов, уже забивавший в РПЛ молодой форвард Яковлев. Восемь (ну, семь с половиной) футболистов, которых легко представить в стартовом составе! Учитывая, что из-за крайне спорной подготовки тренера-беглеца Маркуса Гисдоля «Локомотива» не хватает на весь матч, несложно было предположить, что ЦСКА задавит железнодорожников в концовке. Что и произошло — если первая половина второго тайма вышла равной, то перед голом Марио Фернандеса команда Березуцких создала три момента подряд.

Да и в самом голевом эпизоде сначала не попал по мячу Бийол, потом Марио попал в Мампасси, и лишь с третьей попытки почти с линии ворот российский бразилец вогнал мяч в сетку. У «Локо» не было сил всему этому порыву сопротивляться. 18-летний Даниил Худяков в отчаянии упал на траву, но ему винить себя за этот матч было не в чем. Обессиленные партнеры оставили его на растерзание свежего и готового нагнетать темп все 90 минут оппонента.

Почему тренировать «Локо» должен Комппер, у которого даже нет лицензии?

У «Локомотива» во флеш-зону пришел отчитываться Дмитрий Лоськов, и видно было, как легенде клуба неудобно: формально он и. о. главного тренера, но реально-то команду возглавляет Марвин Комппер. Такие интервью и пресс-конференции представляются мне самыми бессмысленными.

Но еще бессмысленнее то, что «Локомотивом» с его возможностями руководит иностранец без тренерской лицензии соответствующего уровня! Этим совершенно правильно возмутился Дмитрий Сычев. На каком основании Комппер получил от Александра Плутника этот шанс после побега Гисдоля? Ну хорошо, к «Енисею» никого не успели взять взамен. Но как он мог остаться после кубковых 0:4 от клуба ФНЛ?

Сейчас ситуацию надо разрешать немедленно. И на это очень прозрачно намекали фанаты «Локомотива», весь матч скандировавшие: «Только Семин Юрий Палыч!» А если почему-то не Семин, то кто-то из тандема его помощников Олег Пашинин — Дмитрий Лоськов. Но продолжение сотрудничества с 36-летним никогда никого не тренировавшим на профессиональном уровне Комппером со стороны выглядит абсурдом. Если же в реальности это таковым не является, то Плутник с Владимиром Леонченко должны четко и подробно объяснить почему.

«Локомотив» был слабее в первом тайме, но воспользовался расслабленностью ЦСКА после долгожданного первого гола и быстро сравнял счет. Тут, помимо поочередно махнувших мимо мяча Бийола и Дивеева после прострела Живоглядова, отмечу классную «стенку» в центре поля двух центральных полузащитников «Локо» — 19-летнего Бабкина и Баринова, с помощью которой красно-зеленые перешли от обороны к атаке. Ну и уверенное завершение Изидора, конечно. Двух форвардов команда зимой приобрела определенно качественных. Но у ЦСКА приобретения все равно лучше, не говоря уже о составе в целом.

Могла ли эта игра закончиться по-другому? Отвечу так: сюжет мог сложиться иначе, забей, допустим, Жемалетдинов, когда в начале второго тайма получил классный разрезающий пас от Кухты, вышел один на один, обвел Игоря Акинфеева, но с острого угла промахнулся по пустым воротам.

Но, во-первых, по нынешнему «Локомотиву» не скажешь, что в случае 2:1 он был бы способен сесть в оборону, закрыться и не позволить ЦСКА создать что-либо еще. А во-вторых, слишком уж большим оказалось преимущество красно-синих в концовке, когда и Гбамен после штрафного не попал в створ с линии вратарской, и Заболотный, оказавшись абсолютно один в убойной позиции, подстраивался под мяч целую вечность и в итоге пробил в Худякова.

13.03.2022 | Спартак — Краснодар

Но ЦСКА добился своего и продолжает гонку. За чем? Не буду, как гендиректор Бабаев, говорить округлостями и соглашусь с Дмитрием Кузнецовым: за золотом. Понятно, что ее фаворит — «Зенит», а «Динамо», хоть и не находится сейчас на подъеме, по-прежнему в порядке. Однако не только результаты, но и качество игры ЦСКА, и футбол его лидеров говорят за то, что команда Березуцких способна на очень многое.

...Футболисты команды-победительницы, собравшись после игры перед фанатами, слышали их рык: «Мы ЦСКА!» — отвечали: «Мы победим!» Крупным планом при этом показывали Игоря Дивеева, но отвечали трибуне и многие другие. А верят в эту формулу у красно-синих сейчас абсолютно все.