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«В «Спартаке» считают, что идут на 9-м месте из-за судей?!» Орлов — о возрождении Кубка РПЛ, словах Слуцкого и проблемах «Зенита»

Геннадий Орлов высказался о девятом месте «Спартака», слова Слуцкого и проблемах «Зенита»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Спартака» после матча с «Краснодаром».
Фото ФК «Спартак»
Известный комментатор Геннадий Орлов уверен: команды РПЛ должны проводить по два матча в неделю.

— В сложившихся условиях я предлагаю возродить Кубок премьер-лиги, как в Англии и в Испании. Играть с разъездами. Начинать чемпионат можно теперь в июле и заканчивать в 20-х числах мая. Два месяца на отдых — вполне нормальный срок.
Расширение до 18 команд. Здесь не все так однозначно. Возникает вопрос по поводу уровня клубов. Хватит ли у нас столько команд, которые могут составлять конкуренцию, сопротивляться? Пока я сомневаюсь. Но даже если и расширить РПЛ, то Кубок лиги точно не помешает.

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Почему? Убежден, нам надо играть два раза в неделю. Не реже. Когда-то мы возвратимся в европейскую футбольную систему. И будем готовы к такому плотному графику.

В то же время я против сокращения РПЛ до 10-12 команд. Зачем? Одни и те же клубы? У нас большая страна, надо давать возможность и другим регионам. Иначе мы просто сузим круг футболистов.

В этом, кстати, заключается возможный плюс расширения элитного дивизиона до 18 команд. На мой взгляд, селекционеры не до конца просматривают способных ребят на периферии.

Теперь, думаю, внимание к регионам возрастет. Там будут искать игроков. Появится возможность больше задействовать юношей из провинции. Но, повторюсь, надо, чтобы все 18 клубов в РПЛ тогда были конкурентоспособными.

Мораторий на вылет команд из РПЛ? Не знаю... Однажды «Зенит» оставили в высшей лиге в 1967 году, учитывая революционные заслуги Ленинграда. Все-таки, считаю, во главе угла должен стоять спортивный принцип.

Интрига в чемпионской гонке, конечно, обострилась. Однако я все равно считаю «Зенит» фаворитом. Ничья с «Крыльями»? Видимо, теплолюбивые бразильцы замерзли в Самаре. Много было неоправданных потерь мяча, качество передач страдало. Значит, легионерам «Зенита» надо еще адаптироваться к реалиям российского футбола. Пока им, конечно, недостает стабильности, играют с перепадами.

Падает ли у нас уровень судейства? Леонид Слуцкий, откровенно говоря, разочаровал своими словами после поражения от «Ростова». Ему мешает нервозность... Ну что это за истерика? Что он устроил?!

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Одним из лучших тренеров в истории отечественного футбола является Борис Андреевич Аркадьев. Интеллигентнейший человек! Понимаете? Тренер — это воспитатель. А какой пример подает Слуцкий? Такое ощущение, что всю команду трясет от его криков. Все же передается футболистам... Есть вещи выше результата. Мораль! Сдержанность! Вы видели его выступление? Сплошной мат... Его же запикивают там постоянно. Комитет по этике должен его серьезно наказать.

Почему у нас так культивируется нецензурная брань? Это что — норма жизни? И многие ведь поддерживают... Для меня это недопустимо! Ты тренер, воспитывай красивых, интеллигентных людей! Что это за хамство? Новая генерация...

Супруга Леонида Федуна Зарема Салихова тоже дает оценку судьям... По-моему, лучше говорить о качестве игры своей команды. Счет же на табло. Пусть ответят на вопрос: по какой причине «Спартак» сейчас на 9-м месте? Неужели из-за судей? Из-за того, что арбитры их «плавят», да?

Ерунда! «Спартак» играет с ошибками, с перепадами. У красно-белых нет классных полузащитников. Вот ЦСКА привез сильных легионеров и поднялся в таблице.

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Николсон? Возможно, хороший нападающий. Но я, боюсь, что он станет таким же, как нынешний Ларссон. Швед же, увы, деградировал... А кто в этом виноват?

Я бы еще понял, если бы «Спартак» из-за судейских решений с первого места откатился на второе... Но, ребят, посмотрите в таблицу РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Геннадий Орлов
Зарема Салихова
Леонид Слуцкий
Леонид Федун
4
1
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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Сочи – Арсенал
 2 : 0
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Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
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 2 : 1
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Артем Дзюба

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 6
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Динамо

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Зенит

 6
И К Ж
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Спартак

 12 1 3
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