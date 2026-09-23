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Роналду: «Есть СМИ, которые пытаются меня «убить из дробовика», но мне удается увернуться от пули»

Сергей Филин

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сравнил критику СМИ с выстрелами их дробовика.

«Я не могу быть до конца откровенным, ведь приходится соблюдать политкорректность. Обычно я говорю, что меня всегда хорошо принимали, но именно в этом году я ощутил особую теплоту. Я понимаю, что есть СМИ, которые пытаются меня «убить». Причем из дробовика. Но даже тогда мне удается увернуться от пули. Впрочем, я привык к тому, что нравлюсь не всем, хотя и не могу на это повлиять. Тот факт, что я не нравлюсь какой-то горстке людей, меня не задевает», — приводит слова Роналду AS.

41-летний форвард был вызван в сборную Португалии на матчи Лиги наций. Он выйдет в стартовом составе на матч с Уэльсом 24 сентября. Игра состоится на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне.

Также Португалия сыграет с Норвегией (27 сентября и 4 октября) и Данией (1 октября).

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