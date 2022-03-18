«Спартак» vs ТВ: кто кому больше нужен? Колонка Казакова
Конфликт между «Спартаком» и «Матч ТВ» — это в моменте вопрос, кто кому больше нужен.
Красно-белые, судя по всему, считают, что нужнее они. Потому что это «Спартак». Самый обсуждаемый клуб страны. Самый резонансный.
Коллеги с телевидения уверены, что ситуация иная. Что есть трансляции, а есть студии, обзоры, новости и прочий телепродукт, производимый в большом количестве и бесплатно за рамками ТВ-контракта с РПЛ.
Что же произошло?
Telegram-канал «Мутко против» использует такие формулировки: «В связи с однобоким подходом к освещению, нарушением договоренностей и этики». Официальное письмо на канал не поступало, поэтому невозможно понять, что именно нарушено. По крайней мере, коллеги говорят, что искренне не понимают. «Спартак», откуда раздался телефонный звонок, придерживается другой позиции: «Раскрыть не можем, но той стороне это известно».
Давайте попробуем отмотать пленку назад.
Зарема Салихова несколько дней назад заявляет в «СЭ»: «Футболисты «Спартака» — не герои для низкопробных ТВ-передач. Если «Спартаку» станет по-настоящему скучно с вами со всеми, то футбол превратится в печальное зрелище».
«Спартаку»/Зареме стало скучно «со всеми с ними». Речь о «Матче», который столичный клуб воспринимает как зенитовский, а не федеральный канал. Что опять же подчеркивается в той самой колонке Заремы.
Там четыре громкие претензии — стрелы летят не только в Останкино, но и в Санкт-Петербург. Ответа от канала в публичном пространстве не последовало.
1. «Футболисты «Зенита» хотя бы успели сыграть свой матч в Лиге Европы и вылететь, не набрав очков для общей копилки».
2. «Зенит» — это другая планета, все давно с этим свыклись«.
3. «Почему бывшие футболисты предпочитают примерить на себя маски клоунов?»
4. «В чем гордость ругать с ТВ-экранов футболистов, выходящих на поле в майках команд, за которые ты сам недавно играл?»
После полугода затишья «Спартак» снова вышел на тропу войны — против арбитров, РПЛ и РФС, «Матч ТВ». Претензия к судейству оказалась оправданной — в РФС признали пенальти в ворота москвичей во встрече с «Краснодаром» ошибочным.
Теперь следующий шаг — разрыв отношений, кроме всех активностей, предусмотренных контрактом РПЛ с «Матчем». Потому что задело все, что было сказано по игре с «быками» — вплоть до «вы все неправильно делаете». То есть дошли до красной черты.
До колонки Заремы в «СЭ» появлялись и ее цитаты. С претензиями в адрес руководителей РФС и РПЛ, пусть тоже без имен — как не были названы бывшие футболисты, ставшие «клоунами» на ТВ. Хотя и так понятно, о ком идет речь, когда упоминался руководитель, находящийся в зарубежном отпуске.
Дошло до того, что многие уже заподозрили в действиях «Спартака» такую многоходовку:
1. Наезд на РПЛ и РФС.
2. Колонка с угрозой, что без «Спартака» станет совсем скучно — перед дебатами и решением о расширении лиги.
3. Разрыв отношений с «Матчем», кроме предусмотренных контрактом.
4. Выход из ТВ-пула?
Четвертый пункт — самый любопытный. «Спартак» единственный на сегодня, кто может представлять для аудитории интерес вне общего пула. Но насколько высоким он будет, если команда не станет бороться за чемпионство? Сейчас о подобном речь не идет. Да и было бы странно, когда все клубы и РПЛ отталкиваются от нового ТВ-контракта, возросшего четырехкратно.
И есть ли кто-то на рынке, способный предложить «Спартаку» такие же деньги, как его доля от общего пирога? И повлечет ли теоретический выход из ТВ-пула пересмотр всего контракта — да и возможно ли это юридически в момент, когда уже есть все договоренности. По крайней мере, ничего подобного пока не обсуждалось.
Вопрос — что дальше? Попытка «Спартака» изменить «однополярный мир» была бы убедительнее, если ее поддержали другие — те, кто выдвигал схожие претензии «Матчу» раньше. Тот же «Краснодар» или «Урал». Но этого пока нет.
Красно-белые в своей истории конфликтовали с НТВ (разрешать ситуацию пришлось одному из первых лиц канала Евгению Киселеву), уходили на 7ТВ, но это не стало продолжительным и в полной мере успешным занятием.
Позиция «посмотрим, кто в ком больше нуждается» в данной ситуации бесперспективна. Даже в самом худшем раскладе стороны друг без друга проживут.
Но каким будет компромисс? И будет ли?
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7