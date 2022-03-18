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Сегодня, 13:05

«Спартак» vs ТВ: кто кому больше нужен? Колонка Казакова

Колонка Казакова об ограничении сотрудничества «Спартака» и ТВ
Илья Казаков
Колумнист
Читать «СЭ» в
Футболисты «Спартака» перед матчем.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 20052015 годах — о претензиях самого популярного клуба страны к федеральному телеканалу и намерениях красно-белых выйти из общего телевизионного пула.

Конфликт между «Спартаком» и «Матч ТВ» — это в моменте вопрос, кто кому больше нужен.

Красно-белые, судя по всему, считают, что нужнее они. Потому что это «Спартак». Самый обсуждаемый клуб страны. Самый резонансный.

Коллеги с телевидения уверены, что ситуация иная. Что есть трансляции, а есть студии, обзоры, новости и прочий телепродукт, производимый в большом количестве и бесплатно за рамками ТВ-контракта с РПЛ.

&laquo;Спартак&raquo; проиграл &laquo;Краснодару&raquo; (1:2) в&nbsp;матче 20-го тура чемпионата России. «Иначе наш футбольный корабль пойдет ко дну быстрее «Титаника». Яркая колонка Заремы Салиховой

Что же произошло?

Telegram-канал «Мутко против» использует такие формулировки: «В связи с однобоким подходом к освещению, нарушением договоренностей и этики». Официальное письмо на канал не поступало, поэтому невозможно понять, что именно нарушено. По крайней мере, коллеги говорят, что искренне не понимают. «Спартак», откуда раздался телефонный звонок, придерживается другой позиции: «Раскрыть не можем, но той стороне это известно».

Давайте попробуем отмотать пленку назад.

Зарема Салихова несколько дней назад заявляет в «СЭ»: «Футболисты «Спартака» — не герои для низкопробных ТВ-передач. Если «Спартаку» станет по-настоящему скучно с вами со всеми, то футбол превратится в печальное зрелище».

«Спартаку»/Зареме стало скучно «со всеми с ними». Речь о «Матче», который столичный клуб воспринимает как зенитовский, а не федеральный канал. Что опять же подчеркивается в той самой колонке Заремы.

13&nbsp;марта. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Евгений Кукуляк. «Спартак» снова недоволен судейством. Что произошло в Тушине?

Там четыре громкие претензии — стрелы летят не только в Останкино, но и в Санкт-Петербург. Ответа от канала в публичном пространстве не последовало.

1. «Футболисты «Зенита» хотя бы успели сыграть свой матч в Лиге Европы и вылететь, не набрав очков для общей копилки».

2. «Зенит» — это другая планета, все давно с этим свыклись«.

3. «Почему бывшие футболисты предпочитают примерить на себя маски клоунов?»

4. «В чем гордость ругать с ТВ-экранов футболистов, выходящих на поле в майках команд, за которые ты сам недавно играл?»

После полугода затишья «Спартак» снова вышел на тропу войны — против арбитров, РПЛ и РФС, «Матч ТВ». Претензия к судейству оказалась оправданной — в РФС признали пенальти в ворота москвичей во встрече с «Краснодаром» ошибочным.

Евгений Чернов, Эдуард Сперцян и&nbsp;Егор Сорокин.

Теперь следующий шаг — разрыв отношений, кроме всех активностей, предусмотренных контрактом РПЛ с «Матчем». Потому что задело все, что было сказано по игре с «быками» — вплоть до «вы все неправильно делаете». То есть дошли до красной черты.

До колонки Заремы в «СЭ» появлялись и ее цитаты. С претензиями в адрес руководителей РФС и РПЛ, пусть тоже без имен — как не были названы бывшие футболисты, ставшие «клоунами» на ТВ. Хотя и так понятно, о ком идет речь, когда упоминался руководитель, находящийся в зарубежном отпуске.

Лука Каттани. «Я очень зол и недоволен судейством!» Огненный Каттани — после поражения от «Краснодара»

Дошло до того, что многие уже заподозрили в действиях «Спартака» такую многоходовку:

1. Наезд на РПЛ и РФС.

2. Колонка с угрозой, что без «Спартака» станет совсем скучно — перед дебатами и решением о расширении лиги.

3. Разрыв отношений с «Матчем», кроме предусмотренных контрактом.

4. Выход из ТВ-пула?

Четвертый пункт — самый любопытный. «Спартак» единственный на сегодня, кто может представлять для аудитории интерес вне общего пула. Но насколько высоким он будет, если команда не станет бороться за чемпионство? Сейчас о подобном речь не идет. Да и было бы странно, когда все клубы и РПЛ отталкиваются от нового ТВ-контракта, возросшего четырехкратно.

И есть ли кто-то на рынке, способный предложить «Спартаку» такие же деньги, как его доля от общего пирога? И повлечет ли теоретический выход из ТВ-пула пересмотр всего контракта — да и возможно ли это юридически в момент, когда уже есть все договоренности. По крайней мере, ничего подобного пока не обсуждалось.

Зарема Салихова считает, что российскому футболу нужны реальные государственные меры поддержки в&nbsp;кризисной ситуации. «Стадионы должны стать храмами мира». Колонка Заремы Салиховой

Вопрос — что дальше? Попытка «Спартака» изменить «однополярный мир» была бы убедительнее, если ее поддержали другие — те, кто выдвигал схожие претензии «Матчу» раньше. Тот же «Краснодар» или «Урал». Но этого пока нет.

Красно-белые в своей истории конфликтовали с НТВ (разрешать ситуацию пришлось одному из первых лиц канала Евгению Киселеву), уходили на 7ТВ, но это не стало продолжительным и в полной мере успешным занятием.

Позиция «посмотрим, кто в ком больше нуждается» в данной ситуации бесперспективна. Даже в самом худшем раскладе стороны друг без друга проживут.

Но каким будет компромисс? И будет ли?

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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3
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 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
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