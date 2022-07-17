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Карпин едва не обыграл Йокановича. Страшный сон болельщиков бело-голубых — гол Комличенко

«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в Москве
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Гол Николая Комличенко в ворота «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» — 1:1.
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
17 июл, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:1
Ростов
Голы
Грулев, 16 (1:0), Комличенко, 68 (1:1)
Динамо
Шунин Варела Паршивлюк Скопинцев Кутицкий Моро Грулев (Карапузов, 87) Макаров (Тюкавин, 72) Гагнидзе Захарян Фомин Смолов (Гладышев, 72)
Ростов
Песьяков Прохин Чернов (Терентьев, 75) Сильянов (Лангович, 58) Осипенко Глебов Байрамян (Щетинин, 58) Тугарев Уткин Полоз Комличенко (Голенков, 83)
Предупреждения
Макаров 31’, Карапузов 90+2’  -  Байрамян 38’, Полоз 42’
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Назаров (Невинномысск)
ВАР
Москалев (Воронеж) Хатуев (Грозный)

В «Динамо» повышенные ожидания от команды по одной простой причине: она входит в сезон столетия клуба. В медалях надо быть обязательно, особенно с учетом того, что в предыдущем чемпионате уже была бронза.

Но совершенно очевидно, что будет сложно. Начиная с того, что летом сменился тренер — место Сандро Шварца занял Славиша Йоканович. У серба несколько иной взгляд на футбол, при нем не будет столь активного высокого прессинга, а на перестройку требуется время. Заканчивая кадровыми потерями — сербский тренер не может рассчитывать на трех лидеров минувшего сезона: Шиманьски, Бальбуэну и Ордеца. Кроме того, не продлен контракт с Евгеньевым, еще недавно выступавшим за сборную России.

В результате Йокановичу впору было хвататься за голову — в центре защиты у него остались только необстрелянные 20-летние Сазонов и Кутицкий. В генеральной репетиции против «Локо» эта пара провалилась, так что очевидным было решение — сместить в центр номинального правого защитника Паршивлюка. Благо выздоровел Варела.

Нынешний «Ростов» стабильнее — он практически в том же составе, который под руководством Валерия Карпина выдал роскошную весну, набрав 17 очков в 12 турах. Южане отлично отстроены и сыграны, да еще и усилились Прохиным и Уткиным. А слабость бело-голубых в центре обороны была слишком очевидна, чтобы не пытаться надавить на эту болевую точку.

До перерыва задумка несколько раз едва не сработала. Особенно угрожающими были выпады, когда в опаснейшей ситуации оказывались Чернов и Полоз. Показательно, что в обоих случаях команду спас Варела, в то время как центральные защитники уже были отыграны. В первом случае уругваец заблокировал мяч, летевший в ворота и уже миновавший Шунина. Во втором Варела успел догнать и накрыть Полоза.

Был еще момент, когда Шунин отразил удар Глебова и добивание Комличенко. Голкипер летом потерял капитанскую повязку (она перешла к Фомину), но это словно его дополнительно мотивировало — Антон был максимально собран.

Не скажешь, что «Динамо» в первом тайме играло лучше. В равной игре хозяева просто оказались чуть лучше в завершении. Если сам Смолов свой шикарный момент упустил, убрав защитника, но позволив Песьякову выручить команду, то в подыгрыше Федор оказался безупречен: ушел от троих, отправил «в буфет» Глебова, после чего покатил в центр штрафной Грулеву, которому оставалось точно попасть — удалось, с отскоком от дальней штанги.

После перерыва «Динамо» некоторое время было лучше. В защите строго, а впереди раз за разом ставили в тупик соперника. Моро пробил в штангу после углового, а Макаров бил без помех в угол, Песьяков провожал мяч глазами — в сантиметрах от стойки.

Но реализация хозяев вся осталась в первом тайме — во втором отсутствовала. «Ростов» же, перетерпев, забрал финальный получасовой отрезок матча.

Бело-голубые в прошлом сезоне страдали от «стандартов» Уткина, у своей штрафной они теперь не сфолили ни разу, но воспитаннику «Краснодара» хватило и подачи с дальней дистанции, чтобы вновь огорчить «Динамо». Комличенко не оценили в московском клубе, хотя он прошел с командой сборы, вернувшись из аренды. Бело-голубые легко продали форварда в «Ростов», а он явно был настроен доказать, что ошиблись. Забил с навеса Уткина и поднял руки, извиняясь перед болельщиками, — 1:1. У Комличенко своеобразные отношения с фанатами бело-голубых, его много критиковали, а после перехода только и разговоров было, что в первом туре нападающий обязательно забьет. Так и случилось.

Желто-синие после этого были куда ближе к победе, упустив три шикарных момента. В итоге ничья в матче, в котором «Ростов» был как минимум не хуже.

При этом пока трудно сказать — настолько хороша команда Валерия Карпина, владевшая инициативой большую часть встречи, или «Динамо» настолько ослабло.

Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валерий Карпин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Очевидно одно: бело-голубые приобретут минимум двух центральных защитников, одним из которых наверняка станет футболист молодежной сборной Парагвая и «Гуарани» Роберто Фернандес. После интеграции новичков можно будет оценивать работу Йокановича, пока же с листа сербу приятно поразить общественность не удалось.

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ФК Ростов
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