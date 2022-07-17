«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» — 1:1.

В «Динамо» повышенные ожидания от команды по одной простой причине: она входит в сезон столетия клуба. В медалях надо быть обязательно, особенно с учетом того, что в предыдущем чемпионате уже была бронза.

Но совершенно очевидно, что будет сложно. Начиная с того, что летом сменился тренер — место Сандро Шварца занял Славиша Йоканович. У серба несколько иной взгляд на футбол, при нем не будет столь активного высокого прессинга, а на перестройку требуется время. Заканчивая кадровыми потерями — сербский тренер не может рассчитывать на трех лидеров минувшего сезона: Шиманьски, Бальбуэну и Ордеца. Кроме того, не продлен контракт с Евгеньевым, еще недавно выступавшим за сборную России.

В результате Йокановичу впору было хвататься за голову — в центре защиты у него остались только необстрелянные 20-летние Сазонов и Кутицкий. В генеральной репетиции против «Локо» эта пара провалилась, так что очевидным было решение — сместить в центр номинального правого защитника Паршивлюка. Благо выздоровел Варела.

Нынешний «Ростов» стабильнее — он практически в том же составе, который под руководством Валерия Карпина выдал роскошную весну, набрав 17 очков в 12 турах. Южане отлично отстроены и сыграны, да еще и усилились Прохиным и Уткиным. А слабость бело-голубых в центре обороны была слишком очевидна, чтобы не пытаться надавить на эту болевую точку.

До перерыва задумка несколько раз едва не сработала. Особенно угрожающими были выпады, когда в опаснейшей ситуации оказывались Чернов и Полоз. Показательно, что в обоих случаях команду спас Варела, в то время как центральные защитники уже были отыграны. В первом случае уругваец заблокировал мяч, летевший в ворота и уже миновавший Шунина. Во втором Варела успел догнать и накрыть Полоза.

Был еще момент, когда Шунин отразил удар Глебова и добивание Комличенко. Голкипер летом потерял капитанскую повязку (она перешла к Фомину), но это словно его дополнительно мотивировало — Антон был максимально собран.

Не скажешь, что «Динамо» в первом тайме играло лучше. В равной игре хозяева просто оказались чуть лучше в завершении. Если сам Смолов свой шикарный момент упустил, убрав защитника, но позволив Песьякову выручить команду, то в подыгрыше Федор оказался безупречен: ушел от троих, отправил «в буфет» Глебова, после чего покатил в центр штрафной Грулеву, которому оставалось точно попасть — удалось, с отскоком от дальней штанги.

После перерыва «Динамо» некоторое время было лучше. В защите строго, а впереди раз за разом ставили в тупик соперника. Моро пробил в штангу после углового, а Макаров бил без помех в угол, Песьяков провожал мяч глазами — в сантиметрах от стойки.

Но реализация хозяев вся осталась в первом тайме — во втором отсутствовала. «Ростов» же, перетерпев, забрал финальный получасовой отрезок матча.

Бело-голубые в прошлом сезоне страдали от «стандартов» Уткина, у своей штрафной они теперь не сфолили ни разу, но воспитаннику «Краснодара» хватило и подачи с дальней дистанции, чтобы вновь огорчить «Динамо». Комличенко не оценили в московском клубе, хотя он прошел с командой сборы, вернувшись из аренды. Бело-голубые легко продали форварда в «Ростов», а он явно был настроен доказать, что ошиблись. Забил с навеса Уткина и поднял руки, извиняясь перед болельщиками, — 1:1. У Комличенко своеобразные отношения с фанатами бело-голубых, его много критиковали, а после перехода только и разговоров было, что в первом туре нападающий обязательно забьет. Так и случилось.

Желто-синие после этого были куда ближе к победе, упустив три шикарных момента. В итоге ничья в матче, в котором «Ростов» был как минимум не хуже.

При этом пока трудно сказать — настолько хороша команда Валерия Карпина, владевшая инициативой большую часть встречи, или «Динамо» настолько ослабло.

Валерий Карпин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Очевидно одно: бело-голубые приобретут минимум двух центральных защитников, одним из которых наверняка станет футболист молодежной сборной Парагвая и «Гуарани» Роберто Фернандес. После интеграции новичков можно будет оценивать работу Йокановича, пока же с листа сербу приятно поразить общественность не удалось.