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«Спартак» сыграл как середняк. Но Безбородов сделал все, чтобы об этом не говорили

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
16 июля. Грозный. «Ахмат» — «Спартак» — 1:1.
Фото Александр Ступников, «Спартак», Global Look Press
16 июля. Грозный. «Ахмат» — «Спартак» — 1:1.
Фото ФК «Ахмат»
1/2
Обозреватель «СЭ» — о ничьей красно-белых в Грозном.
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
16 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:1
Спартак
Голы
Тимофеев, 45+4 (1:0), Мозес, 83 (1:1)
Ахмат
Шелия Тодорович Богосавац Семенов Журавлев Садулаев (Ильин, 55) Швец Трошечкин (Олейников, 89) Харин (Фольмер, 68) Тимофеев Конате (Агаларов, 56)
Спартак
Селихов Рыбус Джикия Чернов Зиньковский (Литвинов, 78) Умяров (Мартинс, 58) Зобнин (Мозес, 78) Хлусевич Денисов Промес Николсон (Соболев, 46)
Предупреждения
Тодорович 41’, Конате 44’, Швец 72’, Фольмер 79’, Шелия 89’  -  Рыбус 41’, Зиньковский 59’, Промес 72’
Удаления
Рыбус 41’ (вторая ж.к)
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Лунев (Новосибирск) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Турбин (Дмитров) Елеференко (Москва)

Виктор Мозес, вопреки всем слухам недавно вернувшийся в «Спартак», показал, что на сборах ему быть и не требовалось. Выйдя в Грозном на последние 13 минут, он сработал по принципу сборной Дании 1992 года, лишь в последний момент из-за дисквалификации югославов попавшей на Евро и выигравшей его: «Пусть тренируется тот, кто играть не умеет».

Сначала нигериец при 0:1 в одиночку обошел половину игравшего в большинстве «Ахмата», но забить все-таки не сумел. А на 83-й минуте после отскока за пределами штрафной поймал мяч на грудь и с лета сумасшедшим ударом засадил мяч в «девятку».

16&nbsp;июля. Грозный. &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. «Вопросы к Безбородову возникнут только у тех, кто плывет в фарватере спартаковской истерии». Червиченко — об игре с «Ахматом»

После игры болельщики «Спартака», возмущенные судейством Владислава Безбородова, начнут иронизировать: спасибо, мол, и на том, что гол Мозеса засчитал. А я вспомню высказывание главы российского судейского корпуса 90-х Эдуарда Шкловского, который на претензии клубов к неправедно отмененным голам отвечал: «А вы бейте с тридцати метров в «девятку» — и никто не отменит!»

Мозес о существовании Шкловского и его магической формулы понятия не имеет, однако ж прислушался. И скорее соглашусь с Александром Тархановым, признавшим его лучшим игроком матча. За четверть часа на поле.

А вот кого лучшим точно нельзя было назвать — это судью Безбородова. Вроде бы одного из самых опытных и обладающих нормальной репутацией наших арбитров, но тут отработавшего, считаю, ниже всякой критики.

Речь не об удалении Мацея Рыбуса, который сильно провел первый матч чемпионата за «Спартак». Получить две желтые карточки за один игровой эпизод — это уметь надо. Может, Рыбус даже не знал, что так бывает. А ведь можно было дать и три: за сам фол, неспортивное поведение (выбил мяч после свистка) и стычку с Тодоровичем. Так что тут претензий у «Спартака» к арбитру быть не может.

Владислав Безбородов. «Ахмат» — «Спартак»: удален Рыбус и не назначены два пенальти. Нужно ли красно-белым жаловаться на судейство?

Но почему он во втором тайме: а) не дал пенальти за игру еще не опорной (она еще не опустилась на землю) рукой в штрафной «Ахмата» и б) не удалил Шелию за явную отмашку ногой по щиколотке Соболева без попытки сыграть в мяч, мне не объяснят никакие многоумные судейские эксперты, способные что угодно преподнести как угодно. Как говорил Козьма Прутков: «Если на клетке слона написано «буйвол» — не верь глазам своим!»

Если кто недопонял, пенальти там не мог быть назначен при любых раскладах, поскольку перед тем был фол Соболева на Шелии и мяч не был в игре. Но красная карточка — очевидная. Краснее некуда. Что бы ни говорили судейские инстанции, которые, как мы уже давно поняли, способны придумывать любые мотивировки и лицемерить в любых масштабах.

Безбородов отработал безобразно. «Спартак» вправе быть недовольным, а Зарема — выступать с новыми филиппиками. Вот только жаль, что этот факт затмит отсутствие футбола у красно-белых, которое давно уже стало привычным. И весь разговор снова уйдет в привычную плоскость.

Неужели Суперкубка, например, было недостаточно, чтобы понять, что трио Умяров — Зобнин — Денисов в полузащите абсолютно недееспособно? Вы сколько раз видели Романа в первом тайме? На троих одно созидательное действие — пас Денисова Николсону один на один, когда Шамар далеко отпустил мяч. Всё. А Денисов отпустил Тимофеева, за которого отвечал в голевом эпизоде.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Гильермо Абаскаль и&nbsp;Виктор Мозес после матча с &laquo;Ахматом&raquo;. Рыбус подставил «Спартак», а Мозес — спас. Первый матч красно-белых закончился судейским скандалом

То есть что получается — восемь обороняются, три атакуют? У «Спартака» против «Ахмата»? Как мило. В этом тоже виноват Безбородов? Одинаково неправы и те, кто в этой истории судейство замалчивает, и те, кто говорит только о нем. Это две крайности, а истина — посередине.

Грозненцы должны были повести еще в самом начале, когда Трошечкин решил улучшить себе и так идеальную позицию и доулучшался только до того, что Селихов сократил дистанцию и отбил мяч. Николсон мог сравнять, да. Но в целом первый тайм был равным и довольно вязким, пока бывший игрок «Терека» Рыбус не попался в сети собственной недисциплинированности. Удаление, гол на исходе тайма — хороших новостей у «Спартака» к перерыву не было.

Гильермо Абаскаль отрядил Денисова из опорной зоны на место Рыбуса, а Николсона заменил Соболевым. Тот быстро показал, что «Спартак» — не совсем в тупике, здорово скинув под удар Промесу. Мимо. Но ощущение безнадежности для красно-белых начало рассеиваться.

Тем не менее у «Ахмата» моментов все равно было больше. Андрей Талалаев, увидев, что «Спартак» вдесятером прибавил, сделал две замены в атаку — вышли Агаларов и Ильин. И это сработало — вернее, почти. Лучший снайпер прошлого чемпионата моментально показал умение отлично открываться и чуть не забил первым же касанием. Затем у него был ещк двойной супермомент.

Гильермо Абаскаль. «В ворота «Ахмата» был пенальти». Абаскаль — о судейском скандале и спасении «Спартака»

Но сценарий мечты для Гамида не осуществился — спустя пару дней после прихода в «Ахмат» в первом же матче забить ему не удалось. А сделал бы то, что умеет, — и «Ахмат» выиграл бы дома у «Спартака» впервые за семь лет.

Но Агаларов не забил, Мозес вышел — и дальше случилось то, что случилось.

«Спартак» не из-за результата, а именно из-за игры — в ней не было даже той половины первого тайма в Суперкубке, на которую было приятно смотреть — заставил меня усомниться в правильности игровой модели. 4-3-3 — конечно, схема атакующая и популярная, но есть ли под нее игроки? На краях обороны, например. И в центре полузащиты. Да и модель с двумя центральными защитниками подразумевает высокое качество каждого из них. О Чернове этого пока сказать не могу.

«Спартаку» удалось сравнять счет в меньшинстве и не потерпеть первое поражение в Грозном с 2015 года, когда местная команда еще называлась «Тереком». Но это не говорит о том, что мы увидели хотя бы какое-то движение вперед по сравнению с прошлым сезоном имени 10-го места. Понятно, что времени на рост качества пока было мало и требовать чего-то от Абаскаля (тем более что он ставит принципиально другой стиль, чем Ваноли) крайне преждевременно. Но пока «Спартак» показал абсолютно средний футбол.

Вот только судья Безбородов сделал все, чтобы об этом сегодня никто не говорил.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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