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Федотов построил топ-команду — без трансферов и с огромными потерями. У ЦСКА будет прорывной сезон

ЦСКА победил «Урал» в матче первого тура чемпионата России
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Милан Гайич обнимает Хорхе Карраскаля после гола в ворота «Урала».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Леонид Волотко рецензирует победу над «Уралом».

Более символичного дебюта Владимира Федотова в ЦСКА просто не существовало. 13 лет назад он запустил тренерскую карьеру в «Урале», сменив уволенного Побегалова, и в первом же матче грохнул ЦСКА — с Вагнером Лавом и Карвалью, Шемберасом и Рахимичем, Игнашевичем, Красичем и Дзагоевым.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
16 июл, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Урал
Голы
Обляков, 45 (1:0), Карраскаль, 64 (2:0)
ЦСКА
Акинфеев Набабкин Гайич Дивеев Мухин (Ермаков, 90) Карраскаль (Яковлев, 90+3) Обляков Зайнутдинов Кучаев Медина Чалов (Заболотный, 70)
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Герасимов Егорычев Железнов (Гаджимурадов, 46) Мишкич Подберезкин (Юшин, 80) Шатов (Коновалов, 72) Сунгатулин (Каштанов, 72) Бикфалви
Предупреждения
Карраскаль 61’, Зайнутдинов 66’  -  Помазун 64’, Гаджимурадов 66’, Юшин 81’
Судьи
Мешков (Дмитров) Болховитин (Ленинградская область) Веретешкин (Санкт-Петербург)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Богач (Люберцы)

С тех пор «Урал» ни разу не побеждал армейцев, а Федотов если и мечтал о ЦСКА, то вряд ли представлял, что главной задачей поначалу будет собрать стартовый состав.

За неполное лето клуб отпустил Дзагоева, Языджи, Фернандеса, Гбамена, Ахметова и Магнуссона (исландца из-за кадрового дефицита даже пробовали вернуть). Эджуке приостановил контракт и проведет сезон в «Герте» Шварца, Бохинен с Бийолом уже в Италии.

Эхом из 2009-го Федотов получил Щенникова с Акинфеевым (в «Урале» до сих пор в деле только Шатов), а также единственного за трансферное окно новичка Гайича, который сразу же оказался в старте — на месте Марио. Если вы пропустили межсезонье, то ЦСКА Федотова — это ожидаемый переход на три центральных защитника (причем для двоих из них это непрофильная позиция, но другого выхода нет), с Обляковым на месте левого вингера, Мухиным и Кучаевым в опорной зоне, и Чаловым впереди, которому с флангов помогают Карраскаль и Медина.

В межсезонье ЦСКА производил удручающее впечатление: привозил голы обрезами на своей половине, почти не создавал моменты и проиграл три матча из четырех. Но в первой официальной игре выглядел очень впечатляюще. Уже к перерыву команда Федотова показала, что готова к любому сценарию: армейцы мощно начали и долго поддерживали высокий темп, прессинговали «Урал» на чужой половине, а когда выдыхались, то садились назад, отдавали мяч и остро контратаковали.

Но главное — при любой игровой модели создавали очень много моментов. К перерыву ЦСКА обновил рекорд по числу ударов за тайм при системе «весна-осень» — 22 (против одного у «Урала»). 17 из них были нанесены из пределов штрафной: Помазун спасал после чистых выходов Чалова и Карраскаля один на один, переводил выстрелы в перекладину и тащил все что можно.

Удивительно, но ЦСКА запорол кучу убойных моментов и должен был вести минимум в три-четыре гола, а забил в одной из своих самых неопасных атак. Облякову, тайм закрывавшему целый фланг, пришлось на рывке уходить от Железнова и бить с лета в касание. Не самый очевидный момент для гола, особенно по такой игре. Но в итоге — идеальное попадание в дальний, первый мяч ЦСКА в сезоне и роскошный троллинг Дзагоева во время празднования. Иван обещал передать привет бывшей «десятке» и так талантливо сымитировал травму задней поверхности бедра, что поверили даже комментаторы.

— Я читал интервью, в котором Иван при забитом голе обещал сделать что-то для Алана, — улыбнулся Федотов после матча. — Думаю, это символично и прекрасно. Дзагоев это все заслужил.

Второй тайм показал, что новый ЦСКА — это не только про давление, контроль и динамичность, но и умение действовать по счету. Причем без потери качества впереди. Команда грамотно отбилась в стартовые минуты и отказалась от владения (после перерыва «Урал» контролировал мяч 64 процента игрового времени), но свои моменты все равно получила. Понятно, что пенальти и гол Карраскаля, который наиграл на звание лучшего в матче, — результат персональной ошибки Помазуна. Но еще пару месяцев назад ЦСКА не решал и такие моменты.

Милан Гайич обнимает Хорхе Карраскаля после гола в ворота «Урала». Фото Александр Федоров, "СЭ"
Милан Гайич обнимает Хорхе Карраскаля после гола в ворота «Урала». Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Да, проблемы с реализацией есть и сейчас. Перевес ЦСКА по xG составил 3,67 против 0,16 — это гигантская разница (последний раз подобное было в разгроме «Рубина» — 6:1). Но требовать еще и этого от Федотова, который вынужден работать в суперстрессовом режиме, просто неудобно.

— Мы могли все решать уже в первом тайме, но растранжирили кучу моментов, а футбол — такая вещь, что один подход к нашим воротам мог изменить всю картину, — добавил Федотов.

Проблемы с реализацией — вряд ли систематическая вещь. Главное — у ЦСКА есть четкая структура, игровой рисунок и моменты. Дайте Федотову усиление — и скоро можно будет бороться за титул. Хотя уже сейчас очевидно: ЦСКА ждет прорывной сезон.

Иван Обляков передает привет Алану Дзагоеву, держась за&nbsp;бедро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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