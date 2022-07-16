Леонид Волотко рецензирует победу над «Уралом».

Более символичного дебюта Владимира Федотова в ЦСКА просто не существовало. 13 лет назад он запустил тренерскую карьеру в «Урале», сменив уволенного Побегалова, и в первом же матче грохнул ЦСКА — с Вагнером Лавом и Карвалью, Шемберасом и Рахимичем, Игнашевичем, Красичем и Дзагоевым.

С тех пор «Урал» ни разу не побеждал армейцев, а Федотов если и мечтал о ЦСКА, то вряд ли представлял, что главной задачей поначалу будет собрать стартовый состав.

За неполное лето клуб отпустил Дзагоева, Языджи, Фернандеса, Гбамена, Ахметова и Магнуссона (исландца из-за кадрового дефицита даже пробовали вернуть). Эджуке приостановил контракт и проведет сезон в «Герте» Шварца, Бохинен с Бийолом уже в Италии.

Эхом из 2009-го Федотов получил Щенникова с Акинфеевым (в «Урале» до сих пор в деле только Шатов), а также единственного за трансферное окно новичка Гайича, который сразу же оказался в старте — на месте Марио. Если вы пропустили межсезонье, то ЦСКА Федотова — это ожидаемый переход на три центральных защитника (причем для двоих из них это непрофильная позиция, но другого выхода нет), с Обляковым на месте левого вингера, Мухиным и Кучаевым в опорной зоне, и Чаловым впереди, которому с флангов помогают Карраскаль и Медина.

В межсезонье ЦСКА производил удручающее впечатление: привозил голы обрезами на своей половине, почти не создавал моменты и проиграл три матча из четырех. Но в первой официальной игре выглядел очень впечатляюще. Уже к перерыву команда Федотова показала, что готова к любому сценарию: армейцы мощно начали и долго поддерживали высокий темп, прессинговали «Урал» на чужой половине, а когда выдыхались, то садились назад, отдавали мяч и остро контратаковали.

Но главное — при любой игровой модели создавали очень много моментов. К перерыву ЦСКА обновил рекорд по числу ударов за тайм при системе «весна-осень» — 22 (против одного у «Урала»). 17 из них были нанесены из пределов штрафной: Помазун спасал после чистых выходов Чалова и Карраскаля один на один, переводил выстрелы в перекладину и тащил все что можно.

Удивительно, но ЦСКА запорол кучу убойных моментов и должен был вести минимум в три-четыре гола, а забил в одной из своих самых неопасных атак. Облякову, тайм закрывавшему целый фланг, пришлось на рывке уходить от Железнова и бить с лета в касание. Не самый очевидный момент для гола, особенно по такой игре. Но в итоге — идеальное попадание в дальний, первый мяч ЦСКА в сезоне и роскошный троллинг Дзагоева во время празднования. Иван обещал передать привет бывшей «десятке» и так талантливо сымитировал травму задней поверхности бедра, что поверили даже комментаторы.

— Я читал интервью, в котором Иван при забитом голе обещал сделать что-то для Алана, — улыбнулся Федотов после матча. — Думаю, это символично и прекрасно. Дзагоев это все заслужил.

Второй тайм показал, что новый ЦСКА — это не только про давление, контроль и динамичность, но и умение действовать по счету. Причем без потери качества впереди. Команда грамотно отбилась в стартовые минуты и отказалась от владения (после перерыва «Урал» контролировал мяч 64 процента игрового времени), но свои моменты все равно получила. Понятно, что пенальти и гол Карраскаля, который наиграл на звание лучшего в матче, — результат персональной ошибки Помазуна. Но еще пару месяцев назад ЦСКА не решал и такие моменты.

Милан Гайич обнимает Хорхе Карраскаля после гола в ворота «Урала». Фото Александр Федоров, «СЭ» Александр Федоров, Фото «СЭ»

Да, проблемы с реализацией есть и сейчас. Перевес ЦСКА по xG составил 3,67 против 0,16 — это гигантская разница (последний раз подобное было в разгроме «Рубина» — 6:1). Но требовать еще и этого от Федотова, который вынужден работать в суперстрессовом режиме, просто неудобно.

— Мы могли все решать уже в первом тайме, но растранжирили кучу моментов, а футбол — такая вещь, что один подход к нашим воротам мог изменить всю картину, — добавил Федотов.

Проблемы с реализацией — вряд ли систематическая вещь. Главное — у ЦСКА есть четкая структура, игровой рисунок и моменты. Дайте Федотову усиление — и скоро можно будет бороться за титул. Хотя уже сейчас очевидно: ЦСКА ждет прорывной сезон.