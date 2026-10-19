Газзаев о семиматчевой победной серии «Динамо» в РПЛ: «Внутри коллектива она создает сплоченность»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победной серии «Динамо» в чемпионате России.

«Серия из семи побед подряд в РПЛ достаточно внушительная. И «Динамо» не случайно на первом месте. Вчера по игре команда выглядела лучше, чем ЦСКА, так что победа заслуженная. Такая победная серия важна. Внутри коллектива она создает сплоченность и настраивает на дальнейшие достижения. Это очень важно с психологической точки зрения, с точки зрения единства коллектива. В целом «Динамо» показало себя с лучшей стороны. Но впереди еще 19 матчей. Поэтому, думаю, и ЦСКА, и «Спартак», и «Динамо», и «Зенит», и «Краснодар» — это те команды, которые будут бороться за призовые места и за чемпионство до последнего тура», — сказал Газзаев «СЭ».

После 11 туров «Динамо» занимает первое место в таблице РПЛ с 25 очками.

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