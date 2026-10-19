«Родина» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Родины» и «Оренбурга» на матч 11-го тура чемпионата России.

Встреча состоится 19 октября на «Арене Химки» в Химках и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Родина»: Волков, Игор, Мачадо, Бекао, Наде, Егорычев, Рейна, Бакаев, Мусаев, Онугха, Максименко.

Запасные: Айдаров, Гогличидзе, Тананеев, Мещанинов, Бессмертный, Фищенко, Ушатов, Гордюшенко, Абдусаламов, Гарибян, Сиссоко, Тимошенко.

«Оренбург»: Овсянников, Татаев, Паласиос, Сивис, Ценов, Болотов, Пуэбла, Рыбчинский, Куль, Томпсон, Гузина.

Запасные: Дёгтев, Ведерников, Хотулёв, Лукашов, Касимов, Назаренко, Голыбин, Минатулаев, Пыхчеев, Джерссон, Бош, Ан. Касаджиков.

Следить за ключевыми событиями игры «Родина» — «Оренбург» можно в матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

19 октября, 19:30. Арена Химки (Химки)

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