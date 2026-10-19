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Футболист «Локомотива» Илья Еремеев вошел в пятерку лучших молодых опорных полузащитников мира не старше 20 лет

Полузащитник «Локомотива» Еремеев — в пятерке рейтинга CIES среди молодых опорников Европы

Алексей Михайлов

Футболист московского «Локомотива» Илья Еремеев вошел в пятерку рейтинга лучших опорных полузащитников в возрасте не старше 20 лет (U20) из высших дивизионов европейских чемпионатов. Рейтинг составлен Международным центром спортивных исследований в футболе (CIES) и опубликован в соцсети Х.

Еремеев занимает пятое место с коэффициентом 1,32. В первой пятерке также присутствуют Абдулай Думбия (1,49; Кот-д'Ивуар, «Хеккен»), Дарриль Баколя (1,37; Франция, «Сассуоло»), Адам Шомодьи (1,35; Венгрия, «Гонвед») и Усман Диабате (1,33; Гвинея, «Генчлербирлиги»).

Коэффициент CIES отражает относительный опыт игрока: учитываются минуты на поле, уровень турниров и результаты матчей в сравнении со средними показателями футболистов того же возраста и амплуа. В аналогичных рейтингах CIES индекс Алексея Батракова и Ивана Пиняева достигал 1,73 и 1,74, а исторический максимум принадлежит Гави — 4,37. Летом Батраков возглавлял рейтинг молодых атакующих полузащитников.

Еремееву 18 лет. Он является воспитанником железнодорожников и в текущем сезоне сыграл десять матчей за «Локомотив».

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 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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