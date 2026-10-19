Полузащитник «Локомотива» Еремеев — в пятерке рейтинга CIES среди молодых опорников Европы

Футболист московского «Локомотива» Илья Еремеев вошел в пятерку рейтинга лучших опорных полузащитников в возрасте не старше 20 лет (U20) из высших дивизионов европейских чемпионатов. Рейтинг составлен Международным центром спортивных исследований в футболе (CIES) и опубликован в соцсети Х.

Еремеев занимает пятое место с коэффициентом 1,32. В первой пятерке также присутствуют Абдулай Думбия (1,49; Кот-д'Ивуар, «Хеккен»), Дарриль Баколя (1,37; Франция, «Сассуоло»), Адам Шомодьи (1,35; Венгрия, «Гонвед») и Усман Диабате (1,33; Гвинея, «Генчлербирлиги»).

Коэффициент CIES отражает относительный опыт игрока: учитываются минуты на поле, уровень турниров и результаты матчей в сравнении со средними показателями футболистов того же возраста и амплуа. В аналогичных рейтингах CIES индекс Алексея Батракова и Ивана Пиняева достигал 1,73 и 1,74, а исторический максимум принадлежит Гави — 4,37. Летом Батраков возглавлял рейтинг молодых атакующих полузащитников.

Еремееву 18 лет. Он является воспитанником железнодорожников и в текущем сезоне сыграл десять матчей за «Локомотив».

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