«Нижний» вслед за «Спартаком» снял скальп и с «Динамо». Сенсационная победа команды Кержакова

Бело-голубые дома уступили дебютанту РПЛ.

Тинькофф — РПЛ. Чемпионат России. 7-й тур

«Динамо» (Москва) — «Нижний Новгород» — 1:2 (1:0)

Голы: Макаров, 13 (1:0). Горбунов, 75 (1:1). Калинский, 83 (1:2).

Нереализованные пенальти: Сулейманов, 61 (мимо), Нжи, 89 (вратарь)

«Динамо»: Шунин, Ордец, Варела, Лаксальт, Евгеньев, Фомин (Скопинцев, 80), Моро (Грулев, 86), Шиманьски, Макаров, Захарян, Тюкавин (Нжи, 71).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Каккоев (Могилевец, 25. Ткачук, 74), Кечкеш, Масоэро, Юлдошев (Берковский, 73), Калинский, Шарипов (Сулейманов, 46), Балай (Горбунов, 60), Эннин.

Предупреждения: Масоэро, 8. Юлдошев, 57. Варела, 72.

Удаление: Масоэро, 88.

Судьи: Мешков (Дмитров). Петросян (Ростов-на-Дону), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Турбин (Дмитров). Богач (Люберцы).

12 сентября. Москва. Стадион «Динамо».

«Динамо» в квартете лидеров играло последним. «Зенит», «Локомотив» и «Сочи» к тому моменту уже одержали победы, так что бело-голубым надо было восстанавливать статус-кво. Да и без того потеря очков в домашнем матче представлялась крайне нежелательной, если команда Сандро Шварца претендует на что-то серьезное. Даже с учетом того, что «Нижний» уже успел в этом сезоне обыграть «Сочи», а в Москве — «Спартак».

Главный тренер волжан Александр Кержаков, если кто забыл, вписан в историю стадиона в Петровском парке. Именно он забил последние два гола бело-голубых перед закрытием на десятилетнюю реконструкцию. «Динамо» тогда завоевало бронзу — последние медали в истории клуба.

Попыток с тех пор забраться в тройку у москвичей было немало, но реально близкой к успеху не случилось ни одной. И вот новый поход.

Игра бело-голубых в этом сезоне многим нравится. Молодежь показывает активный и свежий футбол, вот только опыта в завершающей стадии динамовцам частенько не хватает. Это стоит потери очков (как с «Ахматом» или «Локомотивом») или нервных концовок.

С «Нижним» хозяева могли решать все вопросы уже к перерыву. Сначала на 13-й минуте дебютный мяч после перехода из «Рубина» забил Макаров — самый активный в начале встречи. Шикарным получился не удар с 22 метров, а ложное движение, которым полузащитник оставил в дураках Гоцука. Динамовец даже не коснулся мяча, качнув соперника корпусом и расчистив себе путь к воротам. Высший класс.

Макаров после перехода из «Рубина» выглядел тяжеловатым, Валерий Карпин не включил его в окончательный состав сборной. Но эта пауза явно пошла футболисту на пользу — прежней разницы с партнерами по движению уже не ощущается.

У Тюкавина и Захаряна имелись более очевидные возможности увеличить счет — подвела как раз точность. Форвард пробил выше ворот, а полузащитник — в перекладину.

И расточительность в итоге закончилась плачевно. Если в перерыве защитник волжан Козлов говорил, что у его команды не получается ничего, то во втором тайме это можно применить уже к «Динамо». Вероятно, бело-голубые расслабились — слишком уж легко стали выигрывать единоборства гости. Не разбудил москвичей и звоночек в виде нереализованного пенальти — Сулейманов из молодежной сборной решил мудрить, перекинув в итоге ворота.

Но «Нижний» продолжал выгрызать каждый мяч, а «Динамо» — транжирить моменты. Тюкавин, скажем, выскакивал один на один — пробил во вратаря.

У гостей сначала в штрафной после прострела самым расторопным оказался Горбунов. И не стал праздновать гол — он воспитанник «Динамо». А затем рикошет помог Калинскому при ударе с линии штрафной.

Что не выглядело несправедливым — волжане создавали и другие возможности забить. Они были более нацеленными, одержав заслуженную победу.

Апофеозом стал не реализованный Нжи пенальти на последних минутах. Замысел камерунца Нигматуллин прочитал, словно букварь, заранее сместившись в угол, куда динамовец несильно послал мяч.

«Нижний» уже шестой. Всего в двух очках от четвертого «Динамо», которое завтра еще может обойти «Рубин».