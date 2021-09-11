«Зенит» не зря спасал Малкома: бразилец помог Семаку победить. У Дзюбы две передачи

Сине-бело-голубые не без труда обыграли «Ахмат» в матче 7-го тура РПЛ и сохранили первое место перед поездкой в Лондон.

Сине-бело-голубые не без труда обыграли «Ахмат» в матче 7-го тура РПЛ и сохранили первое место перед поездкой в Лондон.

Очевидно, что для «Зенита» матч с «Ахматом» не был самым важным в этом месяце. Можно даже назвать его разогревочным, пусть и официальным. Конечно, никто в клубе не признается в этом, ведь, как гласит штамп, для футболистов и тренеров ключевая игра — следующая.

Однако план на игру Семак верстал без бразильцев, а основной состав объявил команде накануне — и не стал ничего менять. Малком и Клаудиньо остались в запасе, а Барриос не попал в заявку — колумбиец лишь в день матча прилетел в Санкт-Петербург.

Но в уме все держали вторничный матч с «Челси». Да даже не в уме: стартовая встреча «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов напрямую повлияла на состав. Напомню, что Малкому и Клаудиньо изначально запретили участвовать в матчах с «Ахматом» и «Челси», так как ФИФА удовлетворила жалобу Бразильской конфедерации футбола на «Зенит» — 1 сентября клуб отозвал южноамериканцев из сборной. Сине-бело-голубые узнали о помиловании ФИФА всего за несколько часов до матча.

Не избежал «Зенит» и еще одной потери — Караваев вернулся из сборной с травмой. Профильного правого защитника в обойме Семака нет, поэтому место Караваева занял Сутормин, страховавший Вячеслава в прошлом сезоне. И если на замену Алексей в этом году выходит отлично, то выход в стартовом составе не обошелся без помарок. Игроки «Ахмата» часто входили в штрафную через фланг Сутормина, а в середине первого тайма он едва не привез гол — отдал неаккуратный пас назад, мяч задел ногу Чистякова и очутился у Конате. К счастью для хозяев, Крицюк оказался на месте.

Дебютант «Зенита» вообще провел солидный матч. Станислав присоединился к команде меньше двух недель назад и большую часть времени тренировался с усеченным составом (многие находились в расположении сборных), однако Семак все равно рискнул выставить Крицюка в основе. И он сыграл отлично, особенно в первом тайме: не дал забить Конате и в зрелищном прыжке отразил дальний удар Уткина, не дав тому сотворить очередной гол-шедевр.

И снова Ерохин

«Ахмат» удивил тем, что отказался от интенсивного высокого прессинга, хотя у «Зенита» была экспериментальная полузащита и можно было давить на нее. Хозяева хорошо распоряжались свободой и в целом достаточно быстро забили и довели преимущество до комфортного — сперва отличился Вендел, а затем очередной гол на свой счет записал Ерохин, один из лучших футболистов текущего сезона в России.

По первому тайму проблем у «Зенита» не возникло, и казалось, чемпионы легко доведут игру до финала. Но оборона у «Зенита» не всегда действовала идеально, хотя Семак и не выпустил в основе Ловрена, беспощадно критикуемого в первых турах.

Малком освобожденный

«Ахмат» быстро отыграл один мяч в начале второго тайма из-за позиционного просчета центра обороны. И у «Зенита» после этого начались трудности. В перерыве на поле вышел Малком, а затем и Клаудиньо (Азмуну дали отдохнуть). Игра раскрылась: Малком был особенно активен, имел несколько моментов. Но и грозненцы стали часто бить по воротам Крицюка, особенно издали. «Зениту» во многом везло, но и «Ахмат» не пропускал до эндшпиля встречи.

Себаи классно разобрался и покатил на Конате. Коллега не подкачал и пробил Крицюка ?? pic.twitter.com/ity6WqpnoO — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 11, 2021

В конце матча Семак произвел нетривиальную замену: вместо Ерохина вышел Круговой, причем на правый фланг. «Зенит» перестроился на три центральных защитника, одним из которых стал Сутормин — на этой позиции Алексей еще не играл.

На 83-й минуте «Зенит» все-таки выдохнул. Спас от нервотрепки команду Малком. Бразилец, вероятно, очень хотел отличиться после всего пережитого за последние дни — и сделал это. С передачи Дзюбы, который в первом тайме ассистировал еще и Венделу.

3:1 — непростая победа «Зенита», но это все-таки лишь разогрев перед визитом на «Стэмфорд Бридж».