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«Зенит» не зря спасал Малкома: бразилец помог Семаку победить. У Дзюбы две передачи

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 19:25
Санкт-Петербург
11 сентября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ахмат» — 3:1. Малком. Фото ФК «Зенит»
11 сентября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ахмат» — 3:1. Малком. Фото ФК «Зенит»
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Сине-бело-голубые не без труда обыграли «Ахмат» в матче 7-го тура РПЛ и сохранили первое место перед поездкой в Лондон.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
7-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный) — 3:1 (2:0)
Голы: Вендел, 9 (1:0). Ерохин, 33 (2:0). Конате, 51 (2:1). Малком, 83 (3:1).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Крицюк, Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос, Ерохин (Круговой, 78), Сутормин, Кузяев (Малком, 46), Мостовой (Кравцов, 58), Вендел (Кузнецов, 90+4), Дзюба, Азмун (Клаудиньо, 58).
«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Уциев (Быстров, 71), Семенов, Лысцов, Нижич, Тодорович (Архипов, 85), Тимофеев, Уткин, Харин (Коновалов, 46), Полярус (Себай, 46), Конате (Карапузов, 71).
Предупреждения: Тодорович, 20. Уциев, 39. Полярус, 45. Вендел, 71.
Судьи: Кукуляк (Калуга). Болотенков (Москва), Лунев (Новосибирск).
ВАР: Шадыханов. Калугин (оба — Москва).
11 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Александр Ерохин и&nbsp;Артем Дзюба празднуют второй гол в&nbsp;ворота &laquo;Ахмата&raquo;.«Зенит» — «Ахмат»: все голы матча РПЛ

Под влиянием ФИФА

Очевидно, что для «Зенита» матч с «Ахматом» не был самым важным в этом месяце. Можно даже назвать его разогревочным, пусть и официальным. Конечно, никто в клубе не признается в этом, ведь, как гласит штамп, для футболистов и тренеров ключевая игра — следующая.

Но в уме все держали вторничный матч с «Челси». Да даже не в уме: стартовая встреча «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов напрямую повлияла на состав. Напомню, что Малкому и Клаудиньо изначально запретили участвовать в матчах с «Ахматом» и «Челси», так как ФИФА удовлетворила жалобу Бразильской конфедерации футбола на «Зенит» — 1 сентября клуб отозвал южноамериканцев из сборной. Сине-бело-голубые узнали о помиловании ФИФА всего за несколько часов до матча.

Однако план на игру Семак верстал без бразильцев, а основной состав объявил команде накануне — и не стал ничего менять. Малком и Клаудиньо остались в запасе, а Барриос не попал в заявку — колумбиец лишь в день матча прилетел в Санкт-Петербург.

Не избежал «Зенит» и еще одной потери — Караваев вернулся из сборной с травмой. Профильного правого защитника в обойме Семака нет, поэтому место Караваева занял Сутормин, страховавший Вячеслава в прошлом сезоне. И если на замену Алексей в этом году выходит отлично, то выход в стартовом составе не обошелся без помарок. Игроки «Ахмата» часто входили в штрафную через фланг Сутормина, а в середине первого тайма он едва не привез гол — отдал неаккуратный пас назад, мяч задел ногу Чистякова и очутился у Конате. К счастью для хозяев, Крицюк оказался на месте.

Дебютант «Зенита» вообще провел солидный матч. Станислав присоединился к команде меньше двух недель назад и большую часть времени тренировался с усеченным составом (многие находились в расположении сборных), однако Семак все равно рискнул выставить Крицюка в основе. И он сыграл отлично, особенно в первом тайме: не дал забить Конате и в зрелищном прыжке отразил дальний удар Уткина, не дав тому сотворить очередной гол-шедевр.

Александр Ерохин.Ерохин — топ: разрывает РПЛ, забивает за сборную России

И снова Ерохин

«Ахмат» удивил тем, что отказался от интенсивного высокого прессинга, хотя у «Зенита» была экспериментальная полузащита и можно было давить на нее. Хозяева хорошо распоряжались свободой и в целом достаточно быстро забили и довели преимущество до комфортного — сперва отличился Вендел, а затем очередной гол на свой счет записал Ерохин, один из лучших футболистов текущего сезона в России.

По первому тайму проблем у «Зенита» не возникло, и казалось, чемпионы легко доведут игру до финала. Но оборона у «Зенита» не всегда действовала идеально, хотя Семак и не выпустил в основе Ловрена, беспощадно критикуемого в первых турах.

Клаудиньо и&nbsp;Малком.«Зенит»: Малком и Клаудиньо смогут сыграть в матчах с «Ахматом» и «Челси»

Малком освобожденный

«Ахмат» быстро отыграл один мяч в начале второго тайма из-за позиционного просчета центра обороны. И у «Зенита» после этого начались трудности. В перерыве на поле вышел Малком, а затем и Клаудиньо (Азмуну дали отдохнуть). Игра раскрылась: Малком был особенно активен, имел несколько моментов. Но и грозненцы стали часто бить по воротам Крицюка, особенно издали. «Зениту» во многом везло, но и «Ахмат» не пропускал до эндшпиля встречи.

В конце матча Семак произвел нетривиальную замену: вместо Ерохина вышел Круговой, причем на правый фланг. «Зенит» перестроился на три центральных защитника, одним из которых стал Сутормин — на этой позиции Алексей еще не играл.

На 83-й минуте «Зенит» все-таки выдохнул. Спас от нервотрепки команду Малком. Бразилец, вероятно, очень хотел отличиться после всего пережитого за последние дни — и сделал это. С передачи Дзюбы, который в первом тайме ассистировал еще и Венделу.

3:1 — непростая победа «Зенита», но это все-таки лишь разогрев перед визитом на «Стэмфорд Бридж».

Зенит — Ахмат

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

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