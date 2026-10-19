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Томислав Дуймович: комментарий футбольного агента о несостоявшемся трансфере игрока Бундеслиги в РПЛ

Агент рассказал о несостоявшемся трансфере участника ЧМ-2026 из Бундеслиги в РПЛ: «Повлиял Эдин Джеко»

Алексей Михайлов

Бывший полузащитник «Амкара», «Динамо», «Локомотива» и «Мордовии», а ныне футбольный агент Томислав Дуймович в интервью Sport24 рассказал, что 30-летний боснийский защитник «Шальке» Никола Катич мог продолжить карьеру в чемпионате России.

— Вы работаете и с российским рынком. Назовете футболистов, которых вы обсуждали с клубами РПЛ?

— Из последних примеров — Никола Катич, центральный защитник «Шальке» и сборной Боснии. Прошлой зимой я предлагал его «Нижнему Новгороду». Интерес со стороны нижегородского клуба был, и мы достаточно серьезно обсуждали этот трансфер.

Но в январе 2026-го в «Шальке» перешел Эдин Джеко, и это повлияло на решение Николы остаться в Германии. Вместе они поднялись в Бундеслигу, а летом сыграли на ЧМ, — рассказал Дуймович.

Джеко — рекордсмен сборной Боснии по количеству забитых мячей, и его приход в «Шальке» стал сигналом амбиций клуба, который в итоге выиграл Вторую Бундеслигу и вернулся в элиту немецкого футбола.

Катич родился в боснийском Любушки, но в 2017 году провел один матч за сборную Хорватии, а к национальной команде Боснии присоединился лишь в 2024-м. Сейчас на счету 30-летнего защитника 18 матчей и 2 гола за боснийцев.

На ЧМ-2026 боснийцы с Катичем дошли до 1/16 финала, где уступили сборной США (0:2). В том матче вместе с Катичем на поле выходил и Джеко, ставший самым возрастным полевым игроком в истории матчей плей-офф чемпионатов мира.

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Источник: Sport24
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Никола Катич
Томислав Дуймович
Эдин Джеко
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Шальке
Бундеслига
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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 7
П
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Маркиньос

Спартак

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 4
И К Ж
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