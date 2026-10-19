Агент рассказал о несостоявшемся трансфере участника ЧМ-2026 из Бундеслиги в РПЛ: «Повлиял Эдин Джеко»

Бывший полузащитник «Амкара», «Динамо», «Локомотива» и «Мордовии», а ныне футбольный агент Томислав Дуймович в интервью Sport24 рассказал, что 30-летний боснийский защитник «Шальке» Никола Катич мог продолжить карьеру в чемпионате России.

— Вы работаете и с российским рынком. Назовете футболистов, которых вы обсуждали с клубами РПЛ?

— Из последних примеров — Никола Катич, центральный защитник «Шальке» и сборной Боснии. Прошлой зимой я предлагал его «Нижнему Новгороду». Интерес со стороны нижегородского клуба был, и мы достаточно серьезно обсуждали этот трансфер.

Но в январе 2026-го в «Шальке» перешел Эдин Джеко, и это повлияло на решение Николы остаться в Германии. Вместе они поднялись в Бундеслигу, а летом сыграли на ЧМ, — рассказал Дуймович.

Джеко — рекордсмен сборной Боснии по количеству забитых мячей, и его приход в «Шальке» стал сигналом амбиций клуба, который в итоге выиграл Вторую Бундеслигу и вернулся в элиту немецкого футбола.

Катич родился в боснийском Любушки, но в 2017 году провел один матч за сборную Хорватии, а к национальной команде Боснии присоединился лишь в 2024-м. Сейчас на счету 30-летнего защитника 18 матчей и 2 гола за боснийцев.

На ЧМ-2026 боснийцы с Катичем дошли до 1/16 финала, где уступили сборной США (0:2). В том матче вместе с Катичем на поле выходил и Джеко, ставший самым возрастным полевым игроком в истории матчей плей-офф чемпионатов мира.

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