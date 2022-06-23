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Дюков — о будущем российского футбола: «Уверен, что до исключения из ФИФА не дойдет»

Севастиан Терлецкий
,  
Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в
Александр Дюков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Пресс-конференция президента РФС.

О решении ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты на год

— На данный момент я знаю только несколько случаев отъезда легионеров, это не носит массовый характер. Что касается решения ФИФА, то в ближайшее время выйдет совместное с лигой и клубами заявление. ФИФА постоянно заявляет, что футбол должен быть вне политики, но их решение противоречит уставу, оно носит дискриминационный характер. Также возмутительно, что не было никаких предварительных консультаций со стороны ФИФА. Не предусмотрено никаких финансовых механизмов в случае, если легионеры покинут клубы. Это очень опасный прецедент. Поддержим клубы, если они подадут апелляции на данное решение ФИФА.

— У вас нет ощущения, что сейчас РФС живет по принципу «нас бьют, а мы крепчаем»?

— Мы подали иски в CAS. Предложите свой вариант.

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Сейчас «Зенит» ограбят на трансфере Юри Алберто, который может приостановить контракт. РФС разрешит «Зениту» не платить транши за форварда его предыдущему клубу?

— Наверное, смысла платить нет.

Тогда ФИФА может наложить на «Зенит» запрет на регистрацию игроков. РФС будет помогать клубу?

— Вопрос требует изучения. Решение незаконное. Его должен оспаривать клуб. Неправда, что РФС не помогает клубам. Если будут легальные основания для этого - безусловно, мы поможем. Это новая ситуация, которая требует изучения.

— Если говорить об исках в CAS, есть ли конкретные даты, когда будут рассматриваться наши дела в Лозанне?
— Мы подали несколько исков. Заседание по первому состоится 5 июля, 11 июля будет рассматриваться иск клубов. Что касается нашего второго иска, который мы подали в мае, то дата проведения заседания еще не определена.

— Мацея Рыбуса не будут вызывать в сборную Польши из-за того, что он остался в России. Как оцените данное решение?

— Это политический жест. Футбол должен быть вне политики, в данном случае этот принцип нарушается.

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О Суперкубке и бойкоте «Спартака»

— Верили ли вы в бойкот «Спартака»?

— Давайте относиться к этому как к разогреву матча. На заседании бюро исполкома я уже сказал, что не верю в бойкот. Это возможность сыграть на современной арене, второй по вместимости. Мы ожидаем, что посещаемость будет значительно выше, чем если бы этот матч проводился в каком-либо другом городе, кроме Москвы.

У Санкт-Петербурга есть опыт проведения крупных спортивных мероприятий. Есть наследие финала Лиги чемпионов. Принцип нейтральности никто не обсуждал до июня 2022 года. Безусловно, его надо учитывать, но мы воспринимаем его в аспекте равной поддержки со стороны болельщиков. Болельщики «Спартака» и «Зенита» получат одинаковую квоту билетов.

Говорят, РФС принял решение в пользу Санкт-Петербурга в ответ на давление со стороны «Спартака».

— Правильнее задать этот вопрос членам бюро исполкома. Никаких официальных обращений, заявлений, писем и звонков не поступало. Да, был информационный фон, который, возможно, повлиял, но точно не стал определяющим фактором. Важнейшие критерии решения в пользу Санкт-Петербурга — посещаемость, максимизация доходов, медиакартинка.

— Пересмотрели ли вы регламент по определению места проведения матча за Суперкубок?

— Мы не можем в приказном порядке дать команду тому или иному стадиону принять матч за Суперкубок. Конечно, можно объявить о некоей официальной процедуре, как это делает УЕФА при определении финала Лиги чемпионов. Но вы же понимаете, что матчи финала БЕТСИТИ Кубка России или Суперкубка — не финал ЛЧ. У них нет такого внимания и спроса. Последние 19 лет мы действовали по ситуации. Может, правильнее принимать решение заблаговременно, но ведь это и решение самих клубов. Вопрос только в том, достигнем ли мы максимальной посещаемости и максимального дохода. Чем позже мы принимаем решение [о стадионе], тем оптимальнее оно будет с точки зрения данных задач.

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— Почему вы не пошли навстречу «Спартаку» в переносе даты Суперкубка?

— Я не пошел навстречу не только «Спартаку» — тем более не я, а бюро исполкома, РПЛ, — но и «Зениту». Ни с кем из «Газпрома» эту тему я не обсуждал. Единственное, что я обсуждал с генеральным директором «Зенита» Медведевым, — это вопрос о более позднем начале сезона РПЛ. Для «Зенита» это было важно.

РФС был, в принципе, не против этого. Но есть мнение большинства клубов, которое поддержали члены бюро исполкома. Представители лиги собрались и приняли календарь, определив дату начала чемпионата — 16 июля.

— Каким образом письмо «Спартака» с пожеланиями по матчу за Суперкубок попало в СМИ? Вероятно, его «слили» из РФС.

— Я сомневаюсь, что письмо «Спартака» «слили» из РФС. Зачем нам это нужно? Проверку, конечно, провести можно. Но я не понимаю, зачем РФС что-то «сливать». Для чего?

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О допуске «Факела» в РПЛ

— Мы видели фотографии стадиона в Воронеже, который по меркам РПЛ находится в ужасном состоянии. Это, конечно, решение РФС, но критиковать будут лигу. Вам не кажется, что это серьезный имиджевый удар?

— Те фотографии, которые видел я, говорят о том, что клуб соответствует требованиям РПЛ. Да, у стадиона были определенные проблемы, недостатки. Была составлена дорожная карта, заключены контракты, которые позволят довести работу до необходимого результата. Это все на контроле у губернатора. На данный момент нет абсолютно никаких оснований, что стадион не будет готов. Это не единственный неновый стадион, на котором проводятся соревнования. На настоящий момент он выглядит абсолютно адекватно в соответствии с требованиями РПЛ. Сейчас осуществляется перекладка поля - будет натуральный газон; привели в порядок раздевалки и освещение.

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О товарищеских матчах сборной России

— Вы говорили, что в сентябре, возможно, сборная проведет товарищеские игры.

— Окончательных договоренностей нет. Мы ведем переговоры с несколькими ассоциациями. В июле все объявим.

— Сегодня министр спорта сказал про Индию.

— Без комментариев.

— Где будут матчи: дома или на выезде?

— Обсуждаются разные варианты, один из матчей мы бы хотели провести дома.

— Что должна сделать ФИФА, чтобы РФС вышел из организации?

— Это же не мое решение — и даже не решение бюро, исполкома. РФС — общественная организация, в которую входит много членов. Если такое решение будет принято, техническая реализация будет обеспечена нами. Но мы должны понимать, что молодые спортсмены, которые мечтают стать большими футболистами, на продолжительное время лишатся возможности участия в международных матчах.

— Сейчас у них такая возможность есть?

— В данный момент нет, но она может появиться. Идут два процесса.

— Что это нам дает?

— Мы сохраняем опцию проведения матчей в будущем. Такое решение возможно, но это не мое решение, а решение всех членов РФС. Спросите болельщиков: нужны ли нам международные матчи в следующем году?

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— Оцените отношения с ФИФА от 0 до 10.

— Это все субъективно.

— Может ли дойти до того, что РФС исключат из ФИФА?

— Уверен, что до исключения РФС из ФИФА не дойдет. Диалог есть. Член ФИФА посетил пресс-конференцию РФС. Сейчас не буду раскрывать все детали, но мы ведем консультации. Новое решение ФИФА [о разрешении легионерам приостанавливать контракты на год] стало для нас неожиданным. В ближайшее время планируем получить ответ, почему оно было принято. Надеемся, что в ближайшее время вся ситуация благополучно разрешится и наши клубы и сборные получат возможность выступать на международном уровне.

РПЛ
РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
ФИФА
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