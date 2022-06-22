Календарь матчей РПЛ-2022/23: полное расписание игр и ключевые даты
Новый сезон официально откроется матчем за Суперкубок России, в котором встретятся действующий чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России-2022 «Спартак». Встреча состоится 9 июля на стадионе в Санкт-Петербурге.
Первые же матчи нового сезона РПЛ пройдут 15 июля. От клубов поступала новая информация об ограничениях, поэтому расписание приходилось все время корректировать. Кроме того, долго обсуждалась структура чемпионата. В результате чего финальный вариант календаря был опубликован меньше чем за месяц до старта турнира.
Полный календарь игр РПЛ-2022/23
|
Тур
|
Дата
|
Матчи
|
1
|
15-17 июля
|
2 тур
|
22-24 июля
|
Зенит — Крылья Советов
Краснодар — Спартак
ЦСКА — Сочи
Динамо — Торпедо
Локомотив — Ростов
Ахмат — Факел
Оренбург — Урал
Химки — Нижний Новгород
|
3 тур
|
29-31 июля
|
Зенит — Локомотив
Спартак — Оренбург
Ростов — Химки
Крылья Советов — Торпедо
Сочи — Ахмат
Нижний Новгород — ЦСКА
Факел — Динамо
Урал — Краснодар
|
4 тур
|
5-7 августа
|
Ростов — Оренбург
Краснодар — Локомотив
Крылья Советов — Динамо
ЦСКА — Факел
Ахмат — Зенит
Сочи — Нижний Новгород
Торпедо — Химки
Урал — Спартак
|
5 тур
|
12-14 августа
|
Зенит — ЦСКА
Спартак — Сочи
Динамо — Краснодар
Локомотив — Крылья Советов
Оренбург — Торпедо
Нижний Новгород — Ростов
Факел — Урал
Химки — Ахмат
|
6 тур
|
19-21 августа
|
Зенит — Торпедо
Ростов — Сочи
Краснодар — Оренбург
Крылья Советов — Факел
ЦСКА — Ахмат
Динамо — Спартак
Урал — Нижний Новгород
Химки — Локомотив
|
7 тур
|
26-28 августа
|
Ростов — ЦСКА
Локомотив — Оренбург
Ахмат — Крылья Советов
Сочи — Химки
Торпедо — Краснодар
Нижний Новгород — Динамо
Факел — Спартак
Урал — Зенит
|
8 тур
|
2-4 сентября
|
Спартак — Зенит
Краснодар — Сочи
Крылья Советов — ЦСКА
Динамо — Урал
Локомотив — Ахмат
Торпедо — Ростов
Оренбург — Химки
Нижний Новгород — Факел
|
9 тур
|
9-11 сентября
|
Зенит — Оренбург
Ростов — Спартак
ЦСКА — Краснодар
Ахмат — Нижний Новгород
Сочи — Динамо
Факел — Локомотив
Урал — Торпедо
Химки — Крылья Советов
|
10 тур
|
16-18 сентября
|
Спартак — Локомотив
Ростов — Крылья Советов
Краснодар — Химки
Динамо — Зенит
Сочи — Факел
Торпедо — ЦСКА
Нижний Новгород — Оренбург
Урал — Ахмат
|
11 тур
|
30 сентября — 2 октября
|
Зенит — Ростов
Крылья Советов — Краснодар
Локомотив — Урал
Ахмат — Динамо
Оренбург — Сочи
Нижний Новгород — Спартак
Факел — Торпедо
Химки — ЦСКА
|
12 тур
|
7-9 октября
|
Спартак — Крылья Советов
Ростов — Краснодар
ЦСКА — Динамо
Сочи — Локомотив
Торпедо — Нижний Новгород
Оренбург — Ахмат
Факел — Зенит
Урал — Химки
|
13 тур
|
14-16 октября
|
Ростов — Урал
Краснодар — Ахмат
Крылья Советов — Сочи
ЦСКА — Спартак
Динамо — Оренбург
Торпедо — Локомотив
Нижний Новгород — Зенит
Химки — Факел
|
14 тур
|
21-23 октября
|
Зенит — Сочи
Спартак — Химки
Локомотив — Динамо
Ахмат — Торпедо
Оренбург — ЦСКА
Нижний Новгород — Краснодар
Факел — Ростов
Урал — Крылья Советов
|
15 тур
|
28-30 октября
|
Спартак — Торпедо
Краснодар — Зенит
Крылья Советов — Нижний Новгород
Динамо — Химки
Локомотив — ЦСКА
Ахмат — Ростов
Сочи — Урал
Оренбург — Факел
|
16 тур
|
4-6 ноября
|
Зенит — Ахмат
Ростов — Динамо
ЦСКА — Нижний Новгород
Сочи — Спартак
Торпедо — Крылья Советов
Факел — Краснодар
Урал — Локомотив
Химки — Оренбург
|
17 тур
|
11-13 ноября
|
Крылья Советов — Ростов
Динамо — ЦСКА
Локомотив — Спартак
Торпедо — Зенит
Оренбург — Краснодар
Нижний Новгород — Ахмат
Урал — Факел
Химки — Сочи
|
18 тур
|
3-5 марта
|
Зенит — Нижний Новгород
Спартак — Урал
Ростов — Локомотив
Краснодар — Торпедо
Динамо — Крылья Советов
Ахмат — Оренбург
Сочи — ЦСКА
Факел — Химки
|
19 тур
|
10-12 марта
|
Зенит — Химки
Спартак — Факел
Ростов — Нижний Новгород
Краснодар — Динамо
ЦСКА — Крылья Советов
Ахмат — Локомотив
Сочи — Оренбург
Торпедо — Урал
|
20 тур
|
17-19 марта
|
Крылья Советов — Ахмат
ЦСКА — Зенит
Локомотив — Краснодар
Оренбург — Спартак
Нижний Новгород — Торпедо
Факел — Сочи
Урал — Динамо
Химки — Ростов
|
21 тур
|
31 марта — 2 апреля
|
Зенит — Урал
Спартак — Ахмат
Ростов — Торпедо
Крылья Советов — Оренбург
Динамо — Сочи
Нижний Новгород — Локомотив
Факел — ЦСКА
Химки — Краснодар
|
22 тур
|
7-9 апреля
|
Спартак — Динамо
Краснодар — Нижний Новгород
ЦСКА — Химки
Локомотив — Зенит
Ахмат — Урал
Сочи — Крылья Советов
Торпедо — Факел
Оренбург — Ростов
|
23 тур
|
14-16 апреля
|
Ростов — Зенит
Крылья Советов — Химки
Динамо — Нижний Новгород
Сочи — Краснодар
Торпедо — Спартак
Оренбург -Локомотив
Факел — Ахмат
Урал — ЦСКА
|
24 тур
|
21-23 апреля
|
Зенит — Динамо
Спартак — Краснодар
ЦСКА — Локомотив
Ахмат — Сочи
Нижний Новгород — Крылья Советов
Факел — Оренбург
Урал — Ростов
Химки — Торпедо
|
25 тур
|
28-30 апреля
|
Спартак — Ростов
Краснодар — Урал
Крылья Советов — Зенит
Динамо — Факел
Локомотив — Химки
Ахмат — ЦСКА
Сочи — Торпедо
Оренбург — Нижний Новгород
|
26 тур
|
5-7 мая
|
Зенит — Спартак
Ростов — Факел
Краснодар — Крылья Советов
ЦСКА — Оренбург
Локомотив — Сочи
Торпедо — Ахмат
Нижний Новгород — Урал
Химки — Динамо
|
27 тур
|
12-14 мая
|
Зенит — Краснодар
Крылья Советов — Локомотив
ЦСКА — Торпедо
Динамо — Ахмат
Сочи — Ростов
Факел — Нижний Новгород
Урал — Оренбург
Химки — Спартак
|
28 тур
|
19-21 мая
|
Спартак — ЦСКА
Краснодар — Ростов
Крылья Советов — Урал
Локомотив — Факел
Ахмат — Химки
Торпедо — Динамо
Оренбург — Зенит
Нижний Новгород — Сочи
|
29 тур
|
26-28 мая
|
Спартак — Нижний Новгород
Ростов — Ахмат
Краснодар — ЦСКА
Динамо — Локомотив
Сочи — Зенит
Торпедо — Оренбург
Факел — Крылья Советов
Химки — Урал
|
30 тур
|
3 июня
|
Зенит — Факел
Крылья Советов — Спартак
ЦСКА — Ростов
Локомотив — Торпедо
Ахмат — Краснодар
Оренбург — Динамо
Нижний Новгород — Химки
Урал — Сочи
Лига должна согласовать временные слоты проведения матчей с основным вещателем. После согласования будет опубликовано расписание первых пяти туров с указанием точных дат и времени начала матчей.
Российская премьер-лига: основные даты
Начало РПЛ — 15 июля 2022 года
Окончание РПЛ — 3 июня 2023 года
Последний осенний тур — 11-13 ноября 2022 года
Первый весенний тур —3-5 марта 2023 года
Несколько клубов РПЛ обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд на сезон-2022/23. Однако исполком РФС принял решение о сохранении действующего формата проведения чемпионата России в предстоящем сезоне.
Команды проведут по 30 матчей, в которых каждый сыграет с каждым дома и в гостях. Формат «осень — весна» сохраняется.
Также запланированы стыковые матчи клубов РПЛ и ФНЛ. Первые переходные матчи состоятся 6-7 июня, ответные — 9-10 июня 2023 года.
На общее собрание клубов, которое прошло в заочной форме, было вынесено предложение «Урала» об увеличении числа участников лиги с 16 до 18 в сезоне-2023/24. Однако большинство клубов выступили против увеличения числа команд в высшем дивизионе чемпионата.
Стадионы и их подготовка
Из-за недоступности аэропортов календарь необходимо было составлять таким образом, чтобы минимизировать количество так называемых «сложных выездов» подряд — например, в Оренбург и Ростов-на-Дону. Поэтому тот же «Оренбург» в первых турах играет дома с командами из ближайших регионов — «Крыльями Советов» и «Уралом».
Сразу семь клубов начнут сезон с двух гостевых матчей подряд. Во-первых, пять стадионов требуется подготовить к введению карты болельщика. Во-вторых, «Спартак» сыграет дома только в третьем туре из-за реновации газона на «Открытие Арене». Также два гостевых матча подряд проведет «Факел» — в Воронеже идут работы по подготовке стадиона к сезону.
«Арена Химки» заявлена «Торпедо» в качестве резервного стадиона. «Лужники» будут недоступны до 10 сентября в связи с проведением ряда концертов и последующей подготовкой газона к футбольным матчам. Поэтому «Торпедо» сыграет первые домашние матчи в Химках.
Полный календарь чемпионата России сезона-2022/23 по этой ссылке
Пауза на чемпионат мира и еврокубки
Лига предусмотрела паузу на время проведения матчей чемпионата мира-2022. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
РФС является членом ФИФА, поэтому необходимо следовать установленным этой организацией правилам. В клубах РПЛ играют легионеры, которые вызываются в свои национальные сборные.
Последний тур РПЛ (17-й) в 2022 году пройдет 11-13 ноября. Затем чемпионат возобновится уже в начале марта 2023-го. 18-й тур пройдет с 3 по 5 марта.
Сборная России в марте 2022 года должна была принять участие в стыковых матчах за право попасть на ЧМ, но из-за санкций Международной федерации футбола (ФИФА) в связи с ситуацией на Украине не была допущена до участия в отборочных играх.
Также Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил сборную России от участия в Лиге наций сезона-2022/23.
Тем не менее в календаре на следующий сезон предусмотрены несколько пауз на международные матчи.
19-27 сентября 2022 года
14-20 ноября 2022 года
20-28 марта 2023 года
Планируется, что в эти даты сборная России будет проводить товарищеские матчи. Соперники национальной команды будут определены позже.
А вот никаких пауз и переносов для клубов из-за еврокубков в проекте календаря не наблюдается. Команды РПЛ не сыграют в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций в сезоне-2022/23, согласно решению исполкома УЕФА.
Турнирная таблица чемпионата России сезона-2021/22 — здесь
Кубок России и Кубок лиги
Первые игры БЕТСИТИ Кубка России пройдут с 29 августа по 1 сентября. Вместо стадий 1/32 и 1/16 финала играется элитный групповой этап. Будут сформированы 16 групп по три команды, а дальше — матчи стадии 1/8.
Пока известны только предварительные даты проведения матчей.
1-й тур элитного группового этапа — 29 августа — 1 сентября 2022 года
2-й тур элитного группового этапа — 12-15 сентября 2022 года
3-й тур элитного группового этапа — 10-13 октября 2022 года
1/8 финала — 13-16 марта 2023 года
1/4 финала — 17-20 апреля 2023 года
1/2 финала — 22-25 мая 2023 года
Финал — 11 июня 2023 года
Для увеличения количества матчей после дисквалификации в еврокубках ряд клубов РПЛ предложил провести Кубок Лиги. Президент РФС Александр Дюков сообщил, что до 15 июля будут сформированы финансовая модель и формат турнира.
В календаре указаны даты матчей РПЛ. Рабочая группа по организации и проведению Кубка Лиги должна представить проект турнира к 15 июля — этот дедлайн установил исполком РФС. Если Кубок Лиги не состоится, то может быть рассмотрен другой формат проведения Кубка России.
Fan ID
Планируется, что с начала сезона карта болельщика будет обязательна для посещения матчей РПЛ на пяти аренах. Речь идет о стадионах «Екатеринбург Арена», «Ростов Арена», «Нижний Новгород», «Фишт» и «Солидарность Самара Арена», где играют «Урал», «Ростов», «Нижний Новгород», «Сочи» и «Крылья Советов» соответственно. Остальные стадионы подключатся к проекту во второй части сезона.
Fan ID (паспорт болельщика) — это персональный документ, который оформляется лично на каждого болельщика, которые планирует посещать спортивные мероприятия на стадионе. Данная карта болельщика будет выпускаться в электронном виде на сайте Госуслуг. Заявление на ее получение также можно будет подать в МФЦ.
Персонифицированную карту можно будет оформить через Госуслуги только с 4 июля 2022 года. После оформления она будет доступна в личном кабинете.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|00:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Химки – Зенит
|- : -