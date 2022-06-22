Календарь матчей РПЛ-2022/23: полное расписание игр и ключевые даты

Новый сезон официально откроется матчем за Суперкубок России, в котором встретятся действующий чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России-2022 «Спартак». Встреча состоится 9 июля на стадионе в Санкт-Петербурге.

Первые же матчи нового сезона РПЛ пройдут 15 июля. От клубов поступала новая информация об ограничениях, поэтому расписание приходилось все время корректировать. Кроме того, долго обсуждалась структура чемпионата. В результате чего финальный вариант календаря был опубликован меньше чем за месяц до старта турнира.

Тур Дата Матчи 1 15-17 июля Краснодар — Факел ЦСКА — Урал Динамо — Ростов Локомотив — Нижний Новгород Ахмат — Спартак Торпедо — Сочи Оренбург — Крылья Советов Химки — Зенит 2 тур 22-24 июля Зенит — Крылья Советов Краснодар — Спартак ЦСКА — Сочи Динамо — Торпедо Локомотив — Ростов Ахмат — Факел Оренбург — Урал Химки — Нижний Новгород 3 тур 29-31 июля Зенит — Локомотив Спартак — Оренбург Ростов — Химки Крылья Советов — Торпедо Сочи — Ахмат Нижний Новгород — ЦСКА Факел — Динамо Урал — Краснодар 4 тур 5-7 августа Ростов — Оренбург Краснодар — Локомотив Крылья Советов — Динамо ЦСКА — Факел Ахмат — Зенит Сочи — Нижний Новгород Торпедо — Химки Урал — Спартак 5 тур 12-14 августа Зенит — ЦСКА Спартак — Сочи Динамо — Краснодар Локомотив — Крылья Советов Оренбург — Торпедо Нижний Новгород — Ростов Факел — Урал Химки — Ахмат 6 тур 19-21 августа Зенит — Торпедо Ростов — Сочи Краснодар — Оренбург Крылья Советов — Факел ЦСКА — Ахмат Динамо — Спартак Урал — Нижний Новгород Химки — Локомотив 7 тур 26-28 августа Ростов — ЦСКА Локомотив — Оренбург Ахмат — Крылья Советов Сочи — Химки Торпедо — Краснодар Нижний Новгород — Динамо Факел — Спартак Урал — Зенит 8 тур 2-4 сентября Спартак — Зенит Краснодар — Сочи Крылья Советов — ЦСКА Динамо — Урал Локомотив — Ахмат Торпедо — Ростов Оренбург — Химки Нижний Новгород — Факел 9 тур 9-11 сентября Зенит — Оренбург Ростов — Спартак ЦСКА — Краснодар Ахмат — Нижний Новгород Сочи — Динамо Факел — Локомотив Урал — Торпедо Химки — Крылья Советов 10 тур 16-18 сентября Спартак — Локомотив Ростов — Крылья Советов Краснодар — Химки Динамо — Зенит Сочи — Факел Торпедо — ЦСКА Нижний Новгород — Оренбург Урал — Ахмат 11 тур 30 сентября — 2 октября Зенит — Ростов Крылья Советов — Краснодар Локомотив — Урал Ахмат — Динамо Оренбург — Сочи Нижний Новгород — Спартак Факел — Торпедо Химки — ЦСКА 12 тур 7-9 октября Спартак — Крылья Советов Ростов — Краснодар ЦСКА — Динамо Сочи — Локомотив Торпедо — Нижний Новгород Оренбург — Ахмат Факел — Зенит Урал — Химки 13 тур 14-16 октября Ростов — Урал Краснодар — Ахмат Крылья Советов — Сочи ЦСКА — Спартак Динамо — Оренбург Торпедо — Локомотив Нижний Новгород — Зенит Химки — Факел 14 тур 21-23 октября Зенит — Сочи Спартак — Химки Локомотив — Динамо Ахмат — Торпедо Оренбург — ЦСКА Нижний Новгород — Краснодар Факел — Ростов Урал — Крылья Советов 15 тур 28-30 октября Спартак — Торпедо Краснодар — Зенит Крылья Советов — Нижний Новгород Динамо — Химки Локомотив — ЦСКА Ахмат — Ростов Сочи — Урал Оренбург — Факел 16 тур 4-6 ноября Зенит — Ахмат Ростов — Динамо ЦСКА — Нижний Новгород Сочи — Спартак Торпедо — Крылья Советов Факел — Краснодар Урал — Локомотив Химки — Оренбург 17 тур 11-13 ноября Крылья Советов — Ростов Динамо — ЦСКА Локомотив — Спартак Торпедо — Зенит Оренбург — Краснодар Нижний Новгород — Ахмат Урал — Факел Химки — Сочи 18 тур 3-5 марта Зенит — Нижний Новгород Спартак — Урал Ростов — Локомотив Краснодар — Торпедо Динамо — Крылья Советов Ахмат — Оренбург Сочи — ЦСКА Факел — Химки 19 тур 10-12 марта Зенит — Химки Спартак — Факел Ростов — Нижний Новгород Краснодар — Динамо ЦСКА — Крылья Советов Ахмат — Локомотив Сочи — Оренбург Торпедо — Урал 20 тур 17-19 марта Крылья Советов — Ахмат ЦСКА — Зенит Локомотив — Краснодар Оренбург — Спартак Нижний Новгород — Торпедо Факел — Сочи Урал — Динамо Химки — Ростов 21 тур 31 марта — 2 апреля Зенит — Урал Спартак — Ахмат Ростов — Торпедо Крылья Советов — Оренбург Динамо — Сочи Нижний Новгород — Локомотив Факел — ЦСКА Химки — Краснодар 22 тур 7-9 апреля Спартак — Динамо Краснодар — Нижний Новгород ЦСКА — Химки Локомотив — Зенит Ахмат — Урал Сочи — Крылья Советов Торпедо — Факел Оренбург — Ростов 23 тур 14-16 апреля Ростов — Зенит Крылья Советов — Химки Динамо — Нижний Новгород Сочи — Краснодар Торпедо — Спартак Оренбург -Локомотив Факел — Ахмат Урал — ЦСКА 24 тур 21-23 апреля Зенит — Динамо Спартак — Краснодар ЦСКА — Локомотив Ахмат — Сочи Нижний Новгород — Крылья Советов Факел — Оренбург Урал — Ростов Химки — Торпедо 25 тур 28-30 апреля Спартак — Ростов Краснодар — Урал Крылья Советов — Зенит Динамо — Факел Локомотив — Химки Ахмат — ЦСКА Сочи — Торпедо Оренбург — Нижний Новгород 26 тур 5-7 мая Зенит — Спартак Ростов — Факел Краснодар — Крылья Советов ЦСКА — Оренбург Локомотив — Сочи Торпедо — Ахмат Нижний Новгород — Урал Химки — Динамо 27 тур 12-14 мая Зенит — Краснодар Крылья Советов — Локомотив ЦСКА — Торпедо Динамо — Ахмат Сочи — Ростов Факел — Нижний Новгород Урал — Оренбург Химки — Спартак 28 тур 19-21 мая Спартак — ЦСКА Краснодар — Ростов Крылья Советов — Урал Локомотив — Факел Ахмат — Химки Торпедо — Динамо Оренбург — Зенит Нижний Новгород — Сочи 29 тур 26-28 мая Спартак — Нижний Новгород Ростов — Ахмат Краснодар — ЦСКА Динамо — Локомотив Сочи — Зенит Торпедо — Оренбург Факел — Крылья Советов Химки — Урал 30 тур 3 июня Зенит — Факел Крылья Советов — Спартак ЦСКА — Ростов Локомотив — Торпедо Ахмат — Краснодар Оренбург — Динамо Нижний Новгород — Химки Урал — Сочи

Лига должна согласовать временные слоты проведения матчей с основным вещателем. После согласования будет опубликовано расписание первых пяти туров с указанием точных дат и времени начала матчей.

Российская премьер-лига: основные даты

Начало РПЛ — 15 июля 2022 года

Окончание РПЛ — 3 июня 2023 года

Последний осенний тур — 11-13 ноября 2022 года

Первый весенний тур —3-5 марта 2023 года

Несколько клубов РПЛ обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд на сезон-2022/23. Однако исполком РФС принял решение о сохранении действующего формата проведения чемпионата России в предстоящем сезоне.

Команды проведут по 30 матчей, в которых каждый сыграет с каждым дома и в гостях. Формат «осень — весна» сохраняется.

Также запланированы стыковые матчи клубов РПЛ и ФНЛ. Первые переходные матчи состоятся 6-7 июня, ответные — 9-10 июня 2023 года.

На общее собрание клубов, которое прошло в заочной форме, было вынесено предложение «Урала» об увеличении числа участников лиги с 16 до 18 в сезоне-2023/24. Однако большинство клубов выступили против увеличения числа команд в высшем дивизионе чемпионата.

Стадионы и их подготовка

Из-за недоступности аэропортов календарь необходимо было составлять таким образом, чтобы минимизировать количество так называемых «сложных выездов» подряд — например, в Оренбург и Ростов-на-Дону. Поэтому тот же «Оренбург» в первых турах играет дома с командами из ближайших регионов — «Крыльями Советов» и «Уралом».

Сразу семь клубов начнут сезон с двух гостевых матчей подряд. Во-первых, пять стадионов требуется подготовить к введению карты болельщика. Во-вторых, «Спартак» сыграет дома только в третьем туре из-за реновации газона на «Открытие Арене». Также два гостевых матча подряд проведет «Факел» — в Воронеже идут работы по подготовке стадиона к сезону.

«Арена Химки» заявлена «Торпедо» в качестве резервного стадиона. «Лужники» будут недоступны до 10 сентября в связи с проведением ряда концертов и последующей подготовкой газона к футбольным матчам. Поэтому «Торпедо» сыграет первые домашние матчи в Химках.

Полный календарь чемпионата России сезона-2022/23 по этой ссылке

Пауза на чемпионат мира и еврокубки

Лига предусмотрела паузу на время проведения матчей чемпионата мира-2022. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

РФС является членом ФИФА, поэтому необходимо следовать установленным этой организацией правилам. В клубах РПЛ играют легионеры, которые вызываются в свои национальные сборные.

Мяч РПЛ. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Последний тур РПЛ (17-й) в 2022 году пройдет 11-13 ноября. Затем чемпионат возобновится уже в начале марта 2023-го. 18-й тур пройдет с 3 по 5 марта.

Сборная России в марте 2022 года должна была принять участие в стыковых матчах за право попасть на ЧМ, но из-за санкций Международной федерации футбола (ФИФА) в связи с ситуацией на Украине не была допущена до участия в отборочных играх.

Также Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил сборную России от участия в Лиге наций сезона-2022/23.

Тем не менее в календаре на следующий сезон предусмотрены несколько пауз на международные матчи.

19-27 сентября 2022 года

14-20 ноября 2022 года

20-28 марта 2023 года

Планируется, что в эти даты сборная России будет проводить товарищеские матчи. Соперники национальной команды будут определены позже.

А вот никаких пауз и переносов для клубов из-за еврокубков в проекте календаря не наблюдается. Команды РПЛ не сыграют в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций в сезоне-2022/23, согласно решению исполкома УЕФА.

Турнирная таблица чемпионата России сезона-2021/22 — здесь

Кубок России и Кубок лиги

Первые игры БЕТСИТИ Кубка России пройдут с 29 августа по 1 сентября. Вместо стадий 1/32 и 1/16 финала играется элитный групповой этап. Будут сформированы 16 групп по три команды, а дальше — матчи стадии 1/8.

Пока известны только предварительные даты проведения матчей.

1-й тур элитного группового этапа — 29 августа — 1 сентября 2022 года

2-й тур элитного группового этапа — 12-15 сентября 2022 года

3-й тур элитного группового этапа — 10-13 октября 2022 года

1/8 финала — 13-16 марта 2023 года

1/4 финала — 17-20 апреля 2023 года

1/2 финала — 22-25 мая 2023 года

Финал — 11 июня 2023 года

Для увеличения количества матчей после дисквалификации в еврокубках ряд клубов РПЛ предложил провести Кубок Лиги. Президент РФС Александр Дюков сообщил, что до 15 июля будут сформированы финансовая модель и формат турнира.

В календаре указаны даты матчей РПЛ. Рабочая группа по организации и проведению Кубка Лиги должна представить проект турнира к 15 июля — этот дедлайн установил исполком РФС. Если Кубок Лиги не состоится, то может быть рассмотрен другой формат проведения Кубка России.

Болельщики «Зенита». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Fan ID

Планируется, что с начала сезона карта болельщика будет обязательна для посещения матчей РПЛ на пяти аренах. Речь идет о стадионах «Екатеринбург Арена», «Ростов Арена», «Нижний Новгород», «Фишт» и «Солидарность Самара Арена», где играют «Урал», «Ростов», «Нижний Новгород», «Сочи» и «Крылья Советов» соответственно. Остальные стадионы подключатся к проекту во второй части сезона.

Fan ID (паспорт болельщика) — это персональный документ, который оформляется лично на каждого болельщика, которые планирует посещать спортивные мероприятия на стадионе. Данная карта болельщика будет выпускаться в электронном виде на сайте Госуслуг. Заявление на ее получение также можно будет подать в МФЦ.

Персонифицированную карту можно будет оформить через Госуслуги только с 4 июля 2022 года. После оформления она будет доступна в личном кабинете.