Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:05

Календарь матчей РПЛ-2022/23: полное расписание игр и ключевые даты

Читать «СЭ» в
«Открытие Арена».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Болельщики «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Мяч РПЛ.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
1/3
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала проект календаря на сезон-2022/23.

Новый сезон официально откроется матчем за Суперкубок России, в котором встретятся действующий чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России-2022 «Спартак». Встреча состоится 9 июля на стадионе в Санкт-Петербурге.

Первые же матчи нового сезона РПЛ пройдут 15 июля. От клубов поступала новая информация об ограничениях, поэтому расписание приходилось все время корректировать. Кроме того, долго обсуждалась структура чемпионата. В результате чего финальный вариант календаря был опубликован меньше чем за месяц до старта турнира.

Полный календарь игр РПЛ-2022/23

Тур

Дата

Матчи

1

15-17 июля

Краснодар — Факел

ЦСКА — Урал

Динамо — Ростов

Локомотив — Нижний Новгород

Ахмат — Спартак

Торпедо — Сочи

Оренбург — Крылья Советов

Химки — Зенит

2 тур

22-24 июля

Зенит — Крылья Советов

Краснодар — Спартак

ЦСКА — Сочи

Динамо — Торпедо

Локомотив — Ростов

Ахмат — Факел

Оренбург — Урал

Химки — Нижний Новгород

3 тур

29-31 июля

Зенит — Локомотив

Спартак — Оренбург

Ростов — Химки

Крылья Советов — Торпедо

Сочи — Ахмат

Нижний Новгород — ЦСКА

Факел — Динамо

Урал — Краснодар

4 тур

5-7 августа

Ростов — Оренбург

Краснодар — Локомотив

Крылья Советов — Динамо

ЦСКА — Факел

Ахмат — Зенит

Сочи — Нижний Новгород

Торпедо — Химки

Урал — Спартак

5 тур

12-14 августа

Зенит — ЦСКА

Спартак — Сочи

Динамо — Краснодар

Локомотив — Крылья Советов

Оренбург — Торпедо

Нижний Новгород — Ростов

Факел — Урал

Химки — Ахмат

6 тур

19-21 августа

Зенит — Торпедо

Ростов — Сочи

Краснодар — Оренбург

Крылья Советов — Факел

ЦСКА — Ахмат

Динамо — Спартак

Урал — Нижний Новгород

Химки — Локомотив

7 тур

26-28 августа

Ростов — ЦСКА

Локомотив — Оренбург

Ахмат — Крылья Советов

Сочи — Химки

Торпедо — Краснодар

Нижний Новгород — Динамо

Факел — Спартак

Урал — Зенит

8 тур

2-4 сентября

Спартак — Зенит

Краснодар — Сочи

Крылья Советов — ЦСКА

Динамо — Урал

Локомотив — Ахмат

Торпедо — Ростов

Оренбург — Химки

Нижний Новгород — Факел

9 тур

9-11 сентября

Зенит — Оренбург

Ростов — Спартак

ЦСКА — Краснодар

Ахмат — Нижний Новгород

Сочи — Динамо

Факел — Локомотив

Урал — Торпедо

Химки — Крылья Советов

10 тур

16-18 сентября

Спартак — Локомотив

Ростов — Крылья Советов

Краснодар — Химки

Динамо — Зенит

Сочи — Факел

Торпедо — ЦСКА

Нижний Новгород — Оренбург

Урал — Ахмат

11 тур

30 сентября — 2 октября

Зенит — Ростов

Крылья Советов — Краснодар

Локомотив — Урал

Ахмат — Динамо

Оренбург — Сочи

Нижний Новгород — Спартак

Факел — Торпедо

Химки — ЦСКА

12 тур

7-9 октября

Спартак — Крылья Советов

Ростов — Краснодар

ЦСКА — Динамо

Сочи — Локомотив

Торпедо — Нижний Новгород

Оренбург — Ахмат

Факел — Зенит

Урал — Химки

13 тур

14-16 октября

Ростов — Урал

Краснодар — Ахмат

Крылья Советов — Сочи

ЦСКА — Спартак

Динамо — Оренбург

Торпедо — Локомотив

Нижний Новгород — Зенит

Химки — Факел

14 тур

21-23 октября

Зенит — Сочи

Спартак — Химки

Локомотив — Динамо

Ахмат — Торпедо

Оренбург — ЦСКА

Нижний Новгород — Краснодар

Факел — Ростов

Урал — Крылья Советов

15 тур

28-30 октября

Спартак — Торпедо

Краснодар — Зенит

Крылья Советов — Нижний Новгород

Динамо — Химки

Локомотив — ЦСКА

Ахмат — Ростов

Сочи — Урал

Оренбург — Факел

16 тур

4-6 ноября

Зенит — Ахмат

Ростов — Динамо

ЦСКА — Нижний Новгород

Сочи — Спартак

Торпедо — Крылья Советов

Факел — Краснодар

Урал — Локомотив

Химки — Оренбург

17 тур

11-13 ноября

Крылья Советов — Ростов

Динамо — ЦСКА

Локомотив — Спартак

Торпедо — Зенит

Оренбург — Краснодар

Нижний Новгород — Ахмат

Урал — Факел

Химки — Сочи

18 тур

3-5 марта

Зенит — Нижний Новгород

Спартак — Урал

Ростов — Локомотив

Краснодар — Торпедо

Динамо — Крылья Советов

Ахмат — Оренбург

Сочи — ЦСКА

Факел — Химки

19 тур

10-12 марта

Зенит — Химки

Спартак — Факел

Ростов — Нижний Новгород

Краснодар — Динамо

ЦСКА — Крылья Советов

Ахмат — Локомотив

Сочи — Оренбург

Торпедо — Урал

20 тур

17-19 марта

Крылья Советов — Ахмат

ЦСКА — Зенит

Локомотив — Краснодар

Оренбург — Спартак

Нижний Новгород — Торпедо

Факел — Сочи

Урал — Динамо

Химки — Ростов

21 тур

31 марта — 2 апреля

Зенит — Урал

Спартак — Ахмат

Ростов — Торпедо

Крылья Советов — Оренбург

Динамо — Сочи

Нижний Новгород — Локомотив

Факел — ЦСКА

Химки — Краснодар

22 тур

7-9 апреля

Спартак — Динамо

Краснодар — Нижний Новгород

ЦСКА — Химки

Локомотив — Зенит

Ахмат — Урал

Сочи — Крылья Советов

Торпедо — Факел

Оренбург — Ростов

23 тур

14-16 апреля

Ростов — Зенит

Крылья Советов — Химки

Динамо — Нижний Новгород

Сочи — Краснодар

Торпедо — Спартак

Оренбург -Локомотив

Факел — Ахмат

Урал — ЦСКА

24 тур

21-23 апреля

Зенит — Динамо

Спартак — Краснодар

ЦСКА — Локомотив

Ахмат — Сочи

Нижний Новгород — Крылья Советов

Факел — Оренбург

Урал — Ростов

Химки — Торпедо

25 тур

28-30 апреля

Спартак — Ростов

Краснодар — Урал

Крылья Советов — Зенит

Динамо — Факел

Локомотив — Химки

Ахмат — ЦСКА

Сочи — Торпедо

Оренбург — Нижний Новгород

26 тур

5-7 мая

Зенит — Спартак

Ростов — Факел

Краснодар — Крылья Советов

ЦСКА — Оренбург

Локомотив — Сочи

Торпедо — Ахмат

Нижний Новгород — Урал

Химки — Динамо

27 тур

12-14 мая

Зенит — Краснодар

Крылья Советов — Локомотив

ЦСКА — Торпедо

Динамо — Ахмат

Сочи — Ростов

Факел — Нижний Новгород

Урал — Оренбург

Химки — Спартак

28 тур

19-21 мая

Спартак — ЦСКА

Краснодар — Ростов

Крылья Советов — Урал

Локомотив — Факел

Ахмат — Химки

Торпедо — Динамо

Оренбург — Зенит

Нижний Новгород — Сочи

29 тур

26-28 мая

Спартак — Нижний Новгород

Ростов — Ахмат

Краснодар — ЦСКА

Динамо — Локомотив

Сочи — Зенит

Торпедо — Оренбург

Факел — Крылья Советов

Химки — Урал

30 тур

3 июня

Зенит — Факел

Крылья Советов — Спартак

ЦСКА — Ростов

Локомотив — Торпедо

Ахмат — Краснодар

Оренбург — Динамо

Нижний Новгород — Химки

Урал — Сочи

Лига должна согласовать временные слоты проведения матчей с основным вещателем. После согласования будет опубликовано расписание первых пяти туров с указанием точных дат и времени начала матчей.

Российская премьер-лига: основные даты

Начало РПЛ — 15 июля 2022 года
Окончание РПЛ — 3 июня 2023 года
Последний осенний тур — 11-13 ноября 2022 года
Первый весенний тур —3-5 марта 2023 года

Несколько клубов РПЛ обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд на сезон-2022/23. Однако исполком РФС принял решение о сохранении действующего формата проведения чемпионата России в предстоящем сезоне.

Команды проведут по 30 матчей, в которых каждый сыграет с каждым дома и в гостях. Формат «осень — весна» сохраняется.

Также запланированы стыковые матчи клубов РПЛ и ФНЛ. Первые переходные матчи состоятся 6-7 июня, ответные — 9-10 июня 2023 года.

На общее собрание клубов, которое прошло в заочной форме, было вынесено предложение «Урала» об увеличении числа участников лиги с 16 до 18 в сезоне-2023/24. Однако большинство клубов выступили против увеличения числа команд в высшем дивизионе чемпионата.

РПЛ. «Революция» сторонников расширения РПЛ окончательно провалилась. У идеи изначально слишком слабые позиции

Стадионы и их подготовка

Из-за недоступности аэропортов календарь необходимо было составлять таким образом, чтобы минимизировать количество так называемых «сложных выездов» подряд — например, в Оренбург и Ростов-на-Дону. Поэтому тот же «Оренбург» в первых турах играет дома с командами из ближайших регионов — «Крыльями Советов» и «Уралом».

Сразу семь клубов начнут сезон с двух гостевых матчей подряд. Во-первых, пять стадионов требуется подготовить к введению карты болельщика. Во-вторых, «Спартак» сыграет дома только в третьем туре из-за реновации газона на «Открытие Арене». Также два гостевых матча подряд проведет «Факел» — в Воронеже идут работы по подготовке стадиона к сезону.

«Арена Химки» заявлена «Торпедо» в качестве резервного стадиона. «Лужники» будут недоступны до 10 сентября в связи с проведением ряда концертов и последующей подготовкой газона к футбольным матчам. Поэтому «Торпедо» сыграет первые домашние матчи в Химках.

Полный календарь чемпионата России сезона-2022/23 по этой ссылке

Пауза на чемпионат мира и еврокубки

Лига предусмотрела паузу на время проведения матчей чемпионата мира-2022. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

РФС является членом ФИФА, поэтому необходимо следовать установленным этой организацией правилам. В клубах РПЛ играют легионеры, которые вызываются в свои национальные сборные.

Мяч РПЛ. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Мяч РПЛ.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Последний тур РПЛ (17-й) в 2022 году пройдет 11-13 ноября. Затем чемпионат возобновится уже в начале марта 2023-го. 18-й тур пройдет с 3 по 5 марта.

Сборная России в марте 2022 года должна была принять участие в стыковых матчах за право попасть на ЧМ, но из-за санкций Международной федерации футбола (ФИФА) в связи с ситуацией на Украине не была допущена до участия в отборочных играх.

Также Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил сборную России от участия в Лиге наций сезона-2022/23.

Тем не менее в календаре на следующий сезон предусмотрены несколько пауз на международные матчи.

19-27 сентября 2022 года
14-20 ноября 2022 года
20-28 марта 2023 года

Планируется, что в эти даты сборная России будет проводить товарищеские матчи. Соперники национальной команды будут определены позже.

А вот никаких пауз и переносов для клубов из-за еврокубков в проекте календаря не наблюдается. Команды РПЛ не сыграют в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций в сезоне-2022/23, согласно решению исполкома УЕФА.

Турнирная таблица чемпионата России сезона-2021/22 — здесь

Кубок России и Кубок лиги

Первые игры БЕТСИТИ Кубка России пройдут с 29 августа по 1 сентября. Вместо стадий 1/32 и 1/16 финала играется элитный групповой этап. Будут сформированы 16 групп по три команды, а дальше — матчи стадии 1/8.

Пока известны только предварительные даты проведения матчей.

1-й тур элитного группового этапа — 29 августа — 1 сентября 2022 года
2-й тур элитного группового этапа — 12-15 сентября 2022 года
3-й тур элитного группового этапа — 10-13 октября 2022 года
1/8 финала — 13-16 марта 2023 года
1/4 финала — 17-20 апреля 2023 года
1/2 финала — 22-25 мая 2023 года
Финал — 11 июня 2023 года

Для увеличения количества матчей после дисквалификации в еврокубках ряд клубов РПЛ предложил провести Кубок Лиги. Президент РФС Александр Дюков сообщил, что до 15 июля будут сформированы финансовая модель и формат турнира.

В календаре указаны даты матчей РПЛ. Рабочая группа по организации и проведению Кубка Лиги должна представить проект турнира к 15 июля — этот дедлайн установил исполком РФС. Если Кубок Лиги не состоится, то может быть рассмотрен другой формат проведения Кубка России.

Болельщики «Зенита». Фото Александр Федоров, "СЭ"
Болельщики «Зенита».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Fan ID

Планируется, что с начала сезона карта болельщика будет обязательна для посещения матчей РПЛ на пяти аренах. Речь идет о стадионах «Екатеринбург Арена», «Ростов Арена», «Нижний Новгород», «Фишт» и «Солидарность Самара Арена», где играют «Урал», «Ростов», «Нижний Новгород», «Сочи» и «Крылья Советов» соответственно. Остальные стадионы подключатся к проекту во второй части сезона.

Fan ID (паспорт болельщика) — это персональный документ, который оформляется лично на каждого болельщика, которые планирует посещать спортивные мероприятия на стадионе. Данная карта болельщика будет выпускаться в электронном виде на сайте Госуслуг. Заявление на ее получение также можно будет подать в МФЦ.

Персонифицированную карту можно будет оформить через Госуслуги только с 4 июля 2022 года. После оформления она будет доступна в личном кабинете.

Футбол
РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гимнастика для глаз: упражнения для улучшения зрения
«Спартак» отказался от бойкота Суперкубка. А зачем вообще нужно было начинать этот цирк?
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Месси в Подмосковье, олимпийские чемпионы и лучший игрок ФНЛ: фотообзор тренировки «Торпедо»
Кавазашвили — о Суперкубке России: «Не могу понять, зачем такой хайп подняли»
Шиманьски на чемоданах, Юри Алберто на паузе. Но ФИФА не разрушит наш футбол. Колонка Казакова
Стали известны первые два соперника «Оренбурга» на турецких соборах
Агент полузащитника «Ростова» Гиговича рассказал о будущем 20-летнего шведа
Наумов — о санкция ФИФА: «Ущерб понесет и не только российский футбол, но и мировой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шиманьски на чемоданах, Юри Алберто на паузе. Но ФИФА не разрушит наш футбол. Колонка Казакова
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости