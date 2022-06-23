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«Не стал захлебываться слюнями счастья по поводу Зиньковского. В «Спартаке» многие пропадают». Мнение Червиченко

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Антон Зиньковский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Антон Зиньковский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко — о переходе атакующего полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.

— Трансфер Зиньковского? Не могу назвать его поразительным футболистом, который обязательно усилит «Спартак». Потенциал, конечно, есть. Вполне возможно, что придется ко двору. По крайней мере хоть какая-то логика в этом приобретении просматривается. Что уже неплохо для москвичей. Тем более, я так понимаю, Зиньковский — из тех же рук, что и Соболев? Здесь тоже определенная линия просматривается. Так что в целом нормальный трансфер. Вопрос — за сколько?

— Как-то сдержанно вы о Зиньковском. Его некоторые специалисты называют чуть ли не самым креативным футболистом лиги. В прошлом сезоне он отдал больше всех голевых передач — девять.

— Статистика статистикой, но я все равно пока осторожен в оценках.

— Почему?

— Далеко не каждый, кто попадает в «Спартак», повышается в качестве. Нередко футболист, здорово проявивший себя в другом клубе, потом, оказываясь в составе красно-белых, превращается непонятно во что... Причем, по-моему, это происходит в двух случаях из трех. Человек просто пропадает. Так что я бы сейчас не стал захлебываться слюнями счастья, а посмотрел, как он вольется в команду, у которой появился новый тренер. Что Зиньковский покажет в первые полгода?

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— Но на бумаге, согласитесь, средняя линия «Спартака» выглядит довольно убедительно и креативно. Зиньковский, Игнатов, Промес.

— Да я бы не сказал, что у «Спартака» большие проблемы в атаке. Вопросы не к нападению, а к обороне. На сегодняшний день в этой защите остался только один достойный исполнитель.

— Джикия?

— Да. А все остальные — это так... Бабка надвое сказала. Пока я даже не понимаю, как красно-белые собираются входить в сезон. Хотят играть в бразильском стиле? «Мы вам забьем сколько захотим»? Ну не знаю... Я бы скорее работал над укреплением именно защитных порядков.

— Можно ли сравнить Зиньковского и Бакаева?

— Мне кажется, они равнозначные игроки. Бакаев с левой ногой. Это немного ценнее, но в целом я бы пока не отдал кому-то из них преимущества. Как раз будет интересно посмотреть, как один проявит себя в «Зените», а другой в «Спартаке».

Антон Зиньковский. «Перед игрой написали: тебя летит смотреть влиятельный человек из «Монако». Зиньковский — о Карпине, РПЛ и Европе

— И у кого больше шансов раскрыться?

— Тут все зависит от того, чей огород более плодонесущий.

— Вам не жалко «Крылья Советов»? Команду растаскивают.

— Таковы законы бизнеса. Это абсолютно нормальная ситуация. «Крылья», «Ростов» живут за свой счет, развивают добротных игроков, а потом их продают и живут на эти средства. Зачем о чем-то жалеть? Другой схемы никто не придумал. Поэтому, когда кто-то начинает стенать по поводу ухода того же Зиньковского, хочется сразу задать вопрос: а вы дадите за него, допустим, 3, 4, 5 миллионов? Кто-нибудь может достать из кармана и дать самарцам такие деньги? Сомневаюсь.

Антон Зиньковский. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Антон Зиньковский.
Федор Успенский, Фото «СЭ»
Антон Зиньковский
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