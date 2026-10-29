Садулаев проиграл Снайдеру в четвертьфинале чемпионата мира

Российский борец вольного стиля двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев проиграл американцу Кайлу Снайдеру в четвертьфинале чемпионата мира.

Поединок в весовой категории до 97 килограммов завершился со счетом 4:4. 30-летний Снайдер вышел в полуфинал по последнему результативному действию.

В 1/8 финала Садулаев победил представителя Словакии Батырбека Цакулова (8:2).

30-летний Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2020), а также шестикратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы. Ранее он победил чемпиона России Магомеда Курбанова в схватке за право выступить на чемпионате мира-2026.

Снайдер — олимпийский чемпион (2016 год), четырехкратный чемпион мира.

Чемпионат мира по спортивной борьбе проходит в Астане (Казахстан) с 24 октября по 1 ноября. Россияне допущены к соревнованиям под национальным флагом и с исполнением гимна при победах. Соответствующее решение Объединенный мир борьбы принял 15 мая 2026 года.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max