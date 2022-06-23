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Почему покупка Зиньковского для «Спартака» выгоднее продления Бакаева

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Антон Зиньковский и Зелимхан Бакаев.
Антон Зиньковский и Зелимхан Бакаев.
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«СЭ» дает расклад по финансовой стороне сделки.

Антон Зиньковский — официально в «Спартаке» на пять лет. Без всяких «плюс 1», «плюс 2» и тому подобное — с хавбеком заключен гладкий контракт. Ситуативно приобретение у «Крыльев» воспитанника столичного «Чертанова» выглядит как некая замена ушедшему в «Зенит» Зелимхану Бакаеву. Но здесь нужно иметь в виду, что красно-белые интересовались полузащитником самарцев давно, а когда стало ясно, что Зелимхан — всё, активизировали работу. С учетом неплохих деловых отношений между Заремой Салиховой и Павлом Андреевым, агентом Зиньковского, переговоры прошли быстро и продуктивно. Но сложись все иначе с продлением Бакаева, оба могли бы оказаться в составе москвичей. Причем далеко не факт, что им не нашлось бы мест на поле одновременно.

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Впрочем, сейчас это относится к области теории и не имеет никакого практического значения. А вот что имеет — и большое — финансовый аспект сделки с «Крыльями». Она для «Спартака» прилично выгоднее, чем продление Бакаева. Мастерство Антона и Зелимхана находится примерно на одном уровне, обоим по 26 лет, так что деньги, которые всегда играют важную роль, в данном случае становятся вообще главным фактором.

Итак, какими станут расходы «Спартака». 180 миллионов рублей — трансфер. В самом конце ноября прошлого года Зиньковский продлил договор с «Крыльями», куда включили такую сумму — причем уже с прицелом на продажу Антона красно-белым в летнее окно. По нынешнему курсу получается чуть больше 3,2 миллиона евро.

Зарплата экс-волжанина в Тушине составит 5 миллионов рублей в месяц — кстати, все расчеты с хавбеком пойдут в нашей валюте. Переводим на евро — несколько меньше 90 тысяч, умножаем на 12 — получаем около 1 миллиона. Подъемных в соглашении нет вовсе, заложены определенные бонусы за достижения, и вообще нет агентской комиссии, тогда как сторона Бакаева запрашивала за подписание нового контракта 1 миллион евро.

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К слову, в обратном направлении — из Москвы в Самару — проследует нападающий Максим Глушенков, уже выступавший за «Крылья» в аренде в сезоне-2021/22. Ни о каких официальных взаимозачетах в трансферных документах речи нет, но по факту получается именно так.

Подобьем бабки. Обслуживание приобретения и трудовой деятельности Зиньковского на весь пятилетний срок выльется для «Спартака» плюс-минус в 8,5 миллиона евро на круг. Теперь вспоминаем, какие пожелания высказывались на переговорах по Бакаеву. Стартовые позиции игрока и его агента: договор на три года с возможностью продления еще на один, ежегодная зарплата — 2 миллиона евро, подписной бонус — 1 миллион, та самая комиссия официальному представителю хавбека — еще 1 миллион. То есть 8 миллионов евро минимум за срок почти в два раза короче, чем у Зиньковского. А если сотрудничество с Зелимханом продлилось бы четыре года, то сумма возросла бы до 10 миллионов.

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На второй стадии консультаций проект нового контракта Бакаева приобрел следующий вид: тот же срок, но зарплата прогрессивная — вначале 1,4 миллиона евро, затем 1,5 миллиона, на третий год 1,6 миллиона. При этом размеры подписного бонуса и агентские выплаты не менялись — по 1 миллиону евро. Да, общие расходы клуба снижались — до 6,5 миллиона за три сезона, до 8 с хвостом — за четыре. Но это, опять же, меньшие сроки, чем тот, на который подписан Зиньковский. В среднем Антон точно станет обходиться красно-белым дешевле. И еще раз подчеркну, что его соглашение будет в рублевой зоне, для нынешних времен это существенная деталь.

Получается, что «Спартак» в двух недавних трансферных историях экономически точно не прогадал. А что выйдет с точки зрения спорта — увидим уже в июле, когда стартует сезон-2022/23.

Антон Зиньковский
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