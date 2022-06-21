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ФИФА грабит российский футбол. У РПЛ воруют легионеров

ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Деян Ловрен и Вендел («Зенит»).
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Кристиан Нобоа («Сочи»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Теперь они могут на год приостанавливать контракты с нашими клубами.

Во вторник, 21 июня, ФИФА выпустила следующее заявление: «Если клубы, входящие в РФС, не достигнут взаимного соглашения с иностранцами до 30 июня 2022 года, то игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров до 30 июня 2023 года».

Напомню, что 7 марта ФИФА уже разрешила легионерам и зарубежным тренерам из российских команд приостановить свои соглашения до 30 июня этого года.

Конечно, это грабеж. За иностранцев платили немалые деньги — за кого-то миллионы евро, а за кого-то и десятки миллионов. Теперь же любой желающий может забрать их бесплатно на целый сезон.

ФИФА. ФИФА разрешила иностранцам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года

При этом у целого ряда людей через год заканчиваются контракты, так что если сейчас не продашь, а футболист приостановит договор, то шансов выручить за него какие-то средства окончательно пропадут. В этом списке более десятка вполне приличных ребят: Ларссон, Педро Роша, Кассьерра, Ловрен, Родригао, Нжи, Варела, Ангбан, Бийол, Нобоа, Намли, Масоэро, Кечкеш и Мишкич.

Понятно, что при желании можно найти оправдание чему угодно. В данном случае — сказать, что народ ехал к нам с перспективой выступлений в еврокубках, а теперь условия изменились, так что игрокам надо помочь. Однако, во-первых, мы понимаем, что вердикт ФИФА далек от спорта и его экономики, поскольку аналогичный шаг предпринят, повторю, еще в марте на остаток сезона-2021/22, когда никаких международных матчей не предполагалось. Во-вторых, жестко нарушаются права клубов, у которых неприкрыто воруют активы.

Кристиан Нобоа. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Кристиан Нобоа («Сочи»). Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Федоров, Фото «СЭ»

А на третий момент справедливо обращает внимание в своем заявлении РФС: «Российский футбольный союз выражает несогласие с решением ФИФА, предполагающим возможность приостановки действия контрактов иностранных игроков и тренеров российских клубов до 30 июня 2023 года. РФС будет готов оказать клубам всю необходимую юридическую и иную поддержку в случае оспаривания ими решения. Кроме того, считаем, что оно априори не может распространяться на контракты, заключенные после 24 февраля 2022 года».

Действительно, если футболист в нынешних условиях осознанно идет на заключение договора с российской командой, то почему не прописать, что приостановка невозможна? Все это очень напоминает игру в одни ворота.

Матео Кассьерра, Деян Ловрен, Кристиан Нобоа. ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты еще на год. Какие клубы пострадают больше всего

Что, впрочем, уже мало кого удивляет. Насколько знаю, в РПЛ давно ожидали от ФИФА нечто подобного. При этом не думаю, что случится какой-то обвал с отъездом легионеров. Да, кто-то наверняка воспользуется ситуацией, как тот же динамовец Шиманьски, на которого идет колоссальное давление на родине. На примере другого поляка, Рыбуса, мы видим, что продолжение карьеры в России грозит отстранением от сборной и пропуском ЧМ-2022. Но вряд ли таких историй окажется много.

Большинство из тех, кто хотел, уже уехал весной. Да и годичная аренда — не то, о чем мечтают серьезные мастера. Им хочется, чтобы тренер на них рассчитывал в долгосрочной перспективе, а не находиться в коллективе на птичьих правах.

В любом случае нашим клубам надо привыкать к жизни в новых условиях. В том числе с учетом таких вот «вводных» от ФИФА.

Кристиан Нобоа
Себастьян Шиманьски
Футбол
РПЛ
РФС
ФИФА
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1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
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 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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Краснодар

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