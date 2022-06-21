ФИФА грабит российский футбол. У РПЛ воруют легионеров

Теперь они могут на год приостанавливать контракты с нашими клубами.

Во вторник, 21 июня, ФИФА выпустила следующее заявление: «Если клубы, входящие в РФС, не достигнут взаимного соглашения с иностранцами до 30 июня 2022 года, то игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров до 30 июня 2023 года».

Напомню, что 7 марта ФИФА уже разрешила легионерам и зарубежным тренерам из российских команд приостановить свои соглашения до 30 июня этого года.

Конечно, это грабеж. За иностранцев платили немалые деньги — за кого-то миллионы евро, а за кого-то и десятки миллионов. Теперь же любой желающий может забрать их бесплатно на целый сезон.

При этом у целого ряда людей через год заканчиваются контракты, так что если сейчас не продашь, а футболист приостановит договор, то шансов выручить за него какие-то средства окончательно пропадут. В этом списке более десятка вполне приличных ребят: Ларссон, Педро Роша, Кассьерра, Ловрен, Родригао, Нжи, Варела, Ангбан, Бийол, Нобоа, Намли, Масоэро, Кечкеш и Мишкич.

Понятно, что при желании можно найти оправдание чему угодно. В данном случае — сказать, что народ ехал к нам с перспективой выступлений в еврокубках, а теперь условия изменились, так что игрокам надо помочь. Однако, во-первых, мы понимаем, что вердикт ФИФА далек от спорта и его экономики, поскольку аналогичный шаг предпринят, повторю, еще в марте на остаток сезона-2021/22, когда никаких международных матчей не предполагалось. Во-вторых, жестко нарушаются права клубов, у которых неприкрыто воруют активы.

Кристиан Нобоа («Сочи»). Фото Александр Федоров, «СЭ» Александр Федоров, Фото «СЭ»

А на третий момент справедливо обращает внимание в своем заявлении РФС: «Российский футбольный союз выражает несогласие с решением ФИФА, предполагающим возможность приостановки действия контрактов иностранных игроков и тренеров российских клубов до 30 июня 2023 года. РФС будет готов оказать клубам всю необходимую юридическую и иную поддержку в случае оспаривания ими решения. Кроме того, считаем, что оно априори не может распространяться на контракты, заключенные после 24 февраля 2022 года».

Действительно, если футболист в нынешних условиях осознанно идет на заключение договора с российской командой, то почему не прописать, что приостановка невозможна? Все это очень напоминает игру в одни ворота.

Что, впрочем, уже мало кого удивляет. Насколько знаю, в РПЛ давно ожидали от ФИФА нечто подобного. При этом не думаю, что случится какой-то обвал с отъездом легионеров. Да, кто-то наверняка воспользуется ситуацией, как тот же динамовец Шиманьски, на которого идет колоссальное давление на родине. На примере другого поляка, Рыбуса, мы видим, что продолжение карьеры в России грозит отстранением от сборной и пропуском ЧМ-2022. Но вряд ли таких историй окажется много.

Большинство из тех, кто хотел, уже уехал весной. Да и годичная аренда — не то, о чем мечтают серьезные мастера. Им хочется, чтобы тренер на них рассчитывал в долгосрочной перспективе, а не находиться в коллективе на птичьих правах.

В любом случае нашим клубам надо привыкать к жизни в новых условиях. В том числе с учетом таких вот «вводных» от ФИФА.