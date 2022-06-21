ФИФА грабит российский футбол. У РПЛ воруют легионеров
Во вторник, 21 июня, ФИФА выпустила следующее заявление: «Если клубы, входящие в РФС, не достигнут взаимного соглашения с иностранцами до 30 июня 2022 года, то игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров до 30 июня 2023 года».
Напомню, что 7 марта ФИФА уже разрешила легионерам и зарубежным тренерам из российских команд приостановить свои соглашения до 30 июня этого года.
Конечно, это грабеж. За иностранцев платили немалые деньги — за кого-то миллионы евро, а за кого-то и десятки миллионов. Теперь же любой желающий может забрать их бесплатно на целый сезон.
При этом у целого ряда людей через год заканчиваются контракты, так что если сейчас не продашь, а футболист приостановит договор, то шансов выручить за него какие-то средства окончательно пропадут. В этом списке более десятка вполне приличных ребят: Ларссон, Педро Роша, Кассьерра, Ловрен, Родригао, Нжи, Варела, Ангбан, Бийол, Нобоа, Намли, Масоэро, Кечкеш и Мишкич.
Понятно, что при желании можно найти оправдание чему угодно. В данном случае — сказать, что народ ехал к нам с перспективой выступлений в еврокубках, а теперь условия изменились, так что игрокам надо помочь. Однако, во-первых, мы понимаем, что вердикт ФИФА далек от спорта и его экономики, поскольку аналогичный шаг предпринят, повторю, еще в марте на остаток сезона-2021/22, когда никаких международных матчей не предполагалось. Во-вторых, жестко нарушаются права клубов, у которых неприкрыто воруют активы.
А на третий момент справедливо обращает внимание в своем заявлении РФС: «Российский футбольный союз выражает несогласие с решением ФИФА, предполагающим возможность приостановки действия контрактов иностранных игроков и тренеров российских клубов до 30 июня 2023 года. РФС будет готов оказать клубам всю необходимую юридическую и иную поддержку в случае оспаривания ими решения. Кроме того, считаем, что оно априори не может распространяться на контракты, заключенные после 24 февраля 2022 года».
Действительно, если футболист в нынешних условиях осознанно идет на заключение договора с российской командой, то почему не прописать, что приостановка невозможна? Все это очень напоминает игру в одни ворота.
Что, впрочем, уже мало кого удивляет. Насколько знаю, в РПЛ давно ожидали от ФИФА нечто подобного. При этом не думаю, что случится какой-то обвал с отъездом легионеров. Да, кто-то наверняка воспользуется ситуацией, как тот же динамовец Шиманьски, на которого идет колоссальное давление на родине. На примере другого поляка, Рыбуса, мы видим, что продолжение карьеры в России грозит отстранением от сборной и пропуском ЧМ-2022. Но вряд ли таких историй окажется много.
Большинство из тех, кто хотел, уже уехал весной. Да и годичная аренда — не то, о чем мечтают серьезные мастера. Им хочется, чтобы тренер на них рассчитывал в долгосрочной перспективе, а не находиться в коллективе на птичьих правах.
В любом случае нашим клубам надо привыкать к жизни в новых условиях. В том числе с учетом таких вот «вводных» от ФИФА.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0