Капитан «Спартака» — об уходе Бакаева в «Зенит» , назначении Абаскаля и трансферах красно-белых.

Сегодня футболисты «Спартака» собрались в одной из московских клиник для прохождения традиционного медосмотра перед началом сезона. Врач красно-белых Кирилл Козлов заявил, что все футболисты успешно прошли медицинскую комиссию. А после всех процедур на вопросы журналистов ответил капитан «Спартака» Георгий Джикия.

Про бойкот Суперкубка

— Официальное заявление по Суперкубку сделает клуб. От себя могу сказать: я спортсмен, хочу играть в таких больших матчах и всегда готов биться за титулы.

Про отпуск

— Я тренировался в Балашихе. Там появилась профессиональная команда, она будет выступать во второй лиге, то есть начнет играть в профессиональный футбол. Хотел поддержать ребят, потренировался с ними. Главное, обошлось без травм.

Про назначение Абаскаля

— Общался с новым главным тренером. Не люблю говорить, что было на встречах. Мы познакомились, поговорили. Сегодня вечером еше поговорим. Впечатление хорошее. Но все покажет работа. Договорились встретиться, когда мы заедем на базу. По капитанской повязке ничего не обсуждали.

Про восстановление после повреждение глаза

— Сейчас с глазом все хорошо. 19-го числа был на заключительном осмотре — все прошло хорошо. Я лечился 15 дней. Сейчас проверил глаза еще раз.

Не хочу делать геройских заявлений по глазу — да, была вероятность, что все усугубится, плохо видел. Играть в финале Кубка или нет — это был мой выбор. Я долго ждал этого матча. Сколько смог, столько сыграл.

Про создание медиа-команды

— Мы с Соболевым в первую очередь футболисты «Спартака». Командой медиалиги занимаемся в свободное время. Можем устроить наших ребят или друзей, они заработают копеечку. Почему нет? Там очень много футболистов, которые не могут пробиться в большой футбол. Всех просматриваем, делаем хорошую команду. Не думаю, что сам там сыграем — опять же, есть контракт со «Спартаком». А вот в отпуске вполне возможно.

Про уход Жиго и возможный трансфер Зиньковского

— Жиго был сильным партнером, но жизнь продолжается. Все профессионалы, взрослые люди. У «Спартака» много качественных футболистов, я не занимаюсь селекцией. С Зиньковским я в хороших отношениях, он качественный футболист. Посмотрим, как будет.

Про Бакаева в «Зените»

— После финала БЕТСИТИ Кубка России действительно долго общались с Зелимханом. Я до последнего думал, что у него получится остаться. Я хотел, чтобы он остался. Но это жизнь. Так бывает.

Виделись с Бакаевым до того, как он прилетел в Питер. Но после официального подписания мы не говорили. «Зенит» сейчас готовится к турниру, у них тренировки. Когда я ему звонил, он был не один. Мы не могли поговорить откровенно. Может быть, сегодня созвонимся.

До последнего допускал, что Бакаев останется. Даже в тот день, когда он подписал контракт с «Зенитом». Футболка «Зенита» ему не идет. Но при встрече пожмем друг другу руки. Здоровья ему в 30 турах, удачи и успехов — в 28.

Про трансферную кампанию «Спартака»

— Учитывая всю ситуацию в мире, на сегодняшний день в плане трансферов все пройдет спокойно. Больших изменений не будет, может, точечно. Уверен ли я, что легионеры останутся еще на сезон? За иностранцев говорить я не могу. У нас с ними был разговор — они уверяли, что все нормально, а через две-три недели уехал один, потом другой. Я не могу думать за их семьи. Главное, что на сегодняшний день легионеры с нами.

Георгий Джикия. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Слова Ларссона о том, что он не хочет возвращаться в Россию? Проблема в том, что не всегда правильно доносят слова или заявления. Тем более это был какой-то иностранный журнал — может, там переводили люди с уровнем английского, как у меня? Поэтому комментировать это никак не хочется. Я с ним не общался.

Переход Рыбуса? С Мацеем знаком. Только положительные отзывы про него. Он боец, играл за сборную Польши. Качественный хороший футболист. Добро пожаловать!

Про презентацию Бакаева в «Зените»

— Мне многие скинули то видео из презентации «Зенита». Думаю, Зелимхану задали достаточно вопросов. Ему будут напоминать это. Не хочется трогать эту тему, ему и так тяжело. Непонятно, почему презентация такого футболиста происходит так. Я не осуждаю PR-группу «Зенита». Но если это было без его ведома, то это подстава.