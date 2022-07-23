Как сложилась судьба молодого игрока, из-за которого поссорились Федун и Галицкий, а Смолов не перешел в «Спартак»

Рассказываем о молодом футболисте, который шесть лет назад стал яблоком раздора в отношениях Леонида Федуна и Сергея Галицкого.

Из Краснодара в Москву

Впервые имя Ивана Репяха стало известно широкой футбольной общественности в июне 2016 года. Тогда стоял вопрос о переходе в «Спартак» из «Краснодара» нападающего Федора Смолова, и появилась информация, что трансфер возможен только при выкупе футболиста за полную сумму отступных, составлявшую 30 миллионов евро. Причина такой принципиальной позиции «быков» — молодой полузащитник, которого «Спартак» «увел» из академии южан.

Летом 2016-го Репях перебрался в Москву: переход в академию «Спартака» стал скандальным. Красно-белые якобы нарушили джентльменское соглашение, согласно которому два клуба не уводят друг у друга юных игроков. Отношения между Галицким и Федуном на какое-то время испортились, и в том числе из-за Репяха не состоялась сделка по Смолову. Хотя мама футболиста утверждала, что в Академии ее сыну попросту выкрутили руки, навязывая подписать новый контракт.

Елена, мама Ивана, отвечая в интернете на нападки на своего сына, так объясняла, почему молодой футболист покинул «Краснодар»: «Мой ребенок не раб! Наш контракт закончился в 2014 году! Мы просили контракт на год, без всяких денег, с уменьшением нагрузки после операции, а директор просто посмеялся над нами! Дал контракт, где написано, что мы ребенка можем забрать по инвалидности или заплатить за него 5 миллионов евро».

Иван Репях. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Федун: «Репях? Вообще не знаю, кто это такой»

Впоследствии Федун, впрочем, опроверг взаимосвязь между молодым парнем и несостоявшейся покупкой лучшего на тот момент бомбардира премьер-лиги.

— Говорят, что Смолов не перешел в «Спартак» не из-за высокой стоимости, а из-за ваших сложных отношений с Галицким, — спросили Федуна журналисты «СЭ» в декабре 2017 года.

— У нас нормальный контакт с Галицким, можете у него спросить. Часто общаемся. А Смолов не перешел реально из-за большой трансферной цены. Галицкий не станет делать подарков, как и я, это же бизнес! Если футболист стоит 18 миллионов, его не продадут нам за восемь.

— История про Репяха — вымысел?

— Про кого?

— Про мальчика, который перешел из академии «Краснодара» в спартаковскую, и Галицкий был этим очень недоволен.

— Вообще не знаю, кто это такой.

Иван Репях. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Почему не получилось в «Спартаке»?

За молодежку «Спартака» ярко выраженный левша Репях в общей сложности провел 45 матчей, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.

— Мне удалась игра с молодежкой «Урала» (вышел на позиции левого вингера, забил гол. — Прим. «СЭ»), — рассказывал Репях в интервью клубной пресс-службе в октябре 2018 года. — Коллектив мня поддержал, тренер похвалил. Я поймал кураж после этого матча. Алексей Леонидович Лунин показал мне, как нужно играть один в один. Много времени уделил такому компоненту, как владение мячом. Такого у меня почти не было в «Краснодаре». Что я могу правой ногой? Наверное, только передачу отдать на пять метров (улыбается). Всегда владел только левой, а правую почти никогда не подключал.

В его активе выход на замену на 7 минут в матче «Спартака-2» против «Сибири» в рамках ФНЛ. Он был также включен в заявку на игру против «Краснодара-2», но на поле так и не появился (а какой мог быть сюжет!)

Бывший тренер молодежки «Спартака» Алексей Лунин рассказал «СЭ» о том, как складывалась карьера молодого хавбека в его команде.

— Иван — думающий игрок, с хорошим пасом, ударом. Ярко выраженный левша. Интересный футболист. Единственное — его немного подводили физические данные. Невысокий рост. Тем не менее крепко стоял на ногах. Сдвинуть его с места было не так-то просто.

— Почему он не поднялся на уровень выше, не заиграл в «Спартаке-2»?

— Его там просматривали, но по каким-то причинам он не подошел.

В итоге в сентябре 2020 года Репях перешел в юношескую команду датского клуба «Вайле».

— Иван и его родители приняли решение попробовать свои силы в Дании после того, как не получилось пробиться в «Спартак-2», — говорит Лунин.

— Но за «Вайле» он играл довольно мало. Почему? Общались с ним на эту тему? — вопрос Лунину.

— Да. Он рассказывал, что футбол в Дании на юношеском уровне выше, чем в России. Играл он там не так много, но все равно получил хороший опыт.

Этой зимой Репях вернулся в Россию, подписав контракт с ростовским «СКА». В минувшем сезоне он провел за дончан 13 матчей, забил два гола и отдал три результативных паса.

— После возвращения из Дании Иван был на просмотре в нескольких клубах. В итоге оказался в СКА, — рассказывает Лунин. — Остался в профессиональном футболе. Надеюсь, еще «выстрелит».

— Ему будет сложно во второй лиге с его антропометрическими данными?

— Он крепкий, неуступчивый. У него победный менталитет. Духовитый парень. Все, кто его знает, понимают, что он будет цепляться до последнего за свой шанс в футболе. Пожелаем ему успеха.