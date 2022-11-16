«Хочу, чтобы Гончаренко работал у нас долго! Но вдруг его позовут в «Реал» или в «Зенит»?» Интервью президента «Урала»

Многолетний президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» подвел итоги первой части сезона.

На первой же тренировке Гончаренко понял: «Выберемся!»

— После победы над «Факелом» появилось видео, на котором вы идете в подтрибунном помещении с тортом в руке. Кто вам его подарил?

— Есть компания, которая нам помогает. Она к каждой игре «Урала» печет торт. Но когда мы проигрываем, от сладкого отказываемся (смеется). Мы очень благодарны этим людям, которые нас всегда поддерживают. Это большие друзья «Урала». Спасибо им! Очень приятно.

— Какую оценку поставите «Уралу» за первую часть сезона?

— Если полностью проанализировать все 17 туров, то, пожалуй, троечку. Может, чуть повыше. Но тут надо разделять. Отрезок до Гончаренко и после его прихода. За первый этап мы заслужили жирный кол! Неважно играли. В отдельных встречах удавалось показывать неплохой футбол, но постоянно теряли очки. А после приглашения Виктора Михайловича все, конечно, поменялось кардинальным образом. Здесь похвала вполне уместна.

— Сам Гончаренко после встречи с «Факелом» заметил: «Последние два месяца «Урал» был великолепен. Команда играла на максимуме».

— Подписываюсь под словами Виктора Михайловича. Показали очень качественный футбол. Ну когда такое было, чтобы после ничьей с «Локомотивом» в раздевалке стояла гробовая тишина?! Да, сейчас у железнодорожников дела идут не лучшим образом, но это же бренд. А мы едва его не обыграли, упустили победу на последних секундах... Все очень расстроились. Да и в матче с «Сочи» — серебряным призером прошлого сезона — могли набрать три очка. Не сложилось.

— С Гончаренко вы угадали на 101 процент?

— А то! Я всегда хотел видеть у руля нашей команды этого специалиста. Вне всякого сомнения, это топовый тренер. Чего только стоят его победы с ЦСКА над «Реалом» и с БАТЭ над «Баварией»! У нас всегда с ним были хорошие отношения. Здорово, что мы вновь сотрудничаем. После первой же его тренировки в «Урале» понял: мы выберемся из ямы!

— Почему же сделали такой вывод?

— Слышал, что он сказал тогда игрокам: «Ребята, будем очень много работать. Другого не дано. И на теории, и на поле». Знаете, он сразу как-то зарядил парней своей идеей, изменил в тренировочном процессе буквально все. Игроки его сразу услышали.

— Однако первые три матча при Гончаренко — три поражения. О чем тогда подумали?

— Да никакой паники не было! Я же вам сказал: Виктор Михайлович сразу вселил во всех нас уверенность — выкарабкаемся! Да и, например, в матче с «Ахматом» (1:2) могли рассчитывать на большее. Пропустили от Бериши на последней минуте. Считаю, не заслужили поражения.

Виктор Гончаренко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Я уже 20 лет сижу на тренерской скамейке. Меня не переделать!

— Наверняка вы часто посещаете тренировки «Урала». Сколько минут на них отводятся отработке угловых, с которых команда при Гончаренко забила львиную долю своих голов?

— (Смеется.) Так я вам и сказал. Это секрет фирмы. Да и с чего вы взяли, что я все время приезжаю на тренировки основы?

— Разве нет?

— Да я, наверное, побывал только на первых двух-трех тренировках! И все. Сразу увидел, что между тренером и ребятами установился хороший контакт, появилась вот эта химия. Ну и зачем я там нужен? Вести тренировки — это точно не мое дело. Я в этот процесс не вмешиваюсь, не мешаю. Если у меня есть время, лучше поеду посмотрю «Урал-2» или нашу молодежку, детские команды. Поверьте, никогда не влияю на определение состава.

— А как Гончаренко относится к вашей давней привычке — во время матчей сидеть рядом с тренерской скамейкой?

— Ну, это лучше у него спрашивать. Я же не могу за него отвечать. Но думаю, Виктор Михалыч дискомфорта не ощущает. Меня часто спрашивают, почему я сижу на тренерской скамейке. Послушайте, в марте будет уже 20 лет, как руковожу «Уралом». Так что как сидел, так и буду сидеть. Меня уже не переделать, я же не мальчишка. Стараюсь не вмешиваться ни в какие тренерские дела. Просто мне нравится находиться рядом с газоном, с ребятами, быть в игре.

— Нет опасений, что рано или поздно Гончаренко уведут у вас более статусные клубы?

— Уведу, не уведут... Это такой вопрос. Но, думаю, этот сезон он отработает в «Урале». Да и в следующем, надеюсь, Гончаренко тоже будет с нами. Всегда говорю, что тренеру нужно давать время. Я за то, чтобы Виктор Михайлович был у нас как можно дольше. Но это футбол. Никто ни от чего не застрахован. Вдруг его завтра позовут в «Реал» или в «Зенит»? Я же не смогу его не отпустить. Поживем — увидим. Ну, предложат ему условия, которые в разы лучше, чем у нас, и что тогда? Хотя и у нас неплохие условия. В общем, сейчас нет смысла фантазировать. Идет как идет.

— Сколько очков недобрали в первой части сезона?

— Да сколько взяли, столько и взяли. Живем сегодняшним днем. В целом довольны, что в нашем активе 21 балл, мы на 10-м месте. Двигаемся дальше.

— Тогда какую цель поставите перед командой на вторую часть сезона?

— Да она у нас всегда одна. Показывать хороший футбол и находиться как можно выше в таблице. Мы же видим, что сейчас болельщик поверил в команду. Даже в холодном ноябре мы собираем неплохую аудиторию. Если бы не Fan ID, ситуация была бы лучше. Нам надо влюблять в себя публику. Своей страстью, своей самоотдачей, драйвом, азартом!

Григорий Иванов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Почему отменили гол Каштанова? Видеоарбитры просто хотят показать свою значимость!

— Перейдем к составу. Алексей Каштанов — самородок? Он ведь не так давно еще играл в любительской лиге?

— Сейчас ярко себя проявляет. Но главное — он любит и умеет работать, пашет на тренировках. Умеет слушать тренера, впитывает все как губка. Обучаемый. Это очень ценное качество. Не знаю, почему он только сейчас «выстрелил». Но это футбол. Был поражен его игрой за ульяновскую «Волгу». В матче против «Урала-2» он оформил дубль. Всего себя отдавал на поле. Выгрызал мячи, цеплялся за них. Пахарь, боец! Попав в РПЛ, в первых турах он, не скрою, ошибался. Но потом освоился. И покатило! Очень обидно было за Лешу в матче с «Факелом».

— Из-за отмененного гола?

— Да... Какая комбинация! Кто знает, может, это вообще был бы лучший гол тура. Но у судей свое мнение, которое мне непонятно! Ну что там усмотрел ВАР? Какое нарушение в центре поля? Обычная борьба. Откуда они там что увидели? Хм... Ну вот зачем влез работавший ВАР Сухой? Такое ощущение, что эти арбитры просто хотят показать, что они не просто так сидят за монитором. Напоминают о себе...

— Думаете, показывают так свою значимость?

— Ну а что, разве не так, что ли? Такой хороший гол был. Егорычев вел борьбу в центре поля, фола я там не увидел. Но арбитру ВАР нужно было продемонстрировать: вот я умнее всех! Нет слов...

Бикфалви, Шатов, Газинский

— В связи с тем что так разыгрался Каштанов, в тень ушел Бикфалви. Эрик не переживает по поводу того, что его роль в команде уменьшилась по сравнению с прошлым сезоном?

— Да ну — о чем вы? Эрик — большой профессионал. Он в любых обстоятельствах думает только о команде. Мы очень им довольны. Бикфалви остается нашим лидером. Важная фигура в раздевалке. Есть же примеры, когда возрастные игроки начинают диктовать свои условия, высказывать какое-то недовольство, когда реже выходят на поле. Но это точно не про Эрика! Ни одного плохого слова от него не услышали. Мы все его ценим. Сейчас вот Мишкич получил травму — Бикфалви вышел с первых минут против Воронежа, сыграл в центре поля. Здорово выглядел! Какие к нему вопросы? У него действующий контракт. Посмотрим, может быть, еще потом продлим. А если Эрик захочет остаться затем в России, с удовольствием предложим ему работу в системе клуба. Это легенда! Вы бы видели, как наши болельщики его приветствуют, когда он выходит на поле. Такая овация!

— А что скажете тогда о Шатове? Частые травмы мешают ему проявить себя в полной мере?

— Да, травматизм. Но я его очень ценю. Олег точно не сказал еще последнего слова в футболе. Сейчас мы не форсировали его восстановление, дали время. Он почистил ахилл, пришел в норму. Теперь надо набрать форму. Вот — вышел на 20 минут на замену в последнем туре, поучаствовал в комбинации, когда, увы, отменили гол Каштанова. По тренировкам видно, что это большой мастер. Это тоже наша легенда. Ему еще играть и играть. Скоро отправимся на сборы. Надеюсь, Олег наберет нужные кондиции и мы увидим прежнего Шатова весной.

— Правда, что вы не хотели видеть в команде «короля дальней штанги» Юрия Газинского, так как он не захотел переходить в «Урал» летом?

— Никакой обиды у меня на Юру точно не было. Просто летом возникло некоторое недопонимание. Мы предложили ему одни условия, он рассчитывал на другие. Это нормальная ситуация для футболиста, который ищет для себя оптимальный вариант. Ничего — бывает. Потом мы еще раз встретились, переговорили и решили посотрудничать. Газинский быстро вписался в нашу игру. Ведь Гончаренко его знает по работе в «Краснодаре», хотел видеть его здесь. Так что все сошлось. Юра уже забил за нас три гола. Отдал две результативные передачи. Я шучу на этот счет. В свое время после «Урала» Федя Смолов стал лучшим бомбардиром чемпионата. У нас все оживают (смеется). Против «Факела» у Газинского было несколько моментов. Эх, жаль, что не попал...

— Правда, что вы выбирали между Лазаром Ранджеловичем и Солтмурадом Бакаевым?

— Нет, так вопрос не стоял. Бакаева нам действительно предлагали, но мы не делали выбора между ними. Изначально хотели пригласить серба, и пока он оправдывает наши ожидания.

Эрик Бикфалви. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Зачем звать Дзюбу, если он так отзывается об «Урале»?

— Летом вы хотели позвать в команду Магомеда Оздоева и Алана Дзагоева. Почему не сложилось?

— Да, говорили с этими игроками. Оздоев выбрал Турцию. Может быть, там предложили более выгодные условия. С уважением отношусь к этому игроку — очень опытный, он бы нам помог. Никогда не говори «никогда». Может быть, еще поработаем вместе.

— А Дзагоев?

— К нему тоже был интерес, переговорили. Но Алан пошел к тренеру, у которого несколько лет играл в ЦСКА, — к Леониду Слуцкому. Хотя он и требования Виктора Гончаренко очень хорошо знает. Что ж, сделал такой выбор. Дай бог, чтобы помог «Рубину» вернуться в РПЛ. Считаю, Казань, Республика Татарстан должны иметь свою команду в элитном дивизионе. Желаю им удачи.

— Летом вы говорили, что звонили Артему Дзюбе, но он не взял трубку. Теперь его появление в «Урале» нереально? Обиделись на него?

— Да дело не только в том звонке. Он потом еще сказал, что не хочет оказаться в «Урале»... Конечно, это большой футболист. 2018 год — пик его карьеры, он сделал очень многое для нашей сборной, для нашего футбола. Это надо ценить. Но время проходит. Считаю, Артем уже потерял в скорости, а это важнейшее качество в современном футболе. Кроме того, считаю, «Урал» при Гончаренко играет в тот футбол, который не совсем ему подходит. Да и зачем звать в команду игрока, если он отзывается об «Урале» не очень хорошо? Это нелогично. Никакой обиды нет, желаю ему удачи.

Виктор Гончаренко и Григорий Иванов. ФК «Урал»

Почему не получилось у Урунова?

— Почему Остон Урунов ненадолго задержался в «Урале»? Писали про его конфликт с Гончаренко.

— Никакого конфликта не было. Просто есть такое понятие — своя команда. Он попал не туда, куда рассчитывал. Так бывает. Не нашел себя в «Урале». Пришли к решению о расставании.

— Не пахал на тренировках?

— Да я не буду сейчас все раскрывать. Приняли такое обоюдное решение. Расстались в хороших отношениях.

— Почему решили провести сборы в ОАЭ, а не в Турции, где, по идее, дешевле?

— Хотим, чтобы ребята работали в комфортных условиях. В Турции можем столкнуться с сезоном дождей. Тогда придется вносить коррективы в тренировки.

— РПЛ просела после отъезда сильных легионеров?

— Зато появляются свои ребята. Плюс остался латиноамериканский рынок. Вы же видите, как усилили «Оренбург» аргентинцы. Качественные игроки к нам все равно приезжают, способствуют тому, чтобы рядом с ними прибавляли россияне. Так что нет худа без добра. Что есть, то есть. Может быть, чемпионат стал слабее. Но все познается в сравнении. А еще раньше у нас выступали Халк, Вагнер Лав, Карвальо, Витсель. Все меняется. Нельзя жить прошлым. Надо двигаться вперед.

— Вы как-то сказали, что ваша мечта — услышать в Екатеринбурге гимн Лиги чемпионов. В нынешних международных условия она стала совсем несбыточной?

— Пока тяжело... Но, рано или поздно, Россию вернут в систему мирового футбола. Так что я надежды не теряю. Кто знает, может быть, и при нашей жизни услышу гимн Лиги чемпионов в своем городе.