Игнашевич берет Астрахань, Парфенов нокаутирует «Аланию», за что удалили Слуцкого?
«Балтика» — лидер
«Балтика» на выезде одолела «Волгарь» и вышла в лидеры турнира. Подопечные Сергея Игнашевича открыли счет в самом дебюте встречи. Все получилось довольно просто. Осипов от правой бровки выполнил длинную передачу в штрафную хозяев, где защитники почему-то забыли Гузину. Босниец продвинулся чуть вперед и с угла вратарской пальнул в дальнюю «девятку» — 0:1. Это уже девятый гол 28-летнего легионера в этом сезоне. Однозначно трансферная находка калининградцев!
Вскоре «Балтика» так же грубо ошиблась в обороне, Стефанович вывалился один на один с Латышонком и технично перебросил голкипера — 1:1.
А дальше — затишье, вязкая, позиционная борьба. Никто бы не удивился, если бы матч завершился вничью, но эта «Балтика» способна выжимать максимум из мини-эпизода.
На 74-й минуте опытный Дудиев вбросил мяч из аута, Мусаев здорово поборолся, сделал скидку на Лазарева, и 20-летний хавбек, положив корпус, с левой ноги (как и в матче с «Аланией») неотразимо пробил в левый от себя угол! 1:2.
В компенсированное время Гогричиани мог делать счет более комфортным, однако Смирнов справился с его непростым ударом в дальний угол из-под защитника.
«Балтика» догоняет по очкам в турнирной таблице «Аланию», а по дополнительным показателям даже превосходит владикавказцев. Команда Игнашевича не проигрывает уже 17 матчей кряду.
— Понимали, куда мы едем. Осознавали, что здесь придется проявлять свои бойцовские качества. Благодарен ребятам, — сказал на пресс-конференции рулевой калининградцев. — Да, у нас нет крупных побед. Мы выигрываем в один мяч. Со счетом 2:1, например. Это говорит о том, что у команды есть характер. И в этом плане, возможно, мы отличаемся от той «Балтики», которая была в прошлом сезоне.
Что происходит с «Аланией»?
Главная сенсация тура прогремела в Грозном, где лидировавшая «Алания» принимала «Родину», занимавшую на тот момент 14-е место в таблице. Многие полагали, что владикавказцы после ничьей с «Акроном» и поражения от «Балтики» легко разберутся с подопечными Дмитрия Парфенова.
Не тут-то было! А ведь «Алании» еще повезло, что к перерыву она пропустила только три мяча. Москвичи в первых двух случаях жестоко наказали хозяев за грубейшие ошибки.
Так, на 25-й минуте Татаев не смог прервать не самую сложную передачу Тимошенко на Калмыкова, позволив тому выйти на рандеву с голкипером, обвести его и поразить пустые ворота.
Через две минуты Калмыков и Тимошенко уже поменялись ролями. Но где опять были защитники «Алании»? Почему они просто наблюдали, как мяч с правого фланга спокойно дойдет до адресата и левый инсайд москвичей просто подставит ногу — 0:2?
Непосредственно перед перерывом Гордюшенко, оставив не у дел оборону хозяев, классной передачей нашел на входе в штрафную Калмыкова. Форвард продвинулся вперед, немного сместился в край и с левой ноги поразил ближнюю «девятку». Может быть, зря от него отказалось «Торпедо»?
Во втором тайме «Алания», естественно, бросилась отыгрываться, но наиграла лишь на один мяч. Экс-игрок «Динамо» и «Спартака» Ташаев эффектно перебросил Сангаре — 1:3.
Впрочем, от красоты гола престижа владикавказцам не легче. Они не выигрывают уже в третьем матче кряду и позволили «Балтике» себя догнать. «Алания» забуксовала.
— Этот день надо правильно пережить. Мы не были похожи на себя. Все три пропущенных гола — это исключительно наши ошибки, — грустно констатировал тренер «Алании» Заур Тедеев. — Думаю, причина такого поражения кроется в психологии. Наша команда много лет не была на первом месте. Сегодня нам надо понять, что мы находимся в лидерах, и относиться к этому более спокойно. Мы должны продолжать биться за выход в премьер-лигу. Выиграли первый круг, надо двигаться вперед. Наши парни способны решить задачу.
В пользу «Рубина» не поставили 100-процентный пенальти?
«Рубин» в Казани схлестнулся с «Енисеем». В основу команды Леонида Слуцкого вернулся восстановившийся от травмы Дзагоев. На острие атаки вновь была сделана ставка на Фамейе, а не на Лисаковича.
Игра смотрелась, моментов хватало. «Рубин» выглядел предпочтительнее. Так, в первом тайме неугомонный Кабутов с левой ноги стрелял в ближний угол в противоход Антипину. Голкипер в красивом прыжке достал мяч, переведя его в штангу. А перед перерывом вратарь гостей выдержал паузу и справился с ударом Горбунова из пределов штрафной.
Во второй половине встречи у подопечных Слуцкого по-прежнему проходили длинные передачи за спины красноярским защитникам. Так, в одном эпизоде Фамейе оторвался от опекунов, обвел Антипина, однако ушел в край и под давлением Кичина упустил мяч за лицевую.
Ключевой момент в матче произошел на 78-й минуте, когда мяч после мощного удара Зотова метров с 10 угодил в руку Саная. Явный пенальти? Арбитр Чистяков фола не увидел.
На 86-й минуте рефери посчитал, что Слуцкий слишком эмоционально реагирует на его решения, и показал тренеру казанцев красную карточку.
Финальный свисток возвестил о нулевой ничьей. «Рубин» и «Енисей» остались при своих и вместе с «Арсеналом» делят третье-пятое места в таблице.
На пресс-конференции вместо Слуцкого пришел его помощник Олег Веретенников:
— Мой первый комментарий связан с удалением Леонида Викторовича. Это обращение было не к судье, он высказывал эмоции своим игрокам. Поэтому я не знаю, за что ему показали красную карточку.
Теперь по игре: думаю, мы были ближе к победе и по созданным моментам, и по преимуществу. У «Енисея» было два эпизода — один в первом тайме, когда Дюпин выручил, второй момент, когда Грицаенко заблокировал опасный удар Саная. Что касается судейства, мы сейчас несколько раз посмотрели эпизод с Саная после удара Зотова. На наш взгляд, это стопроцентный пенальти.
Мощный тайм «Арсенала»
Еще одной сенсацией в туре запахло к перерыву матча в Туле, где местный «Арсенал» встречался с «Краснодаром-2». В первом тайме молодые «быки» были конкретнее в атаке. Гайворонский открыл счет после розыгрыша углового, хотя Левашов был близок к тому, чтобы совершить очередной суперсейв.
А во второй половине встречи свое веское слово сказали «зубры» туляков. Сначала Панченко покатил на вышедшего на замену Алиева, и тот не без помощи рикошета счет сравнял. Затем Ткачев ударом с левой ноги расстрелял ворота Штепы после передачи Кайнова. Наконец, на 83-й минуте Панченко завершил трехходовку, которую начал Луценко, а продолжил Алиев — 3:1.
Команда Олега Кононова — в гонке.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|18
|10
|5
|3
|35-20
|35
|
2
|Балтика
|18
|9
|8
|1
|32-21
|35
|
3
|Арсенал
|18
|9
|4
|5
|28-20
|31
|
4
|Рубин
|18
|8
|7
|3
|31-21
|31
|
5
|Енисей
|18
|8
|7
|3
|26-19
|31
|
6
|СКА-Хаб.
|18
|8
|5
|5
|33-21
|29
|
7
|Шинник
|18
|8
|3
|7
|21-20
|27
|
8
|КАМАЗ
|18
|7
|6
|5
|23-18
|27
|
9
|Нефтехимик
|18
|7
|6
|5
|17-12
|27
|
10
|Волгарь
|18
|7
|5
|6
|19-17
|26
|
11
|Динамо Мх
|18
|6
|7
|5
|14-14
|25
|
12
|Родина
|18
|5
|5
|8
|17-23
|20
|
13
|Акрон
|18
|4
|8
|6
|18-24
|20
|
14
|Уфа
|18
|4
|6
|8
|14-24
|18
|
15
|Велес
|18
|5
|1
|12
|13-30
|16
|
16
|Кубань
|18
|4
|4
|10
|16-20
|16
|
17
|Краснодар-2
|18
|3
|3
|12
|12-31
|12
|
18
|Волга
|18
|2
|6
|10
|13-27
|12
|20.11
|00:00
|
Акрон – Арсенал
|- : -
|20.11
|00:00
|
Балтика – Шинник
|- : -
|20.11
|00:00
|
Динамо Мх – Волгарь
|- : -
|20.11
|00:00
|
Краснодар-2 – СКА-Хаб.
|- : -
|20.11
|00:00
|
Уфа – Рубин
|- : -
|20.11
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|20.11
|00:00
|
КАМАЗ – Кубань
|- : -
|20.11
|00:00
|
Нефтехимик – Волга
|- : -
|20.11
|00:00
|
Родина – Велес
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|10
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|
|
Илья Стефанович
Волгарь
|7
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Марат Бокоев
Велес
|16
|1
|1
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|14
|1
|5
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4