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Игнашевич берет Астрахань, Парфенов нокаутирует «Аланию», за что удалили Слуцкого?

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Игнашевич.
Фото ФК «Балтика»
Обзор ярких событий 18-го тура первой лиги.

«Балтика» — лидер

«Балтика» на выезде одолела «Волгарь» и вышла в лидеры турнира. Подопечные Сергея Игнашевича открыли счет в самом дебюте встречи. Все получилось довольно просто. Осипов от правой бровки выполнил длинную передачу в штрафную хозяев, где защитники почему-то забыли Гузину. Босниец продвинулся чуть вперед и с угла вратарской пальнул в дальнюю «девятку» — 0:1. Это уже девятый гол 28-летнего легионера в этом сезоне. Однозначно трансферная находка калининградцев!

Россия. ФНЛ. 18-й тур
13 нояб, 15:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
1:2
Балтика

Вскоре «Балтика» так же грубо ошиблась в обороне, Стефанович вывалился один на один с Латышонком и технично перебросил голкипера — 1:1.

А дальше — затишье, вязкая, позиционная борьба. Никто бы не удивился, если бы матч завершился вничью, но эта «Балтика» способна выжимать максимум из мини-эпизода.

На 74-й минуте опытный Дудиев вбросил мяч из аута, Мусаев здорово поборолся, сделал скидку на Лазарева, и 20-летний хавбек, положив корпус, с левой ноги (как и в матче с «Аланией») неотразимо пробил в левый от себя угол! 1:2.

В компенсированное время Гогричиани мог делать счет более комфортным, однако Смирнов справился с его непростым ударом в дальний угол из-под защитника.

«Балтика» догоняет по очкам в турнирной таблице «Аланию», а по дополнительным показателям даже превосходит владикавказцев. Команда Игнашевича не проигрывает уже 17 матчей кряду.

— Понимали, куда мы едем. Осознавали, что здесь придется проявлять свои бойцовские качества. Благодарен ребятам, — сказал на пресс-конференции рулевой калининградцев. — Да, у нас нет крупных побед. Мы выигрываем в один мяч. Со счетом 2:1, например. Это говорит о том, что у команды есть характер. И в этом плане, возможно, мы отличаемся от той «Балтики», которая была в прошлом сезоне.

Что происходит с «Аланией»?

Главная сенсация тура прогремела в Грозном, где лидировавшая «Алания» принимала «Родину», занимавшую на тот момент 14-е место в таблице. Многие полагали, что владикавказцы после ничьей с «Акроном» и поражения от «Балтики» легко разберутся с подопечными Дмитрия Парфенова.

Россия. ФНЛ. 18-й тур
13 нояб, 17:00. им. Билимханова (Грозный)
Алания
1:3
Родина

Не тут-то было! А ведь «Алании» еще повезло, что к перерыву она пропустила только три мяча. Москвичи в первых двух случаях жестоко наказали хозяев за грубейшие ошибки.

Так, на 25-й минуте Татаев не смог прервать не самую сложную передачу Тимошенко на Калмыкова, позволив тому выйти на рандеву с голкипером, обвести его и поразить пустые ворота.

Через две минуты Калмыков и Тимошенко уже поменялись ролями. Но где опять были защитники «Алании»? Почему они просто наблюдали, как мяч с правого фланга спокойно дойдет до адресата и левый инсайд москвичей просто подставит ногу — 0:2?

Непосредственно перед перерывом Гордюшенко, оставив не у дел оборону хозяев, классной передачей нашел на входе в штрафную Калмыкова. Форвард продвинулся вперед, немного сместился в край и с левой ноги поразил ближнюю «девятку». Может быть, зря от него отказалось «Торпедо»?

Во втором тайме «Алания», естественно, бросилась отыгрываться, но наиграла лишь на один мяч. Экс-игрок «Динамо» и «Спартака» Ташаев эффектно перебросил Сангаре — 1:3.

Впрочем, от красоты гола престижа владикавказцам не легче. Они не выигрывают уже в третьем матче кряду и позволили «Балтике» себя догнать. «Алания» забуксовала.

— Этот день надо правильно пережить. Мы не были похожи на себя. Все три пропущенных гола — это исключительно наши ошибки, — грустно констатировал тренер «Алании» Заур Тедеев. — Думаю, причина такого поражения кроется в психологии. Наша команда много лет не была на первом месте. Сегодня нам надо понять, что мы находимся в лидерах, и относиться к этому более спокойно. Мы должны продолжать биться за выход в премьер-лигу. Выиграли первый круг, надо двигаться вперед. Наши парни способны решить задачу.

В пользу «Рубина» не поставили 100-процентный пенальти?

«Рубин» в Казани схлестнулся с «Енисеем». В основу команды Леонида Слуцкого вернулся восстановившийся от травмы Дзагоев. На острие атаки вновь была сделана ставка на Фамейе, а не на Лисаковича.

Россия. ФНЛ. 18-й тур
13 нояб, 16:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:0
Енисей

Игра смотрелась, моментов хватало. «Рубин» выглядел предпочтительнее. Так, в первом тайме неугомонный Кабутов с левой ноги стрелял в ближний угол в противоход Антипину. Голкипер в красивом прыжке достал мяч, переведя его в штангу. А перед перерывом вратарь гостей выдержал паузу и справился с ударом Горбунова из пределов штрафной.

Во второй половине встречи у подопечных Слуцкого по-прежнему проходили длинные передачи за спины красноярским защитникам. Так, в одном эпизоде Фамейе оторвался от опекунов, обвел Антипина, однако ушел в край и под давлением Кичина упустил мяч за лицевую.

Ключевой момент в матче произошел на 78-й минуте, когда мяч после мощного удара Зотова метров с 10 угодил в руку Саная. Явный пенальти? Арбитр Чистяков фола не увидел.

На 86-й минуте рефери посчитал, что Слуцкий слишком эмоционально реагирует на его решения, и показал тренеру казанцев красную карточку.

Финальный свисток возвестил о нулевой ничьей. «Рубин» и «Енисей» остались при своих и вместе с «Арсеналом» делят третье-пятое места в таблице.

Артем Дзюба и&nbsp;Леонид Слуцкий на&nbsp;тренировке в &laquo;Рубине&raquo;. «Дзюба в «Рубине»? Давно с ним не общался». Слуцкий увозит три очка из Махачкалы, Игнашевич побеждает «Аланию»

На пресс-конференции вместо Слуцкого пришел его помощник Олег Веретенников:

— Мой первый комментарий связан с удалением Леонида Викторовича. Это обращение было не к судье, он высказывал эмоции своим игрокам. Поэтому я не знаю, за что ему показали красную карточку.

Теперь по игре: думаю, мы были ближе к победе и по созданным моментам, и по преимуществу. У «Енисея» было два эпизода — один в первом тайме, когда Дюпин выручил, второй момент, когда Грицаенко заблокировал опасный удар Саная. Что касается судейства, мы сейчас несколько раз посмотрели эпизод с Саная после удара Зотова. На наш взгляд, это стопроцентный пенальти.

Леонид Слуцкий. Слуцкий назвал «Рубин» лидером лиги по статистическим показателям в атаке. Так ли это?

Мощный тайм «Арсенала»

Еще одной сенсацией в туре запахло к перерыву матча в Туле, где местный «Арсенал» встречался с «Краснодаром-2». В первом тайме молодые «быки» были конкретнее в атаке. Гайворонский открыл счет после розыгрыша углового, хотя Левашов был близок к тому, чтобы совершить очередной суперсейв.

Россия. ФНЛ. 18-й тур
13 нояб, 16:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
3:1
Краснодар-2

А во второй половине встречи свое веское слово сказали «зубры» туляков. Сначала Панченко покатил на вышедшего на замену Алиева, и тот не без помощи рикошета счет сравнял. Затем Ткачев ударом с левой ноги расстрелял ворота Штепы после передачи Кайнова. Наконец, на 83-й минуте Панченко завершил трехходовку, которую начал Луценко, а продолжил Алиев — 3:1.

Команда Олега Кононова — в гонке.

Сергей Игнашевич
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
Олег Кононов
6
2
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«Дзюба в «Рубине»? Давно с ним не общался». Слуцкий увозит три очка из Махачкалы, Игнашевич побеждает «Аланию»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 18 10 5 3 35-20 35
2
 Балтика 18 9 8 1 32-21 35
3
 Арсенал 18 9 4 5 28-20 31
4
 Рубин 18 8 7 3 31-21 31
5
 Енисей 18 8 7 3 26-19 31
6
 СКА-Хаб. 18 8 5 5 33-21 29
7
 Шинник 18 8 3 7 21-20 27
8
 КАМАЗ 18 7 6 5 23-18 27
9
 Нефтехимик 18 7 6 5 17-12 27
10
 Волгарь 18 7 5 6 19-17 26
11
 Динамо Мх 18 6 7 5 14-14 25
12
 Родина 18 5 5 8 17-23 20
13
 Акрон 18 4 8 6 18-24 20
14
 Уфа 18 4 6 8 14-24 18
15
 Велес 18 5 1 12 13-30 16
16
 Кубань 18 4 4 10 16-20 16
17
 Краснодар-2 18 3 3 12 12-31 12
18
 Волга 18 2 6 10 13-27 12
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Акрон – Арсенал
 - : -
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Балтика – Шинник
 - : -
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Динамо Мх – Волгарь
 - : -
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Краснодар-2 – СКА-Хаб.
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Уфа – Рубин
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