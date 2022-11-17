10 лет назад «Зенит» угрожал сняться с чемпионата и переехать в Крым. Что это было?

Хроника одного из самых громких скандалов в истории РПЛ

Петардой в Шунина

17 ноября 2012 года произошло событие, которое активно обсуждали не только российские федеральные СМИ, но и зарубежные. На 37-й минуте матча «Динамо» — «Зенит» рядом с голкипером бело-голубых Антоном Шуниным взорвалась петарда, брошенная с гостевой трибуны.

За вратаря было страшно: он схватился за лицо и корчился от боли. Шунина быстро увезли со стадиона и отправили в больницу на обследование. Там ему поставили диагноз: химический ожог роговиц, век и конъюнктив обоих глаз, а также посттравматический отит правого уха со снижением слуха.

Команды увели с поля, а матч так и не был доигран — его судьбу определял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. «Динамо» считало, что «Зениту» нужно присудить поражение, ведь именно с сектора сине-бело-голубых была брошена петарда. А в Петербурге настаивали, что именно принимающая сторона плохо провела досмотр, да и вообще виновник не установлен. Действительно, после долгих просмотров записей было определено лишь то, что матч сорвала девушка, но какая именно — загадка и сейчас. Публичных новостей о суде не было, так что имя виновницы неизвестно до сих пор.

Антон Шунин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

0:3 и два матча без зрителей

«Зенит» понимал, что КДК вряд ли вынесет решение в его пользу, поэтому еще до заседания пустил в ход все приемы, в том числе угрозы. Сразу после прекращения матча в Химках генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов объявил: «Если будут производиться злоупотребления определенными правами или положениями регламента, то, возможно, будет принято решение, что «Зенит» дальше не будет принимать участия в розыгрыше чемпионата России».

А на следующий день уже на официальном сайте невского клуба появилось заявление с аналогичным посылом: «Возникает вопрос: имеет ли смысл принимать участие в чемпионате, в котором матч может быть прекращен по вине одного клуба, а ответственность может быть возложена на другой — не причастный к нарушению и не имеющий возможности его предотвратить?»

Но угрозы не помогли — КДК встал на сторону «Динамо». «Зенит» был сурово наказан: поражение со счетом 0:3, пара домашних матчей при пустых трибунах и более миллиона рублей штрафа. Бело-голубые отделались легче: одна игра без зрителей и 580 тысяч в казну РФС.

Мигель Данни и Антон Шунин в матче «Динамо» — «Зенит». Фото Александр Федоров, «СЭ» Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Севастополь — хороший город, побратим Петербурга»

В Петербурге решением были не просто разочарованы — шокированы. «Зенит» подал апелляцию и настаивал на изменении регламента, чтобы в будущем результаты матчей не определялись в кабинетах. А петербургское издание «Фонтанка» опубликовало удивительный инсайд: «Акционеры «Зенита» действительно рассматривают возможность снять клуб с выступлений в российском чемпионате после принятого КДК РФС решения. В качестве альтернативы хозяева «Зенита» рассматривают, к примеру, возможность заявить команду в чемпионат одной из соседних стран — например, «Зенит» мог бы защищать цвета города Севастополь. «Севастополь — хороший город, побратим Петербурга», — объяснил этот выбор «Фонтанке» источник в клубе».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер тоже высказался на эту тему в интервью официальному сайту «Зенита»: «Очень-очень многие считают, что мы могли бы разыгрывать чемпионат СНГ по футболу, и я также являюсь убежденным сторонником этой идеи. Если настанет час создавать новый чемпионат, то мы будем действовать и делать обдуманные шаги только согласованно с людьми, которые поддерживают цель — создать чемпионат по футболу стран Содружества. Такой разговор на днях состоялся, так что ответ положительный — может быть и будем играть в другом чемпионате».

Последняя фраза звучала особенно внушительно. В то время как раз активно обсуждалась идея создания объединенной лиги России и Украины, так что «Зенит» частично даже не блефовал — он действительно формально мог перейти в другой чемпионат. Но почвы под идеей о переезде в Крым не было совсем. Скорее всего, это было сказано кем-то из руководителей «Зенита» в приватной беседе.

Через неделю КДК полностью отклонил апелляцию «Зенита», а разговоры о переезде сине-бело-голубых затихли. 30 ноября петербуржцы обыграли «Спартак» в гостях 4:2 и, кажется, положительные эмоции от этой победы убедили боссов клуба забыть об угрозах. В итоге «Зенит» в том сезоне финишировал вторым.