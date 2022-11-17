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Сегодня, 12:40

10 лет назад «Зенит» угрожал сняться с чемпионата и переехать в Крым. Что это было?

Отдел футбола «СЭ»
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Главный судья матча Алексей Николаев уводит команды с поля.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Антон Шунин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Мигель Данни и Антон Шунин в матче «Динамо» — «Зенит».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Хроника одного из самых громких скандалов в истории РПЛ.

Петардой в Шунина

17 ноября 2012 года произошло событие, которое активно обсуждали не только российские федеральные СМИ, но и зарубежные. На 37-й минуте матча «Динамо» — «Зенит» рядом с голкипером бело-голубых Антоном Шуниным взорвалась петарда, брошенная с гостевой трибуны.

За вратаря было страшно: он схватился за лицо и корчился от боли. Шунина быстро увезли со стадиона и отправили в больницу на обследование. Там ему поставили диагноз: химический ожог роговиц, век и конъюнктив обоих глаз, а также посттравматический отит правого уха со снижением слуха.

Суббота. Химки. &quot;Динамо&quot; - &quot;Зенит&quot;. Вратарь питерцев Вячеслав МАЛАФЕЕВ (№16) интересуется самочувствием Антона ШУНИНА. Фото Алексея ИВАНОВА, &quot;СЭ&quot;. Вячеслав Малафеев: «Не верю, что петарда была кинута в Шунина умышленно»

Команды увели с поля, а матч так и не был доигран — его судьбу определял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. «Динамо» считало, что «Зениту» нужно присудить поражение, ведь именно с сектора сине-бело-голубых была брошена петарда. А в Петербурге настаивали, что именно принимающая сторона плохо провела досмотр, да и вообще виновник не установлен. Действительно, после долгих просмотров записей было определено лишь то, что матч сорвала девушка, но какая именно — загадка и сейчас. Публичных новостей о суде не было, так что имя виновницы неизвестно до сих пор.

Антон Шунин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Антон Шунин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

0:3 и два матча без зрителей

«Зенит» понимал, что КДК вряд ли вынесет решение в его пользу, поэтому еще до заседания пустил в ход все приемы, в том числе угрозы. Сразу после прекращения матча в Химках генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов объявил: «Если будут производиться злоупотребления определенными правами или положениями регламента, то, возможно, будет принято решение, что «Зенит» дальше не будет принимать участия в розыгрыше чемпионата России».

Роман БЕРЕЗОВСКИЙ. Фото Александра ФЕДОРОВА, &quot;СЭ&quot;. Роман Березовский: «О петарде уже никто не вспоминает»

А на следующий день уже на официальном сайте невского клуба появилось заявление с аналогичным посылом: «Возникает вопрос: имеет ли смысл принимать участие в чемпионате, в котором матч может быть прекращен по вине одного клуба, а ответственность может быть возложена на другой — не причастный к нарушению и не имеющий возможности его предотвратить?»

Но угрозы не помогли — КДК встал на сторону «Динамо». «Зенит» был сурово наказан: поражение со счетом 0:3, пара домашних матчей при пустых трибунах и более миллиона рублей штрафа. Бело-голубые отделались легче: одна игра без зрителей и 580 тысяч в казну РФС.

Данни и Антон Шунин в матче «Динамо» — «Зенит». Фото Александр Федоров, "СЭ"
Мигель Данни и Антон Шунин в матче «Динамо» — «Зенит». Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Севастополь — хороший город, побратим Петербурга»

В Петербурге решением были не просто разочарованы — шокированы. «Зенит» подал апелляцию и настаивал на изменении регламента, чтобы в будущем результаты матчей не определялись в кабинетах. А петербургское издание «Фонтанка» опубликовало удивительный инсайд: «Акционеры «Зенита» действительно рассматривают возможность снять клуб с выступлений в российском чемпионате после принятого КДК РФС решения. В качестве альтернативы хозяева «Зенита» рассматривают, к примеру, возможность заявить команду в чемпионат одной из соседних стран — например, «Зенит» мог бы защищать цвета города Севастополь. «Севастополь — хороший город, побратим Петербурга», — объяснил этот выбор «Фонтанке» источник в клубе».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер тоже высказался на эту тему в интервью официальному сайту «Зенита»: «Очень-очень многие считают, что мы могли бы разыгрывать чемпионат СНГ по футболу, и я также являюсь убежденным сторонником этой идеи. Если настанет час создавать новый чемпионат, то мы будем действовать и делать обдуманные шаги только согласованно с людьми, которые поддерживают цель — создать чемпионат по футболу стран Содружества. Такой разговор на днях состоялся, так что ответ положительный — может быть и будем играть в другом чемпионате».

11 мая 2014 года. Санкт-Петербург. Драка игроков &quot;Зенита&quot; и &quot;Динамо&quot;. «Зенит» — «Динамо»: летопись вражды

Последняя фраза звучала особенно внушительно. В то время как раз активно обсуждалась идея создания объединенной лиги России и Украины, так что «Зенит» частично даже не блефовал — он действительно формально мог перейти в другой чемпионат. Но почвы под идеей о переезде в Крым не было совсем. Скорее всего, это было сказано кем-то из руководителей «Зенита» в приватной беседе.

Через неделю КДК полностью отклонил апелляцию «Зенита», а разговоры о переезде сине-бело-голубых затихли. 30 ноября петербуржцы обыграли «Спартак» в гостях 4:2 и, кажется, положительные эмоции от этой победы убедили боссов клуба забыть об угрозах. В итоге «Зенит» в том сезоне финишировал вторым.

Антон Шунин
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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