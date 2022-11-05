«Что в «Зените» делает Бакаев? А Соболев какой-то жестокий». Мнение Орлова

Комментатор Геннадий Орлов анализирует матчи «Зенита» и «Спартака» в 16-м туре РПЛ

Говорят, зимой Чистяков может уйти в «Ахмат»

— «Зенит» дома уступил «Ахмату». Первые минуты получились провальными. Две грубые ошибки. Сначала «отличился» Караваев, затем — Чистяков. Неслучайно же их довольно быстро заменили. Ребята вышли на поле не готовыми! Не знаю... Караваев же имеет игровую практику. Но как-то растерялся. А Чистяков психологически не готов что ли, не о том думает?

На первый взгляд сложно объяснить детский ляп Чистякова, когда его накрыл Конате. С другой стороны, возможно, защитник мыслями уже не в «Зените». Ведь и его агент, и он сам давали понять, что футболист не всем доволен (в частности, игровой практикой) в питерской команде. Не исключено, что зимой Чистяков сменит клуб. Поговаривают, что он может перейти как раз-таки в «Ахмат».

Знаете, этот матч опять показал разницу между КПД бразильцев, Барриоса и россиян «Зенита». Про Чистякова и Караваева я уже сказал. Два гола... А Сергеев? Что он сегодня сделал? Просто никак и ничто, извините меня. Какая польза? Где выигранные единоборства? Созданные моменты?

Вышел на замену Круговой. Но ведь тоже сколько ошибок, сколько брака... Кузяев старался, да. Двигался, предлагал себя, но завершающего паса, удара у Далера сегодня не было. Мостовой забил, вопросов нет. Но были и другие эпизоды, когда он не до конца попадал в такт атаки.

В общем, российские футболисты почему-то не держат себя в тонусе. Они подсознательно считают, что игру вытащат Вендел, Малком, Клаудиньо...

Талалаев заложил приличную базу

Вендел сегодня не вытащил, был не так ярок, как обычно. Но это прежде всего заслуга «Ахмата»! Вспомните, как грозненцы играли в первом тайме. Подопечные Ташуева применяли высокий прессинг. И делали это умело. Почему ошибся Чистяков? Почему зенитовцы медленно начинали и развивали свои атаки? Они просто оказались не готовы к такой агрессии и давлению соперника. Так, кстати, было и в Лиге чемпионов. В этом компоненте команда Семака там уступала европейским клубам. Отсюда и такие результаты. Соперники «топтали» защитников питерцев, которые не успевали отдавать точные передачи!

Во втором тайме «Зенит» интереснее смотрелся в атаке. Однако, считаю, «Ахмат» заслужил победу. Талалаев заложил приличную базу. Создал команду. А Ташуев ничего не стал ломать и, видимо, поддерживает хороший микроклимат внутри коллектива.

Проблема сине-бело-голубых заключается в том, что выходящие на замену редко усиливают игру. Не создают конкуренцию. Ну вот что делает в «Зените» Бакаев, раз Семак даже не выпускает его во втором тайме? Значит, неважно выглядит в тренировочном процессе? Всем надо крепко задуматься о своем предназначении. Нельзя выезжать только на бразильцах. Вообще-то за победы все получают одинаковые премиальные. Но вы сравните вклад Малкома и Чистякова. Кое-кто сбавил к себе требования!

На месте Абаскаля оштрафовал бы Соболева

Первое поражение «Зенита». Когда-то оно должно было случиться. Что ж, будет интереснее наблюдать за гонкой за золото. Правда, и «Спартак» сегодня плохо сыграл. Не убедил.

Красно-белые забили быстрый гол. А потом показалось, что москвичи как-то стали играть на удержание. Появились эти поперечные передачи. Все замедлилось...

А Соболев? Его же должны были удалить! Он же ударил локтем в лицо Юсупова. Железная вторая желтая. Как арбитр этого не увидел? Просто простил его... Абаскаль не зря заменил своего нападающего на 57-й минуте. Значит, тот не попал в игру. Так бывает. Но на такой случай Абаскаль должен иметь план Б.

А Соболев все-таки какой-то жестокий... Это же не первый случай, когда в этом сезоне он нарушает правила. Не знаю, зачем он так поступает. Конечно, ему часто достается по ногам. Но отвечать надо только голами. Надо менять менталитет, психологию. Сегодня Александр выпал из игры, а он же очень важная фигура. А первая карточка, которую он получил? Глупость какая-то. Прихватил зачем-то соперника в безобидной ситуации. На 10-й минуте! На месте Абаскаля я бы его оштрафовал. Ты же подводишь команду!

Промес сверкнул, но в одиночку ему потом было тяжело. Не хватает «Спартаку» Мозеса. Ох, как не хватает. Он дирижер, способен выдать отличную передачу. Гонка за чемпионство продолжается. Шестиочковый отрыв «Зенита» довольно комфортный, однако все еще, конечно, впереди. Посмотрим, как кто усилится зимой.