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«Что в «Зените» делает Бакаев? А Соболев какой-то жестокий». Мнение Орлова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре Зелимхана Бакаева за «Зенит».
Фото «СЭ»
Комментатор Геннадий Орлов анализирует матчи «Зенита» и «Спартака» в 16-м туре РПЛ.

Говорят, зимой Чистяков может уйти в «Ахмат»

— «Зенит» дома уступил «Ахмату». Первые минуты получились провальными. Две грубые ошибки. Сначала «отличился» Караваев, затем — Чистяков. Неслучайно же их довольно быстро заменили. Ребята вышли на поле не готовыми! Не знаю... Караваев же имеет игровую практику. Но как-то растерялся. А Чистяков психологически не готов что ли, не о том думает?

На первый взгляд сложно объяснить детский ляп Чистякова, когда его накрыл Конате. С другой стороны, возможно, защитник мыслями уже не в «Зените». Ведь и его агент, и он сам давали понять, что футболист не всем доволен (в частности, игровой практикой) в питерской команде. Не исключено, что зимой Чистяков сменит клуб. Поговаривают, что он может перейти как раз-таки в «Ахмат».

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
Ахмат

Знаете, этот матч опять показал разницу между КПД бразильцев, Барриоса и россиян «Зенита». Про Чистякова и Караваева я уже сказал. Два гола... А Сергеев? Что он сегодня сделал? Просто никак и ничто, извините меня. Какая польза? Где выигранные единоборства? Созданные моменты?

Вышел на замену Круговой. Но ведь тоже сколько ошибок, сколько брака... Кузяев старался, да. Двигался, предлагал себя, но завершающего паса, удара у Далера сегодня не было. Мостовой забил, вопросов нет. Но были и другие эпизоды, когда он не до конца попадал в такт атаки.

В общем, российские футболисты почему-то не держат себя в тонусе. Они подсознательно считают, что игру вытащат Вендел, Малком, Клаудиньо...

Талалаев заложил приличную базу

Вендел сегодня не вытащил, был не так ярок, как обычно. Но это прежде всего заслуга «Ахмата»! Вспомните, как грозненцы играли в первом тайме. Подопечные Ташуева применяли высокий прессинг. И делали это умело. Почему ошибся Чистяков? Почему зенитовцы медленно начинали и развивали свои атаки? Они просто оказались не готовы к такой агрессии и давлению соперника. Так, кстати, было и в Лиге чемпионов. В этом компоненте команда Семака там уступала европейским клубам. Отсюда и такие результаты. Соперники «топтали» защитников питерцев, которые не успевали отдавать точные передачи!

Во втором тайме «Зенит» интереснее смотрелся в атаке. Однако, считаю, «Ахмат» заслужил победу. Талалаев заложил приличную базу. Создал команду. А Ташуев ничего не стал ломать и, видимо, поддерживает хороший микроклимат внутри коллектива.

Проблема сине-бело-голубых заключается в том, что выходящие на замену редко усиливают игру. Не создают конкуренцию. Ну вот что делает в «Зените» Бакаев, раз Семак даже не выпускает его во втором тайме? Значит, неважно выглядит в тренировочном процессе? Всем надо крепко задуматься о своем предназначении. Нельзя выезжать только на бразильцах. Вообще-то за победы все получают одинаковые премиальные. Но вы сравните вклад Малкома и Чистякова. Кое-кто сбавил к себе требования!

Хавбек &laquo;Спартака&raquo; Роман Зобнин (слева) и&nbsp;защитник &laquo;Сочи&raquo; Кирилл Заика. «Спартак» снова не взял Колизей. Красно-белые потеряли очки в Сочи

На месте Абаскаля оштрафовал бы Соболева

Первое поражение «Зенита». Когда-то оно должно было случиться. Что ж, будет интереснее наблюдать за гонкой за золото. Правда, и «Спартак» сегодня плохо сыграл. Не убедил.

Красно-белые забили быстрый гол. А потом показалось, что москвичи как-то стали играть на удержание. Появились эти поперечные передачи. Все замедлилось...

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:1
Спартак

А Соболев? Его же должны были удалить! Он же ударил локтем в лицо Юсупова. Железная вторая желтая. Как арбитр этого не увидел? Просто простил его... Абаскаль не зря заменил своего нападающего на 57-й минуте. Значит, тот не попал в игру. Так бывает. Но на такой случай Абаскаль должен иметь план Б.

А Соболев все-таки какой-то жестокий... Это же не первый случай, когда в этом сезоне он нарушает правила. Не знаю, зачем он так поступает. Конечно, ему часто достается по ногам. Но отвечать надо только голами. Надо менять менталитет, психологию. Сегодня Александр выпал из игры, а он же очень важная фигура. А первая карточка, которую он получил? Глупость какая-то. Прихватил зачем-то соперника в безобидной ситуации. На 10-й минуте! На месте Абаскаля я бы его оштрафовал. Ты же подводишь команду!

Промес сверкнул, но в одиночку ему потом было тяжело. Не хватает «Спартаку» Мозеса. Ох, как не хватает. Он дирижер, способен выдать отличную передачу. Гонка за чемпионство продолжается. Шестиочковый отрыв «Зенита» довольно комфортный, однако все еще, конечно, впереди. Посмотрим, как кто усилится зимой.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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2.30
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Сочи 1
Спартак 1
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34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

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20%

1.83
Александр Соболев
Дмитрий Чистяков
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
10
19
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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