«Вопросы к Безбородову возникнут только у тех, кто плывет в фарватере спартаковской истерии». Червиченко — об игре с «Ахматом»
— Получили удовольствие от такой игры? — первый вопрос Червиченко.
— Матч смотрелся неплохо, довольно интересно. Встречались две команды, которые испытывают проблемы в обороне. Отсюда столько ошибок и столько моментов. Как-то так.
— Согласны, что теперь будут обсуждать не саму игру, а решения судей?
— Думаю, вопросы по судейству возникнут только у тех, кто плывет в фарватере спартаковской истерии. Они и в прошлом году ее устраивали. Как бы и сейчас не начали свои стенания...
— Давайте по порядку. Не переборщил ли Безбородов со второй желтой карточкой в адрес Рубыса?
— По-моему, все очевидно. Сначала поляк схватил соперника и прервал его проход. Это первая карточка. Потом откинул мяч и вступил в перепалку. Вот вам и вторая. До свидания! Жестко, но справедливо. Считаю, квалифицированные специалисты поддержат Безбородова.
— Тогда как быть с эпизодом во втором тайме, когда мяч после удара/прострела Промеса попал в руку игроку «Ахмата»?
— Тут я не знаю... Как я понимаю, если мяч попадет в опорную руку, то это не пенальти, не фол. Футболист же приземлился и никуда не мог руку убрать. Правда, в этом конкретном случае рука игрока «Ахмата» не достигла земли. Так что не знаю, как квалифицировать такую ситуацию. Если до газона остается 15-20 сантиметров, нужно ли считать это фолом? Не уверен.
— То есть скорее это не пенальти?
— Скорее — нет. Но при желании Безбородов мог бы и указать на точку.
— Третий резонансный эпизод. Почему Безбородов показал Шелии только желтую карточку за удар Соболева по ноге?
— Вот тут, пожалуй, Безбородов слиберальничал. Красная карточка, думаю, выглядела бы в этом эпизоде логичной. Хотя...
— Что «хотя»?
— Перед фолом Шелии Соболев вел себя не по-джентльменски. В свойственном себе стиле. В принципе, тоже нарывался на наказание. Просто его пиханина была менее акцентированной по сравнению с ударом голкипера.
— Что позитивного увидели в игре красно-белых?
— Ну... Мне кажется, проблема в обороне не позволит Абаскалю выстраивать полноценные действия в атаке. По сути, сражается только один Джикия. Ему, бедному, сильно достается. Два или три раза оказывался на газоне. Если дело так пойдет дальше, то его через два-три матча сломают. Вот тогда «Спартак» будет играть вообще без защиты... Сегодня Селихов еще спасал, тащил. Но в следующем матче может и не выручить. Считаю, хозяева транжирили свои моменты, простили москвичей.
— А что касается атаки, Зиньковский вновь вас убедил?
— Меня — нет.
— Вот как?
— Пока он выделяется больше прической. Да, сделал пару неплохих навесов, но в целом, считаю, он пока ничего особенного не показал. Трансфер Соболева из «Крыльев» получился более удачным. Хотя, конечно, Зиньковскому нужно время. Поживем — увидим.
— Как долго Абаскаль проработает в «Спартаке»?
— Не знаю. Мне пока симпатична его работа. То, как он выстраивает игру. Да и в целом парень ведет себя достойно. Как у него получится дальше? Не могу сказать. Надо посмотреть хотя бы 5-10 туров. Но пока, мне кажется, он более квалифицированный тренер, чем Ваноли.
— То есть рано кричать «катастрофа»?
— Нет. По сравнению с Ваноли — это шаг вперед.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 4
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|1 : 1
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Урал
|1
|0
|1