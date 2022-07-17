«Вопросы к Безбородову возникнут только у тех, кто плывет в фарватере спартаковской истерии». Червиченко — об игре с «Ахматом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко — о гостевом матче с «Ахматом» (1:1).

— Получили удовольствие от такой игры? — первый вопрос Червиченко.

— Матч смотрелся неплохо, довольно интересно. Встречались две команды, которые испытывают проблемы в обороне. Отсюда столько ошибок и столько моментов. Как-то так.

— Согласны, что теперь будут обсуждать не саму игру, а решения судей?

— Думаю, вопросы по судейству возникнут только у тех, кто плывет в фарватере спартаковской истерии. Они и в прошлом году ее устраивали. Как бы и сейчас не начали свои стенания...

— Давайте по порядку. Не переборщил ли Безбородов со второй желтой карточкой в адрес Рубыса?

— По-моему, все очевидно. Сначала поляк схватил соперника и прервал его проход. Это первая карточка. Потом откинул мяч и вступил в перепалку. Вот вам и вторая. До свидания! Жестко, но справедливо. Считаю, квалифицированные специалисты поддержат Безбородова.

— Тогда как быть с эпизодом во втором тайме, когда мяч после удара/прострела Промеса попал в руку игроку «Ахмата»?

— Тут я не знаю... Как я понимаю, если мяч попадет в опорную руку, то это не пенальти, не фол. Футболист же приземлился и никуда не мог руку убрать. Правда, в этом конкретном случае рука игрока «Ахмата» не достигла земли. Так что не знаю, как квалифицировать такую ситуацию. Если до газона остается 15-20 сантиметров, нужно ли считать это фолом? Не уверен.

— То есть скорее это не пенальти?

— Скорее — нет. Но при желании Безбородов мог бы и указать на точку.

— Третий резонансный эпизод. Почему Безбородов показал Шелии только желтую карточку за удар Соболева по ноге?

— Вот тут, пожалуй, Безбородов слиберальничал. Красная карточка, думаю, выглядела бы в этом эпизоде логичной. Хотя...

— Что «хотя»?

— Перед фолом Шелии Соболев вел себя не по-джентльменски. В свойственном себе стиле. В принципе, тоже нарывался на наказание. Просто его пиханина была менее акцентированной по сравнению с ударом голкипера.

— Что позитивного увидели в игре красно-белых?

— Ну... Мне кажется, проблема в обороне не позволит Абаскалю выстраивать полноценные действия в атаке. По сути, сражается только один Джикия. Ему, бедному, сильно достается. Два или три раза оказывался на газоне. Если дело так пойдет дальше, то его через два-три матча сломают. Вот тогда «Спартак» будет играть вообще без защиты... Сегодня Селихов еще спасал, тащил. Но в следующем матче может и не выручить. Считаю, хозяева транжирили свои моменты, простили москвичей.

— А что касается атаки, Зиньковский вновь вас убедил?

— Меня — нет.

— Вот как?

— Пока он выделяется больше прической. Да, сделал пару неплохих навесов, но в целом, считаю, он пока ничего особенного не показал. Трансфер Соболева из «Крыльев» получился более удачным. Хотя, конечно, Зиньковскому нужно время. Поживем — увидим.

— Как долго Абаскаль проработает в «Спартаке»?

— Не знаю. Мне пока симпатична его работа. То, как он выстраивает игру. Да и в целом парень ведет себя достойно. Как у него получится дальше? Не могу сказать. Надо посмотреть хотя бы 5-10 туров. Но пока, мне кажется, он более квалифицированный тренер, чем Ваноли.

— То есть рано кричать «катастрофа»?

— Нет. По сравнению с Ваноли — это шаг вперед.