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«Вопросы к Безбородову возникнут только у тех, кто плывет в фарватере спартаковской истерии». Червиченко — об игре с «Ахматом»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
16 июля. Грозный. «Ахмат» — «Спартак» — 1:1.
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко — о гостевом матче с «Ахматом» (1:1).

— Получили удовольствие от такой игры? — первый вопрос Червиченко.
— Матч смотрелся неплохо, довольно интересно. Встречались две команды, которые испытывают проблемы в обороне. Отсюда столько ошибок и столько моментов. Как-то так.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Гильермо Абаскаль и&nbsp;Виктор Мозес после матча с &laquo;Ахматом&raquo;. Рыбус подставил «Спартак», а Мозес — спас. Первый матч красно-белых закончился судейским скандалом

— Согласны, что теперь будут обсуждать не саму игру, а решения судей?
— Думаю, вопросы по судейству возникнут только у тех, кто плывет в фарватере спартаковской истерии. Они и в прошлом году ее устраивали. Как бы и сейчас не начали свои стенания...
— Давайте по порядку. Не переборщил ли Безбородов со второй желтой карточкой в адрес Рубыса?
— По-моему, все очевидно. Сначала поляк схватил соперника и прервал его проход. Это первая карточка. Потом откинул мяч и вступил в перепалку. Вот вам и вторая. До свидания! Жестко, но справедливо. Считаю, квалифицированные специалисты поддержат Безбородова.
— Тогда как быть с эпизодом во втором тайме, когда мяч после удара/прострела Промеса попал в руку игроку «Ахмата»?
— Тут я не знаю... Как я понимаю, если мяч попадет в опорную руку, то это не пенальти, не фол. Футболист же приземлился и никуда не мог руку убрать. Правда, в этом конкретном случае рука игрока «Ахмата» не достигла земли. Так что не знаю, как квалифицировать такую ситуацию. Если до газона остается 15-20 сантиметров, нужно ли считать это фолом? Не уверен.

Владислав Безбородов. «Ахмат» — «Спартак»: удален Рыбус и не назначены два пенальти. Нужно ли красно-белым жаловаться на судейство?

— То есть скорее это не пенальти?
— Скорее — нет. Но при желании Безбородов мог бы и указать на точку.
— Третий резонансный эпизод. Почему Безбородов показал Шелии только желтую карточку за удар Соболева по ноге?
— Вот тут, пожалуй, Безбородов слиберальничал. Красная карточка, думаю, выглядела бы в этом эпизоде логичной. Хотя...
— Что «хотя»?
— Перед фолом Шелии Соболев вел себя не по-джентльменски. В свойственном себе стиле. В принципе, тоже нарывался на наказание. Просто его пиханина была менее акцентированной по сравнению с ударом голкипера.

Гильермо Абаскаль. «В ворота «Ахмата» был пенальти». Абаскаль — о судейском скандале и спасении «Спартака»

— Что позитивного увидели в игре красно-белых?
— Ну... Мне кажется, проблема в обороне не позволит Абаскалю выстраивать полноценные действия в атаке. По сути, сражается только один Джикия. Ему, бедному, сильно достается. Два или три раза оказывался на газоне. Если дело так пойдет дальше, то его через два-три матча сломают. Вот тогда «Спартак» будет играть вообще без защиты... Сегодня Селихов еще спасал, тащил. Но в следующем матче может и не выручить. Считаю, хозяева транжирили свои моменты, простили москвичей.
— А что касается атаки, Зиньковский вновь вас убедил?
— Меня — нет.
— Вот как?
— Пока он выделяется больше прической. Да, сделал пару неплохих навесов, но в целом, считаю, он пока ничего особенного не показал. Трансфер Соболева из «Крыльев» получился более удачным. Хотя, конечно, Зиньковскому нужно время. Поживем — увидим.
— Как долго Абаскаль проработает в «Спартаке»?
— Не знаю. Мне пока симпатична его работа. То, как он выстраивает игру. Да и в целом парень ведет себя достойно. Как у него получится дальше? Не могу сказать. Надо посмотреть хотя бы 5-10 туров. Но пока, мне кажется, он более квалифицированный тренер, чем Ваноли.
— То есть рано кричать «катастрофа»?
— Нет. По сравнению с Ваноли — это шаг вперед.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
16 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:1
Спартак
Голы
Тимофеев, 45+4 (1:0), Мозес, 83 (1:1)
Ахмат
Шелия Тодорович Богосавац Семенов Журавлев Садулаев (Ильин, 55) Швец Трошечкин (Олейников, 89) Харин (Фольмер, 68) Тимофеев Конате (Агаларов, 56)
Спартак
Селихов Рыбус Джикия Чернов Зиньковский (Литвинов, 78) Умяров (Мартинс, 58) Зобнин (Мозес, 78) Хлусевич Денисов Промес Николсон (Соболев, 46)
Предупреждения
Тодорович 41’, Конате 44’, Швец 72’, Фольмер 79’, Шелия 89’  -  Рыбус 41’, Зиньковский 59’, Промес 72’
Удаления
Рыбус 41’ (вторая ж.к)
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Лунев (Новосибирск) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Турбин (Дмитров) Елеференко (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
Гильермо Абаскаль
32
27
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«В ворота «Ахмата» был пенальти». Абаскаль — о судейском скандале и спасении «Спартака»
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2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
3
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
4
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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