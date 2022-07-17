«В ворота «Ахмата» был пенальти». Абаскаль — о судейском скандале и спасении «Спартака»
— В этом матче все намного проще, чем может показаться, — сказал на пресс-конференции главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. — Получилось так, что наш характер и воля позволили перевернуть матч, который складывался для нас не лучшим образом. Первые минуты мы провели достаточно хорошо: поджимали, был момент у Промеса. Но не смогли забить. А дальше случилось удаление, ситуация значительно осложнилась. Конечно, мы недовольны тем, что мы многое позволяли сопернику. Тем не менее, когда матч складывается так плохо — особенно в игре с таким оппонентом — важно проявить характер. Сегодня команда сделала это. Мы рады и с этим настроением идем дальше.
— На ваш взгляд, был ли пенальти в ворота «Ахмата» за игру рукой?
— Я посмотрел после матча этот эпизод. Как мне показалось, пенальти действительно был. Защитник сыграл рукой, мяч шел к нашему футболисту. На мой взгляд, это точка. Конечно, надо еще раз пересмотреть, но по тому, что я увидел сейчас, мне кажется, это 11-метровый.
— Мозес не провел полный матч из-за функционального состояния?
— Я всегда выпускаю лучших по итогам работы на неделе. Рад, что благодаря индивидуальным качествам Мозеса мы смогли забить, что не удавалось сделать до его появления на поле. Мы выпустили его справа в нападении, потому что «Ахмат», имея численное преимущество, использовал длинные диагональные забросы на крайнего защитника, который поднимался высоко. Таким образом, в случае подбора мы могли быстро начинать атаки за спиной у левого защитника «Ахмата». У Мозеса там было пространство. Мы пожертвовали в какой-то степени Промесом, Перейрой и Литвиновым, но план был такой.
— На днях Мележиков сказал, что задачи «Спартака» на нынешний сезон — чемпионство и финал Кубка. Есть ли у вас достаточное количество игроков на сезон, чтобы выполнить эти задачи?
— Цель «Спартака» всегда амбициозная — это победа в каждом матче. Мы должны своей игрой доказывать и заслуживать положительный результат, чтобы болельщики могли гордиться нашим выступлением. Что касается трансферов, то это внутренний вопрос, который мы будем обсуждать внутри клуба. Я предпочитаю говорить о тех футболистах, которые есть в моем распоряжении. Я доволен составом. Мы делаем первые шаги, процесс идет. Сегодня была первая официальная игра в чемпионате России. С моей стороны было бы некорректно, может быть, даже неуважительно говорить о каких-то других футболистах сегодня.
— «Спартак» берет опытного Рыбуса и за одну минуту человек играет на три карточки. Его ждет штраф?
— Что касается штрафов, то это внутренние дела клуба. Рыбус — действительно опытный игрок. Он с первых дней показывал себя большим профессионалом. Да, сегодня случился этот эпизод, но он прекрасно понимает, что произошло. Он извинился перед партнерами по команде за произошедшее. Уверен, что в ближайшее время он захочет исправиться и докажет, что это была случайность. Уверен, что больше таких ситуаций не произойдет.
— Зиньковский убедил, что является игроком старта?
— Зиньковской провел очень хороший второй тайм.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 4
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|1 : 1
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Урал
|1
|0
|1