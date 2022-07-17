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Сегодня, 00:05

«В ворота «Ахмата» был пенальти». Абаскаль — о судейском скандале и спасении «Спартака»

Сергей Федоров
,  
Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Пресс-конференция главного тренера красно-белых — 1:1.

— В этом матче все намного проще, чем может показаться, — сказал на пресс-конференции главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. — Получилось так, что наш характер и воля позволили перевернуть матч, который складывался для нас не лучшим образом. Первые минуты мы провели достаточно хорошо: поджимали, был момент у Промеса. Но не смогли забить. А дальше случилось удаление, ситуация значительно осложнилась. Конечно, мы недовольны тем, что мы многое позволяли сопернику. Тем не менее, когда матч складывается так плохо — особенно в игре с таким оппонентом — важно проявить характер. Сегодня команда сделала это. Мы рады и с этим настроением идем дальше.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
16 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:1
Спартак
Голы
Тимофеев, 45+4 (1:0), Мозес, 83 (1:1)
Ахмат
Шелия Тодорович Богосавац Семенов Журавлев Садулаев (Ильин, 55) Швец Трошечкин (Олейников, 89) Харин (Фольмер, 68) Тимофеев Конате (Агаларов, 56)
Спартак
Селихов Рыбус Джикия Чернов Зиньковский (Литвинов, 78) Умяров (Мартинс, 58) Зобнин (Мозес, 78) Хлусевич Денисов Промес Николсон (Соболев, 46)
Предупреждения
Тодорович 41’, Конате 44’, Швец 72’, Фольмер 79’, Шелия 89’  -  Рыбус 41’, Зиньковский 59’, Промес 72’
Удаления
Рыбус 41’ (вторая ж.к)
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Лунев (Новосибирск) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Турбин (Дмитров) Елеференко (Москва)

— На ваш взгляд, был ли пенальти в ворота «Ахмата» за игру рукой?

— Я посмотрел после матча этот эпизод. Как мне показалось, пенальти действительно был. Защитник сыграл рукой, мяч шел к нашему футболисту. На мой взгляд, это точка. Конечно, надо еще раз пересмотреть, но по тому, что я увидел сейчас, мне кажется, это 11-метровый.

— Мозес не провел полный матч из-за функционального состояния?

— Я всегда выпускаю лучших по итогам работы на неделе. Рад, что благодаря индивидуальным качествам Мозеса мы смогли забить, что не удавалось сделать до его появления на поле. Мы выпустили его справа в нападении, потому что «Ахмат», имея численное преимущество, использовал длинные диагональные забросы на крайнего защитника, который поднимался высоко. Таким образом, в случае подбора мы могли быстро начинать атаки за спиной у левого защитника «Ахмата». У Мозеса там было пространство. Мы пожертвовали в какой-то степени Промесом, Перейрой и Литвиновым, но план был такой.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Гильермо Абаскаль и&nbsp;Виктор Мозес после матча с &laquo;Ахматом&raquo;. Рыбус подставил «Спартак», а Мозес — спас. Первый матч «Спартака» закончился судейским скандалом

— На днях Мележиков сказал, что задачи «Спартака» на нынешний сезон — чемпионство и финал Кубка. Есть ли у вас достаточное количество игроков на сезон, чтобы выполнить эти задачи?

— Цель «Спартака» всегда амбициозная — это победа в каждом матче. Мы должны своей игрой доказывать и заслуживать положительный результат, чтобы болельщики могли гордиться нашим выступлением. Что касается трансферов, то это внутренний вопрос, который мы будем обсуждать внутри клуба. Я предпочитаю говорить о тех футболистах, которые есть в моем распоряжении. Я доволен составом. Мы делаем первые шаги, процесс идет. Сегодня была первая официальная игра в чемпионате России. С моей стороны было бы некорректно, может быть, даже неуважительно говорить о каких-то других футболистах сегодня.

Владислав Безбородов. «Ахмат» — «Спартак»: удален Рыбус и не назначены два пенальти. Нужно ли красно-белым жаловаться на судейство?

— «Спартак» берет опытного Рыбуса и за одну минуту человек играет на три карточки. Его ждет штраф?

— Что касается штрафов, то это внутренние дела клуба. Рыбус — действительно опытный игрок. Он с первых дней показывал себя большим профессионалом. Да, сегодня случился этот эпизод, но он прекрасно понимает, что произошло. Он извинился перед партнерами по команде за произошедшее. Уверен, что в ближайшее время он захочет исправиться и докажет, что это была случайность. Уверен, что больше таких ситуаций не произойдет.

— Зиньковский убедил, что является игроком старта?

— Зиньковской провел очень хороший второй тайм.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
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И В Н П +/- О
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2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
3
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
4
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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