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Судейство

16 июля, 23:55

«Ахмат» — «Спартак»: удален Рыбус и не назначены два пенальти. Нужно ли красно-белым жаловаться на судейство?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Момент с Гиорги Шелией и Александром Соболевым.
Момент с рукой в штрафной площади «Ахмата».
«Ахмат» — «Спартак»: концовка первого тайма.
Фол Мацея Рыбуса в первом тайме матча с «Ахматом».
Рыбус получил две желтые карточки за 10 секунд.
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Первая же игра с участием спартаковцев вызвала много споров, а завершится все обращением столичного клуба в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.
Артем Ребров уводит Мацея Рыбуса после удаления. Уникальное удаление у «Спартака»: Рыбус получил две желтые карточки в одной атаке. Это как?

Безбородов ошибся, удалив защитника?

На 41-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» (1:1) арбитр Владислав Безбородов принял неожиданное для многих решение: вынес сразу два предупреждения защитнику красно-белых Мацею Рыбусу и удалил его с поля с показом красной карточки.

Фол Мацея Рыбуса в первом тайме матча с «Ахматом».
Фол Мацея Рыбуса в первом тайме матча с «Ахматом».

Случай нечастый, но судья поступил в соответствии с правилами. Он квалифицировал действия спартаковца таким образом, что тот заслужил именно две желтые карточки за свои нарушения.

Рыбус получил две желтые карточки за 10 секунд.
Рыбус получил две желтые карточки за 10 секунд.

Первая — за задержку соперника. Безбородов зафиксировал этот фол и остановил игру. А затем Рыбус пнул мяч и стал участником конфликта. За это последовало второе предупреждение. Возможно, болельщики «Спартака» сочтут санкции судьи слишком жесткими, но в первую очередь в удалении нужно винить самого Рыбуса.

Судья добавил три минуты, но гол забит на четвертой. Как такое может быть?

На 45+4-й минуте арбитр назначил угловой удар, после розыгрыша которого хозяева поля открыли счет. Ранее к основному времени первого тайма судья добавил три минуты, но в итоге сыграно было больше. Это по правилам?

Арбитр ничего не нарушил, дав командам провести на поле больше трех минут, добавленных изначально. Более того, одна из этих трех минут ушла на выполнение штрафного удара «Ахматом», после чего и был назначен угловой удар.

«Ахмат» — «Спартак»: концовка первого тайма.
«Ахмат» — «Спартак»: концовка первого тайма.

Так что в действиях Безбородова нет ничего противоправного. Вопрос только в том, будут ли и другие судьи в дальнейшем вести себя подобным образом?

Удаление Рыбуса и поведение судьи в данной ситуации установили некие ориентиры по крайней мере на первую часть турнира.

Был контакт мяча с рукой, почему не назначен 11-метровый?

Момент с рукой в штрафной площади «Ахмата».
Момент с рукой в штрафной площади «Ахмата».

На 77-й минуте Безбородов принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля. В площади их ворот после прострела Квинси Промеса действительно произошел контакт мяча с правой рукой защитника грозненской команды.

Но эта рука не была задрана вверх и не была отставлена в сторону. Игрок «Ахмата» падал, его рука находилась в сантиметрах от земли и шла в упор — он собирался опереться на нее. По правилам оснований для пенальти в такой ситуации нет. Безбородов прав.

Георги Шелия. «Ахмат» — «Спартак»: почему не удален вратарь Шелия? Следовало ли назначить пенальти?

Не удален вратарь Шелия. Следовало ли наказать «Ахмат» пенальти?

На 87-й минуте на линии площади ворот грозненской команды столкнулись нападающий красно-белых Александр Соболев и вратарь Георгий Шелия. Голкиперу не понравилось то, как с ним обошелся соперник, и он отреагировал.

Реакцию Шелии оценили по-разному. Безбородов после вмешательства видеоарбитра Евгения Турбина, позвавшего судью в зону просмотра, дал вратарю продолжить матч. Судья квалифицировал случившееся как грубую игру со стороны голкипера и вынес ему предупреждение. Он не усмотрел в действиях Шелии агрессивного поведения.

Момент с Гиорги Шелией и Александром Соболевым.
Момент с Гиорги Шелией и Александром Соболевым.

С уважением отношусь к самому опытному судье РПЛ. Но не соглашусь. На мой взгляд, в данном моменте могли быть два вердикта арбитра.

Первый. Он мог зафиксировать фол со стороны Соболева, назначить штрафной удар в пользу «Ахмата» и удалить Шелию (я все-таки отношу себя к тем, кто видит умышленный удар ногой).

Или второй. Не фиксировать фол со стороны Соболева, зафиксировать фол со стороны Шелии, удалить его с поля и назначить 11-метровый удар, потому что в момент удара ногой вратаря мяч еще находился в игре (во всяком случае такое впечатление создается при просмотре одного из повторов).

Но в итоге мы стали свидетелями третьего варианта.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Гильермо Абаскаль и&nbsp;Виктор Мозес после матча с &laquo;Ахматом&raquo;. Рыбус подставил «Спартак», а Мозес — спас. Первый матч «Спартака» закончился судейским скандалом

Еще два падения спартаковцев в штрафной соперников. Почему не назначены пенальти?

Почти не вызвали споров еще два эпизода — на 50-й и 85-й минутах, когда в штрафной «Ахмата» оказывались на газоне спартаковцы.

Второй момент крупным планом не показали. Повтора не было.

А на 50-й минуте, судя по всему, ВАР Турбин провел проверку, но не нашел оснований, чтобы вмешаться в действия Безбородова. А тот не отреагировал на падение Промеса назначением 11-метрового. Видимо, судьи оценили столкновение защитника с нападающим как игровое. Мяч до упавшего спартаковца не долетел.

Красно-белые собираются обратиться в ЭСК, посмотрим, на какие эпизоды они пожалуются и какой вердикт вынесет комиссия. Это тоже будет своеобразным ориентиром на первую часть турнира.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
16 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:1
Спартак
Голы
Тимофеев, 45+4 (1:0), Мозес, 83 (1:1)
Ахмат
Шелия Тодорович Богосавац Семенов Журавлев Садулаев (Ильин, 55) Швец Трошечкин (Олейников, 89) Харин (Фольмер, 68) Тимофеев Конате (Агаларов, 56)
Спартак
Селихов Рыбус Джикия Чернов Зиньковский (Литвинов, 78) Умяров (Мартинс, 58) Зобнин (Мозес, 78) Хлусевич Денисов Промес Николсон (Соболев, 46)
Предупреждения
Тодорович 41’, Конате 44’, Швец 72’, Фольмер 79’, Шелия 89’  -  Рыбус 41’, Зиньковский 59’, Промес 72’
Удаления
Рыбус 41’ (вторая ж.к)
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Лунев (Новосибирск) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Турбин (Дмитров) Елеференко (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

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Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
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Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

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1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

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Гиорги Шелия
Мацей Рыбус
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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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4
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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