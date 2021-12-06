«Спартак» может подписать футболиста из Германии. Кто он такой?

Макс Безушков выступает во второй бундеслиге.

О том, что «Спартак» интересуется 24-летним игроком клуба второй бундеслиги «Ян Регенсбург» Максом Безушковым, на днях написал «Чемпионат». Кто этот парень?

Начинал Безушков в «Штутгарте», где познакомился с Доменико Тедеско, работавшим тогда в системе «швабов». А до этого — в 12 лет — даже попал на просмотр в «Баварию» и прошел его, но родители наотрез отказались каждый день возить сына за 200 км из Роттенбурга в Мюнхен. Впрочем, в Германии, чтобы хорошо играть в футбол, необязательно тренироваться в «Баварии». Подтверждение: в академии «Штутгарта» можно легко встретить тренера уровня Тедеско. Вот что Макс рассказал о Доменико: «Мы работали с ним около трех лет. Сначала — когда мне было 13 лет. Потом — в 16. Также он работал с Вернером и Киммихом. Изначально было понятно, что это будет топ-тренер. Тедеско всегда очень эмоционален, хотел побеждать в каждом матче».

Кстати, родители Макса — из Новосибирска. И хотя сам Безушков родился уже в Германии и заигран за немецкие юношеские сборные, действующие законы позволяют ему менять футбольное гражданство. Главный шаг для этого уже сделан — получен российский паспорт. На официальном сайте второй бундеслиги у Макса двойное гражданство, второе — российское.

О желании поиграть в РПЛ заявлял и сам Макс в интервью Eurosport: «У меня контракт до лета 2022 года. Знаю, что некоторые руководители клубов звонят по поводу моего будущего, но в данный момент мне неизвестны подробности. Я просто делаю работу. Но, если честно, это не секрет, однажды я бы с радостью поиграл в России — в стране, где родились мои родители».

Насколько мне известно, «Спартак» действительно рассматривает этого игрока в качестве усиления центра полузащиты, поэтому любопытно оценить его игровые качества.

Безушков — центральный полузащитник: может сыграть опорного, может — «восьмерку», имеет опыт игры «десяткой». Правоногий, с уверенным средним и коротким пасом. В «Регенсбурге» часто опускается к центральным защитникам и начинает оттуда атаки.

Безушков — один из лидеров по количеству и точности передач в лиге, то есть хорошо себя чувствует при интенсивной пасовой нагрузке. Выглядит при работе с мячом максимально интеллигентно, мне чем-то напоминает именно в этом компоненте Игоря Коновалова. Но к Коновалову есть большие вопросы по движению и принятию решений. В этом смысле Безушков гораздо привлекательнее, ну иначе он вряд ли тянул бы уровень интенсивности во второй бундеслиге.

При этом физически Макс развит довольно посредственно (субтильный при 187 см роста), но его сила все-таки в активной вовлеченности в игру и правильных тактических перемещениях. Хочу акцентировать, что это ни в коем случае не отбирающий опорник, а пасующий и связывающий линии, а еще прилично бьющий.

Его интеллигентность подчеркивается и тем, как Безушков одевается: перчатки, длинный рукав на поле почти всегда, начиная с ранней осени. Очень интересно, как теплолюбивый парень справится с российским климатом?

Стоит добавить, что Безушков входит в топ-20 лучших по индексу InStat в этом сезоне второй бундеслиги и является лучшим бомбардиром клуба в турнире. Конечно, тем самым он обращает на себя особое внимание.

При этом Безушков не тот игрок, который поднимет полузащиту «Спартака» на новый уровень, а его развитие, скорее всего, ограничено из-за возраста (в мае 2022-го исполнится 25). Вопросы к нему возникают по координации и стартовой скорости, что очень важно для игры в переходных фазах.

Поэтому если рассматривать Безушкова в качестве усиления глубины состава, то это вполне объяснимый трансфер, тем более из-за истекающего контракта его можно взять или очень дешево зимой, или бесплатно — летом.

Однако нужно понимать: чтобы бороться с «Зенитом» в РПЛ, «Спартаку» нужны усиления совершенно другого уровня. Пока же рассматриваются только бюджетные варианты (Безушков) или на перспективу (Свинов, Хлусевич). Это хорошо, но в связке с топ-трансферами. А вот с ними туго. Во всяком случае, в публичном поле о них до сих пор никому не известно.