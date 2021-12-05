Свинов стал красно-белым. Трансферы «Спартака» радуют: клуб играет на опережение и думает о будущем

За месяц до открытия зимней заявочной кампании красно-белые приобрели уже двух молодых российских футболистов — 20-летнего полузащитника Даниила Хлусевича и 21-летнего голкипера Илью Свинова.

Зимнее трансферное окно еще не открылось, но «Спартак» уже стал самым активным российским игроком на рынке. Клубы РПЛ пока купили только трех футболистов. Один из них — защитник «Томи» Марат Апшацев — в субботу подписал контракт с «Рубином», а еще два трансфера осуществил «Спартак».

Вообще, для красно-белых нетипичны ранние покупки. Этим летом они приобрели только Кофрие прямо перед закрытием трансферного окна и выкупили Мозеса. Зимой в «Спартак» перешли Промес (конец февраля) и Хендрикс (середина января). Год назад Мозеса у «Челси» арендовали аж в октябре — вы помните, как долго красно-белые искали правого защитника. Соболева в январе 2020-го тоже арендовали у «Крыльев» поздно.

В общем, раннее начало комплектации состава — не для «Спартака». Критики тут нет — мало кто в мире объявляет о трансферах заранее. Но деталь для современного красно-белого клуба необычная. И это безусловный плюс: любому тренеру гораздо лучше выстраивать работу на сборах, когда максимально возможное число футболистов в распоряжении. Особенно если этот тренер — новый.

И тут возникает вопрос: связаны ли ранние покупки Свинова и Хлусевича с потенциальным приходом Паоло Ваноли? Вряд ли, потому что оба футболиста русские и итальянец вряд ли знает об их способностях.

Уместнее провести параллель с другим зарубежным специалистом на слуху у российских болельщиков — Ральфом Рангником, который, будучи руководителем по спорту и развитию «Локомотива», настаивал на приобретении сильных молодых российских футболистов. Правда, красно-зеленые переплачивали за Марадишвили и Тикнизяна, а «Спартак» взял Хлусевича и Свинова по вполне рыночным ценам — Transfermarkt пишет, что красно-белые заплатили за них 3 миллиона и 250 тысяч евро соответственно.

Вполне возможно, что еще до 1 января «Спартак» провернет и еще один трансфер — много слухов вокруг 24-летнего хавбека Макса Безушкова, выступающего за «Ян Регенсбург» из 2-й бундеслиги. Полузащитник недавно получил наш паспорт, а значит, мотивация «Спартака» ясна. Клуб ищет молодых российских футболистов за адекватные деньги.

Идея, конечно, не нова — какой отечественный топ-клуб не ищет молодежь? Лимит диктует всем условия, и, судя по всему, отменять ограничения российские футбольные власти не планируют. Поэтому нынешняя кампания «Спартака» едва ли связана с возможным назначением Ваноли — при любом тренере красно-белым понадобится качественная молодежь с бордовым паспортом. И объявить о трансферах сейчас — значит сыграть на опережение и не дать другим клубам перебить предложение «Спартака».

Вопрос в том, насколько качественных игроков купили красно-белые. Свинову — 21 год, Хлусевичу столько же исполнится в феврале, но о последнем широкая публика знает намного больше. Вообще, трансфер крымского универсала в топ-клуб казался вопросом времени — в России банально больше нет 20-летних футболистов с таким внушительным опытом игры в РПЛ (почти 50 матчей за «Арсенал»). Хлусевич может закрыть любую позицию на обоих флангах, регулярно забивает в чемпионате и, почти уверен, попадет в сборную России в следующем году. А пока он лидер молодежной сборной.

Свинов только минувшим летом перешел в «Факел» из «Носты», но его прогресс впечатляет: 11 «сухарей» в 24 матчах ФНЛ, более 70 процентов отраженных ударов — очевидно, что воронежцы ушли на зимний перерыв на втором месте во многом благодаря голкиперу. Его перспективы оценить гораздо сложнее, потому что Илья играет на приличном уровне всего полгода и в юношеском возрасте не выделялся. Но потенциал точно есть.

Важно отметить, что оба трансфера сразу же не усилят «Спартак». Свинов вряд ли с ходу перепрыгнет через Селихова и Максименко, а у Хлусевича достаточно конкурентов на флангах. Да, Даниил наверняка вышел бы в субботнем матче с «Ахматом» в основном составе вместо получившего травму Кофрие, если бы мог, однако его лучше не использовать в обороне при схеме в четыре защитника. Последние полтора сезона доказывают, что Хлусевич — атакующий футболист, поэтому конкуренция у него в «Спартаке» будет выше.

Тем не менее даже трансферы на ближайшую перспективу — огромный плюс для красно-белых. В «Спартаке», конечно, много проблем, но молодежи в команде дают расти — и не только выросшей в собственной академии, но и купленной у других. Вспомните Максима Глушенкова и Наиля Умярова, которые три года назад переходили из «Чертанова» совсем юными, но быстро выросли в полноценных профессионалов. Вполне вероятно, что и Хлусевич со Свиновым будут прогрессировать в «Спартаке».