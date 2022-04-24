Зиньковский: «Моменты с ВАР пусть кто-нибудь посмотрит, как нас судят классно»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский выступил с критикой судей после завершения матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (4:1).

— Как ты можешь это объяснить?

— А что объяснять? Разговаривать? Чтобы желтую еще получить? Я пытался в первом тайме, когда он еще адекватно все более менее делал. Потом уже какой смысл. Надо было уже объяснить своим ребятам, чтобы мы еще желтых не получили лишних. Они все понимают. У нас было 5 человек на желтых карточках. Дали одному, дали второму. Вот и все. Одного удалили, второго удалили. Все понятно.

— Ты сказал, что было убийство.

— Небольшое. Ну «Химкам» надо, им и помогли. Нам ничего не надо, мы уже ни за что не будем бороться. Наверное, по этому. Но моменты с ВАР пусть кто-нибудь посмотрит, как нас судят классно.

На 44-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба. Спустя 17 минут красную карточку получил его одноклубник Гленн Бейл.