Сын инвестора «Химок» оценил шансы команды остаться в РПЛ

Нападающий «Химок» Илья Садыгов после завершения матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (4:1) оценил шансы подмосковной команды остаться в премьер-лиге.

«Останемся ли мы в РПЛ? Нам нужно брать 3 очка, а дальше уже смотреть, как все сложится в турнирной таблице. Результативность команды объясняется тем, что у нас сейчас очень сплоченный коллектив.

Что я должен сделать, чтобы остановить разговоры про себя? Если честно, я ничего не должен. Я выхожу на поле и выполняю установку тренера. Всем подряд не докажешь», — заявил Садыгов.

«Химки», набравшие 28 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 38 очками располагаются на седьмой строчке.