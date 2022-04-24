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Гленн Бейл: «Моя красная карточка это глупая нелепость»

Гленн Бейл назвал нелепостью свое удалением в матче с «Химками»
Антон Иванов
,  
Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Футболист «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал поражение от «Химок» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ (1:4).

Во втором тайме Бейл получил красную карточку. Самарец ударил Резиуана Мирзова шипами в область икроножной мышцы

— Что ты думаешь по поводу матча?

— День — говно. Стало очень тяжело после первой красной карточки, пенальти. Второй гол — наша ошибка. Моя красная карточка это глупая нелепость.

— Что с твоей красной карточкой?

— Я был первый на мяче, но в последний момент нога соскользнула и я попал ему по ноге.

— Что сделал Ломаев в конце матча?

— Мы пошли вперед всей командой и проиграли с большим счетом, таков риск. Такие вещи случаются, ничего страшного.

У «Крыльев Советов» 38 очков и 7-я позиция в турнирной таблице РПЛ. «Химки» набрали 28 очков и занимают 13-е место.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 1
Спартак 2
2-й тайм

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24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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