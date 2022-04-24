Гленн Бейл: «Моя красная карточка это глупая нелепость»

Гленн Бейл назвал нелепостью свое удалением в матче с «Химками»

Футболист «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал поражение от «Химок» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ (1:4).

Во втором тайме Бейл получил красную карточку. Самарец ударил Резиуана Мирзова шипами в область икроножной мышцы

— Что ты думаешь по поводу матча?

— День — говно. Стало очень тяжело после первой красной карточки, пенальти. Второй гол — наша ошибка. Моя красная карточка это глупая нелепость.

— Что с твоей красной карточкой?

— Я был первый на мяче, но в последний момент нога соскользнула и я попал ему по ноге.

— Что сделал Ломаев в конце матча?

— Мы пошли вперед всей командой и проиграли с большим счетом, таков риск. Такие вещи случаются, ничего страшного.

У «Крыльев Советов» 38 очков и 7-я позиция в турнирной таблице РПЛ. «Химки» набрали 28 очков и занимают 13-е место.