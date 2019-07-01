Живоглядов рассказал об адаптации в "Локомотиве"

Новичок "Локомотива" правый защитник Дмитрий Живоглядов после контрольного матча с "Жилиной" в интервью клубному телевидению оценил свою адаптацию в новой команде.

– С каждой игрой все лучше и лучше начинаю понимать партнеров, каждый день идет на пользу. Оценивать свою игру не стану – это вопрос к главному тренеру Все делается для того, чтобы команда наконец выиграл Суперкубок, – рассказал защитник.

В прошлом сезоне в составе "Уфы" Живоглядов провел 29 матчей, в которых отдал 5 голевых передач. В матче за Суперкубок в субботу, 6 июля, "железнодорожники" сыграют с "Зенитом".