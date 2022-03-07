«Зенит» — «Уфа»: Малком увеличил преимущество питерцев

Нападающий «Зенита» Малком отличился в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы». Он упрочил преимущество хозяев поля — 2:0.

Футболисты «Уфы» потеряли мяч на своей половине поля. Партнеры вывели на удар бразильца, который пробил из-за пределов штрафной. Мяч срикошетил от ноги игрока «Уфы» и по дуге опустился за шиворот Александру Беленову, который вышел из ворот.