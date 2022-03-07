В понедельник, 7 марта, состоится матч 20-го тура Тинькофф чемпионата России, в котором «Ахмат» на своем поле примет «Рубин». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

«Ахмат» в прошлом туре обыграл «Уфу» на своей территории со счетом 2:1, а «Рубин» уступил на выезде «Зениту» — 2:3. Грозненцы благодаря своему успеху сохранили отставание в три балла от еврокубковой четверки. Казанцы остались на таком же расстоянии от зоны вылета.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Ахмат» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.