Источник: ФИФА разрешит легионерам РПЛ доиграть сезон в зарубежных клубах

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешит иностранным игрокам приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Отмечается, что после 30 июня легионеры должны будут вернуться в свои команды. Ожидается, что официально о решении ФИФА объявит в понедельник.

Ранее Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обратилась в ФИФА с предложением разрешить легионерам разрывать контракты с российским клубами без выплаты неустойки.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА 28 февраля отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. РФС принял решение оспорить санкции в Спортивном арбитражном суде (CAS).