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Сегодня, 17:50

Источник: ФИФА разрешит легионерам РПЛ доиграть сезон в зарубежных клубах

Иван Шитик
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешит иностранным игрокам приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Отмечается, что после 30 июня легионеры должны будут вернуться в свои команды. Ожидается, что официально о решении ФИФА объявит в понедельник.

Ранее Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обратилась в ФИФА с предложением разрешить легионерам разрывать контракты с российским клубами без выплаты неустойки.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА 28 февраля отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. РФС принял решение оспорить санкции в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Источник: https://rsport.ria.ru/20220307/futbol-1777054497.html
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2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
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8
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9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
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14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
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