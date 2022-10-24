«Зенит» — «Сочи»: Малком увеличил преимущество хозяев

Нападающий «Зенита» Малком стал автором гола в матче 14-го тура РПЛ против «Сочи».

Он увеличил преимущество хозяев в счете в первом тайме — 2:0.

Голкипер сочинцев Сослан Джанаев справился с первым ударом бразильца, но мяч снова отлетел к Малкому, который со второй попытки отправил его в сетку.

Для Малкома этот мяч стал 10-м в нынешнем сезоне РПЛ.