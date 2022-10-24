Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:14

«Зенит» — «Сочи»: Малком увеличил преимущество хозяев

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Нападающий «Зенита» Малком стал автором гола в матче 14-го тура РПЛ против «Сочи».

Он увеличил преимущество хозяев в счете в первом тайме — 2:0.

Голкипер сочинцев Сослан Джанаев справился с первым ударом бразильца, но мяч снова отлетел к Малкому, который со второй попытки отправил его в сетку.

Для Малкома этот мяч стал 10-м в нынешнем сезоне РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
24 окт, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Сочи

Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК Сочи
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В шахматах появился свой трансгендер. Будет ли она побеждать всех женщин?
Валиева бросает вызов штабу Тутберидзе? Выступление Камилы — смелое и спорное
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
«Зенит» — «Сочи»: защитник Мещанинов получил прямую красную карточку
«Зенит» — «Сочи»: видео голов
Агент Кассьерры рассказал, что нападающий должен восстановиться к матчу против «Краснодара»
«Крылья Советов» будут оспаривать удаление Бейла в матче с «Уралом»
«Зенит» — «Сочи»: Сергеев забил курьезный гол на 2-й минуте встречи
«Урал» — «Крылья Советов»: видеообзор матча 14-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-тренер «Базеля»: «Если в этом сезоне Чалов забьет 25-30 мячей, в следующем будет играть в Европе»

«Зенит» — «Сочи»: видео голов
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 2 : 1
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 14 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости