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Экс-тренер «Базеля»: «Если в этом сезоне Чалов забьет 25-30 мячей, в следующем будет играть в Европе»

Мария Гусева
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Бывший ассистент ныне главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля Месут Темель поделился мнением о нападающем ЦСКА Федоре Чалове.

Темель работал тренером-терапевтом при Абаскале в «Базеле» в 2022 году. 24-летний Чалов играл за швейцарский клуб на правах аренды с февраля по июнь 2022 года.

«Федор мне очень нравится, я говорил с ним много-много раз и до сих пор мы продолжаем общаться примерно раз в две недели. Я чувствую, что он сейчас очень счастлив. Иногда у тебя в команде может быть такой нападающий, как Левандовски, и он не будет забивать. Но забив гол-два, человек обретает уверенность, начинает думать про себя: «Эй, я хорош, я могу забивать». Вот и у Чалова появилась уверенность, потому что он смог забить, — цитирует «РБ Спорт» Темеля. — Он верит в себя. Нужно отметить, что Федор из тех парней, которые тренируются сверх нормы. Федор — олдскульный нападающий, он получает мяч и тут же забивает. Плюс ко всему он очень молод. Я могу гарантировать: если в этом сезоне Чалов забьет 25-30 мячей, в следующем сезоне он будет играть в Европе».

Чалов в нынешнем сезоне провел 16 матчей за ЦСКА, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-trener-chalova-esli-fedor-zab-et-25-30-golov-v-e-tom-sezone-v-sleduyushhem-budet-igrat-v-evrope/
Федор Чалов
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