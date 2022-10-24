Экс-тренер «Базеля»: «Если в этом сезоне Чалов забьет 25-30 мячей, в следующем будет играть в Европе»

Бывший ассистент ныне главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля Месут Темель поделился мнением о нападающем ЦСКА Федоре Чалове.

Темель работал тренером-терапевтом при Абаскале в «Базеле» в 2022 году. 24-летний Чалов играл за швейцарский клуб на правах аренды с февраля по июнь 2022 года.

«Федор мне очень нравится, я говорил с ним много-много раз и до сих пор мы продолжаем общаться примерно раз в две недели. Я чувствую, что он сейчас очень счастлив. Иногда у тебя в команде может быть такой нападающий, как Левандовски, и он не будет забивать. Но забив гол-два, человек обретает уверенность, начинает думать про себя: «Эй, я хорош, я могу забивать». Вот и у Чалова появилась уверенность, потому что он смог забить, — цитирует «РБ Спорт» Темеля. — Он верит в себя. Нужно отметить, что Федор из тех парней, которые тренируются сверх нормы. Федор — олдскульный нападающий, он получает мяч и тут же забивает. Плюс ко всему он очень молод. Я могу гарантировать: если в этом сезоне Чалов забьет 25-30 мячей, в следующем сезоне он будет играть в Европе».

Чалов в нынешнем сезоне провел 16 матчей за ЦСКА, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.