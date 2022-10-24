«Зенит» — «Сочи»: защитник Мещанинов получил прямую красную карточку

Защитник «Сочи» Алексей Мещанинов получил прямую красную карточку в первом тайме матча 14-го тура РПЛ против «Зенита».

Он сбил нападающего питерцев Малкома, который убегал один на один с вратарем.

Мещанинов получил красную карточку при счете 2:0 в пользу «Зенита».